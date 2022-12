Las olas y el viento por Onofre Laborde

Las prácticas deportivas también se definen por factores geográficos, generando prácticas únicas y especiales que no podrían realizarse en ciertos tipos de entornos, a no ser que se realice un ámbito artificial para dichas actividades. Para esta edición, comentaremos sobre deportes de playa.

El verano y las vacaciones son para divertirse y relajarse, desde los más tradicionales, como el voley playa o el badminton, hasta disciplinas prácticamente desconocidas, como el bossaball.

Partidos de Tenis playa, Rugby Playa, Fútbol Playa y, por supuesto, Voley playa, son paisajes habituales en las playas del mundo. De hecho, muchas de éstas cuentan con instalaciones fijas, como redes y porterías adaptadas para ponértelo fácil a la hora de montarte un campeonato. A continuación desarrollaremos las principales competencias.

El vóleibol playa es una variante que se disputa sobre la arena y su principal diferencia con el juego tradicional es que admite dos participantes por equipo. La gran demanda de jugadores por cada red que se coloca en las playas, lleva a que la regla de oro se incumpla para dar lugar a más personas por partida. En un ambiente informal puedes practicar vóleibol playa con quienes desees, pero si tienes pensado apuntarte a un torneo local de verano vete buscando un solo compañero con excelente reflejos.

Otra disciplina es el esquí náutico, que refiere una combinación de surf y esquí, permitiendo alcanzar grandes velocidades sobre una superficie acuática. Esquías sobre el mar o río sujeto a una cuerda que a su vez es tirada por una lancha, por lo que se requiere equilibro y reflejos agudos para sortear algún obstáculo que se presente. Debes ser hábil en la realización de maniobras, que aprenderás con un instructor cuando no tengas experiencia.

También podemos jugar lo que se conoce como «pala», que es un clásico entretenimiento donde apenas necesitas otra persona para jugar pero si vas con muchos amigos, será mejor que organicen turnos o hagan partidas por descarte: el que pierde, sale. Se marca una línea sobre la arena para determinar el capo de acción de cada contrincante y a diferencia de otros deportes con palas o raquetas, la pelota no debe picar.

Y no podemos olvidar el frisbee, que refiere al producto original que creó la empresa Wham-O, de modo que lo más apropiado es llamarlo “disco”. Consiste en lanzarlo de un participante a otro y atajarlo a una distancia prudencial, priorizando los reflejos además de la dirección del viento que vira el camino del disco por su forma redondeada.

También debemos mencionar el fútbol playa. Una tradición brasileña que se propagó por el mundo y que otras culturas adoptaron rápidamente. La cantidad de jugadores por equipo se reduce a cinco respecto de un partido típico, pero en los demás aspectos se mantienen las mismas reglas. Los arcos tendrán que imitarse con chanclas y la altura de la pelota que atraviesa convirtiendo el gol, será acordada por los jugadores.

Además, podemos mencionar el piragüismo. Un deporte arriesgado para quienes buscan inyectar adrenalina en sus vacaciones, tratándose de una carrera sobre aguas calmas o revoltosas dependiendo la experiencia de los competidores. El desplazamiento se realiza en una embarcación ligera como la canoa o el kayak impulsado por palas, de forma individual o en equipo. Se recomienda la utilización de casco y chaleco salvavidas.

Otra actividad es el parapente. Deporte nacido a finales del siglo XX por la inventiva de montañeros que querían bajar volando mediante un paracaídas desde las cimas que habían ascendido. Tendrás que usar un equipo de seguridad ante emergencias y podrás observar la vista desde la altura, dejándote llevar por el viento porque este tipo de paracaídas no posee motor.

Pero si le gusta un deporte para jugar en familia puede elegir las bochas, que es un deporte italiano y consiste en lanzar un bochín y a continuación una bocha. El equipo contrario arrima su propia bocha, de modo que aquella más cercana al bochín gana un punto. Continúa jugando el equipo que esté más lejos del bochín, hasta que consiga la misma altura que la primera bocha lanzada por el contrincante o incluso estar más cerca del bochín. Cuando cada equipo juega todas sus bochas, quien las hayas acercado más al bochín será el ganador. Los inmigrantes italianos llevaron el juego a Argentina, Uruguay y Chile donde se adaptó a una modalidad de playa conocida en esta zona latinoamericana como Tejo.

Podemos mencionar también el polo acuático. Los rivales tendrán gorras de baño de distintos colores o algún distintivo para identificarse entre sí, se requieren arcos situados en los dos extremos de la alberca (pueden conseguirse inflables) y el objetivo es meter goles con una pelota, pero sin tocar el fondo de la piscina. La gracia es que todos los jugadores se mantengan a flote mientras se disputan la tenencia de la pelota con las manos, consumiendo mucha energía y permitiendo que un equipo efectúe una jugada de ataque por un máximo de treinta segundos.

Eso si, si le gusta la adrenalina puede practicar paddle surf, que se practica parado sobre una tabla de surf ayudando al equilibrio con la utilización de un solo remo. Se aprende fácilmente porque no requiere capacidades especiales, además de ser apropiado para distintas edades o condiciones porque puede realizarse sobre una superficie acuática tranquila disfrutando el paseo o en aguas más revoltosas, que supondrán un mejor manejo del equipamiento así como destrezas en el equilibrio.

