Laura Falero / Standup: Una explosión constante

Este 14 de octubre Laura Falero presenta su espectáculo “Una persona mejor” en La Trastienda. Una invitación a reflexionar desde el humor, la música y la comedia sobre algunas cuestiones evolutivas que tenemos que cambiar.

¿En qué momento de tu carrera sentis que estás?

Siempre me gusta creer que estoy en el mejor momento. Estoy en un momento maduro, con más certezas que antes, evolucionando para varios lados, sobre todo internos. A pesar de que estamos en la era de la exposición, en lo personal, siento eso, y sobre todo como artista, una amenaza a nuestro trabajo y sobre todo a nuestra intimidad. Cada vez disfruto menos de mostrarme, no así de conversar y de generar contenido que nos ayude a establecer pensamiento crítico. Estoy en ese momento donde sería ideal que pudiera volver a la radio, porque me late más mi profesión como comunicadora, que mi lado más artístico, sobre todo porque siento que es urgente que comencemos a establecer nuevas narrativas en los medios y por ende en la discusión social.

¿Cómo sientes que has evolucionado como artista?

Como si fuera una explosión constante, que ahora ya se comienza a fijar, y se establece como la única manera que encuentro para comunicar las cosas que me preocupan del mundo. Siento que me ha costado mucho y muchas veces eso me parece injusto, que voy lento, muy lento y muchas veces siento que el tiempo se me termina. Por otro lado, el camino de la autogestión es muy agotador, y muchas veces es necesario otro tipo de oportunidades para sostener el proceso creativo que con el tiempo se hace muy pesado, en eso estoy. Digamos que estoy en un momento de madurez, muy segura de lo que quiero decir, y buscando como poder encauzar mi trabajo. En la búsqueda constante de sentido, en un momento donde nada parece tener sentido, donde no hay un futuro que nos seduzca, y sobre todo, un momento que nos urge la reflexión seria y realista. Por eso te digo, ves? Estoy en el momento más serio de toda mi carrera como comediante! Nada más aburrido, pero lo más seguro es que sean los efectos de cumplir cuarenta en el medio de la pandemia, no se si es la crisis de esta edad o el estrés post traumático que la pandemia nos dejó, y como excusa esta última me viene bárbaro.

¿Cómo son por lo general tus procesos creativos?

Estoy aprendiendo a disfrutar, algo que me costó mucho entender. Hay una presión muy grande resultadista, que con el tiempo me di cuenta que no me interesaba transitar.

También son procesos de mucha investigación, mucho tiempo, un año o más, largos, no se bien lo que quiero decir, ni a donde voy. De hecho muchas veces luego de terminar algo que hago, ya quiero cambiarlo y hacerlo diferente. Todas los unipersonales, obras artísticas, canciones, textos, que he creado, siempre los desarmo y coloco modificados en otro lugar, siempre cambian, siempre evolucionan a otra cosa. No soporto la materia fija, no soporto la idea de que una obra esté estática. No me parece natural, al menos hasta que esté viva y alguien le interese mi trabajo, siempre todo va estar en constante cambio y evolución. Cuando estoy cerca de estrenar, fijo algunas ideas, soy muy detallista con algunas cosas, y con otras confío en el proceso y en el equipo, ya entendí que todo no puedo controlar, y dejo que el propio curso de la vida me diga hacia dónde tengo que ir.

Suelo escribir todo a lápiz aún, por toda mi casa, anotaciones en libretas, hojas, post it, soy insoportable con eso, luego quedan muy pocas cosas de las que escribo, pero gracias a ese ejercicio es que puedo ver lo que quiero decir y lo que no.

Previo a un estreno mi casa es un depósito de cosas, pero antes de irme, el día de estrenar, ordeno, limpio y lavo toda la casa, porque considero que algo ya fue ordenado, y cuando vuelvo me gusta sentir ese orden.

¿Cómo ves la escena del stand up en Uruguay?

No lo veo porque no formo parte. El actual circuito de stand up está muy alejado de mi camino actual. La escena no me representa, no tengo afinidad con lo que se dice ni con la manera de gestionar la comedia. Podría decir que me encuentro bastante sola, veo y siento que ha crecido mucho, pero solo para un lado. El stand up es un género contracultural, y se ha transformado en todo lo contrario, eso me preocupa, porque siento que es peligroso, ya que deja de ser un espacio de protesta y reflexión, para convertirse puramente en entretenimiento. Quizás por eso quedé fuera del circuito. Porque mi camino va por otro lado. Siempre intento generar espacios donde eso vuelva a suceder, quizás esté por lograrlo muy pronto como cada tanto sucede. De todas maneras, mi tránsito por ese mundo tuvo un momento, que ya pasó, como me pasa con otros ambientes. Pertenecí a mucho, pero no pertenezco a ninguno. Me gusta entrar y salir. Pero no me quedo en ningun lado.

¿Por dónde transita este nuevo espectáculo?

Una persona mejor es mi reflexión sobre cómo podemos hacer para continuar viviendo en este mundo perverso que hemos construido. Cumpli cuarenta años, un número importante, que me encanta, y con ello vinieron muchas reflexiones sobre mi vida, y las decisiones que he tomado. Habla de por qué me considero una madre sin hijos, de la forma que elijo vincularse con las personas, de la importancia del diálogo intergeneracional entre mujeres, de las redes sociales, de qué siginifica realizarse como persona, de mi identidad, y de mis teorías conspirativas evolutivas. También hago algunas canciones y tengo de invitadas a Adelina Perdomo y Maria Rosa Oña, junto con un mi grupo de compañeras actrices donde haremos vibrar de risas y reflexión La Trastienda. Este show, en todo su proceso, sobre todo al equipo, nos hizo mejores personas, porque fue en su ejercicio, que logramos una experiencia hermosa, por un conjunto de voluntades, que no siempre se da, y que espero disfruten el viernes.