Lo visto, lo oído, lo que hay y lo que vendrá por Alejandra Waltes

El jueves 29 de setiembre el Semanario Voces llega a las 800 publicaciones. Por tal motivo será publicado un número especial que no contará con las columnas habituales.

En el Museo Gurvich se inauguró “Transhemisférico” de los artistas Richard Garet y Diego Masi el viernes 16 de setiembre. La muestra ha sido curada por Cecilia Fajardo-Hill. Este proyecto fue ganador de los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura. El Museo Gurvich ha tomado como marco de trabajo institucional el concepto de migración. Masi y Garet, al igual que Gurvich, ven su vida y su obra atravesada por la experiencia migratoria y desde ahí nos interpelan como descendientes de migrantes o migrantes. Ambos artistas nacidos en Uruguay experimentaron largos períodos de desarraigo y migración. Diego Masi que vive en Montevideo residió con su familia en Nueva York y Richard Garet lo hizo en Caracas, Nueva York y Miami, ciudad en la que vive actualmente. En esta muestra en la que se mezclan lo visual y lo sonoro podemos reconocernos en lo compartido, el paisaje sonoro de las ciudades o los sonidos más íntimos que forman parte de nuestra cotidianeidad como una canción o los electrodomésticos funcionando. Las obras incluyen la abstracción y el uso del readymade en la construcción de objetos que combinan viejas y nuevas tecnologías y la performatividad. Los dos trabajan con obra digital y mecánica. Para disfrutar de “Transhemisférico” hay que llegar abiertos a la posibilidad de ser sorprendidos, abiertos a la posibilidad de nuevas experiencias sensoriales. Las piezas de “Transhemisférico” no son estáticas. Diego Masi produce nuevas piezas sonoras a partir de la obra de Richad Garet quien ha transformado los ruidos de la ciudad de Nueva York en una obra vibracional en geometría y color en movimiento. Ambos artistas han coincidido, a lo largo de su historia artística, en investigar y experimentar con el sonido o su ausencia y su visualidad, estos aspectos pertenecen al campo del arte sonoro o sound art. Nuestro mundo sonoro, aquel del que somos conscientes cómo del que no, son parte de nuestras vivencias y de la memoria de ellas. Son parte sensible de la memoria del migrante al igual que las imágenes y los olores.

Lo que hay y lo que vendrá

Museo Juan Manuel Blanes “Mudar la piel», de la artista Florencia Durán Itzaina. Curaduría: Ana Dotta. “Uróboros” de la artista Claudia Anselmi. Tribu “Vidas encajonadas. Reensamblajes conceptuales”, del artista Claudio Rama. “Natalia Torterolo_expone”, “El oráculo” de la artista Verónica Panella. “MetaMorfosis de Hartista”, del artista Gustavo Fernandez. Museo Torres García “Hermoso Veneno”, del artista Christofer Rogel Blanquet. Museo Nacional de Artes Visuales «En familia – Carlos Federico Sáez». Curaduría: Enrique Aguerre Museo Histórico Cabildo «La ortiga y el garrote / Caricaturas políticas en el Montevideo del siglo XIX” Inauguración: 21 de setiembre, 18 hs. “Es posible rastrear una tradición europea del uso de la imagen grotesca o monstruosa, pero la utilización moderna de la misma comienza en el siglo XIX con la técnica de impresión litográfica y el consecuente desarrollo de los medios gráficos masivos con soporte en papel, es decir los diarios y revistas. La sátira gráfica política aparece en Montevideo en el período conocido como La guerra grande, de la mano de los porteños antirosistas exiliados en nuestra capital. A partir de entonces acompaña el acontecer político de nuestro país con mayor o menor interés público y con mayor o menor reacción y censura desde el poder.” Responsable del proyecto: Marco Tortarolo. Fundación Banco República “Teresa Olascuaga: la creación y el olvido”. Inauguración: 22 de setiembre, 19 hs. Museo Zorrilla “China, teselas de vida” del artista Aldo Lamorte. Curaduría: Enrique Badaró. 29 de setiembre, 19:30 hs. Sala de arte “Carlos Federico Sáez”, De la artista Pilar González. Curaduría: Gabriel A. Sosa. 1 de octubre, 12 hs.

Imagen crédito @Cortesía del Museo Gurvich