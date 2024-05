La vigencia de una saga amada por varias generaciones Por CARLOS ACEVEDO

Protagonista fundamental de la cultura popular de fines del pasado siglo y principios de este, el universo fantástico creado por George Lucas hace casi cincuenta años sigue cautivando a cinéfilos de todas las edades. Al menos dos generaciones crecieron disfrutando los filmes de la saga, que posee una nutrida legión de fanáticos en el mundo entero. El próximo 4 de mayo, coincidentemente con la celebración mundial del “Día de Star Wars”, el complejo Movie Center pondrá en pantallas “Star Wars Episodio I”, conmemorando los veinticinco años de su estreno.

George Lucas creció durante los años cuarenta y cincuenta. Hijo del Rock and Roll y del auge del cine de ciencia ficción, de aventuras y de los comics de superhéroes, creció nutriéndose de toda esa cultura popular, despreciada durante décadas por los intelectuales, y la fue incorporando a su acervo cultural y emotivo. Durante su infancia y adolescencia, en Estados Unidos el cine y las historietas eran de los entretenimientos más populares debido a su bajo precio y masividad.

En 1971 escribió y dirigió “THX 1138”, filme inspirado en obras como “1984” o películas de culto como “Metrópolis”, obteniendo buenas críticas pero fracasando en taquilla.

Inspirado en los seriales cinematográficos de los años treinta que solía ver en repeticiones en el cine de su barrio, buscó obtener los derechos de Flash Gordon para realizar una cinta protagonizada por el personaje. Al no conseguirlo, comenzó a idear su propia saga, basada en el fantástico mundo de ficción creado por el historietista Alex Raymond.

En 1977, se estrenó “La guerra de las galaxias”, la primera de una serie de nueve películas que abarcaron casi medio siglo. Esta obra inició la trilogía original, que luego fue renombrada como “Episodio IV, V, Y VI”, con el estreno de “Episodio I, la amenaza fantasma”, que refrescó la serie fílmica presentándola a la siguiente generación.

A fines de los años setenta, el cine de ciencia ficción se encontraba lejos del apogeo del cual gozara durante la infancia de Lucas. Hollywood no había abandonado completamente el cine fantástico, pero este se había vuelto más pesimista y reflexivo.

El cine dramático, el policial, el género de espionaje, los dramas políticos y los filmes bélicos que ensayaban una mirada crítica sobre la guerra de Vietnam dominaban las carteleras, y parecía haber poco espacio para una ópera espacial.

No fue sencillo para George Lucas conseguir el financiamiento que necesitaba, y debió modificar en numerosas oportunidades su guión original. Pero finalmente pudo mostrar su idea al mundo, iniciando un fenómeno de masas que ni el mismo había previsto. Poco tiempo después, creó también la exitosa saga del intrépido arqueólogo Indiana Jones, rindiendo homenaje a los filmes de aventuras de su infancia.

Inspirándose en cineastas como Akira Kurosawa o John Ford, “ Star Wars” generó una épica emparentada tanto con el cine de samuráis como con los westerns clásicos, tomando además elementos de libros como “ Dune” o “ John Carter de Marte”. También extractó conceptos y elementos estéticos, los suficientes como para hacernos sospechar un plagio, del comic europeo “Valerian”, uno de los más influyentes del género.

Aquella idea de un niño fascinado por la cultura popular de su tiempo y la fantasía, terminó siendo un monstruo de varias cabezas y alimentando la ilusión de millones de personas de todas las edades. Comics, series con actores y animadas, videojuegos, miles y miles de objetos de mercadotecnia, desde réplicas de los sables láser y los uniformes hasta figuras, tazas y cualquier cosa que pueda licenciarse, el universo creado por el guionista, director y productor californiano no ha parado de crecer. Los más veteranos suelen estar más apegados a la trilogía original, y los menores de cuarenta años suelen gustar además de las precuelas, siendo patrimonio de los más jóvenes y de algún incondicional, el gusto por las secuelas.

El reestreno mundial de “Episodio I, la amenaza fantasma”, el próximo 4 de mayo, confirma la plena vigencia de aquel universo ficcional, que ha ido mutando según las sensibilidades propias de cada época, perdiendo, en algunos casos, su esencia original.

La elección de dicha fecha como el “Día de Star Wars”, aceptado por el propio creador, proviene del juego de palabras en inglés entre “May the force be with you” (Que la Fuerza sea contigo), frase recurrente en la saga y “May the fourth” (el 4 de Mayo). La conmemoración se realiza desde el año 2001 a nivel mundial, y, sin duda, la reposición de la película que inaugura las precuelas será un acontecimiento celebrado por millones de fanáticos.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.