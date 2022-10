Pilar González: el acto creativo merecería ser hombre, un hombre del que estoy enamorada. por Alejandra Waltes

El sábado 1ero. de octubre se inauguró la muestra “Placeres Sordideces Penurias” de Pilar González en la sala “Carlos Federico Sáez” del MTOP. La misma podrá ser visitada hasta el 10 de noviembre de lunes a viernes entre las 10 y las 16 hs.

Mientras trataba de traducir en palabras lo que la obra de esta inmensa mujer me provoca, volví treinta y pico de años atrás, a mi adolescencia, en dónde descubrí la potencia de su trazo, un trazo que, desde las páginas que ilustraba, me conmovía como me conmovía el arte de otra gran mujer que recién comenzaba su carrera: Laura Canoura. Mujeres a través de las cuales me descubrí. Es así que escribo sobre una escuchando a la otra. Leyendo diferentes textos descubro que me identifico con mucho de lo que Pilar siente y reflexiona sobre su ser artista. No sabría decir si esa identificación está relacionada con el género pues en su obra lo femenino es una fuerza primigenia y golpea con la fuerza de la sudestada. Pilar escribe “…, la base, los cimientos de las obras, se apoyan en una especie de bolsa pesada, que se ha llenado con lo que siente, piensa, percibe, intuye, imagina y sueña el artista sobre sí y sobre el mundo que lo rodea. Esto agrega una carga emocional que no se capta con los ojos pero que se percibe con un sentido que no está entre los cinco que conocemos, pero que está. En total soledad y dentro de esa especie de laboratorio alquímico que es el taller, se habrá de enfrentar el contenido de esa bolsa que se ha convertido en una mezcla caótica donde todo coexiste, en materia densa, para lograr transmutarla en energía que se irradia hasta impregnar el trabajo. El resultado no deberá exponer demasiado, deberá sugerir más que decir, habrá de mostrar y algunas veces ocultar y tendrá que crear espacios de misterio para que quien observe puede depositar en ellos sus propias cargas y así se complete el trabajo.”. Más adelante agrega:” Mi vida no ha sido plana, no. Ha estado tan llena de vicisitudes, presencias y ausencias, amores y desamores, embestidas temerarias y miedos, aventuras extremas y etapas de quietud, rebeldías y entregas, que me han permitido llenar una mochila contra la cual, para impedir que me aplaste, entablo una lucha día a día que consiste en hacer uso de su contenido aplicándolo al trabajo, lo que por otra parte me proporciona alivio.” González ha trabajado en una gran variedad de formatos a lo largo de su vida y muchos de sus trabajos, sobre todos sus dibujos, soportarían sin problemas el cambio de escala ya que su manejo de la misma es excepcional y sus líneas fluyen con gran libertad, destreza y firmeza. Su maestría se extiende a su manejo de gran variedad de recursos técnicos que le permiten plasmar una obra desenvuelta e intensa, visceral, de figuras desmesuradas, vociferantes, bestializadas. En la obra de Pilar podemos encontrar formas orgánicas, voluptuosas, exageradas, curvas tensas que se proyectan más allá del soporte. Esta talentosísima artista ha sido convocada por el Ministerio de Educación y Cultura para formar parte del envío uruguayo a la IV Bienal de Arte de Cuenca, Ecuador. Ha participado de muestras colectivas e individuales, ha organizado talleres y charlas, dicta cursos de expresión por la plástica, se desempeña como curadora, diseñadora de montajes de exposiciones y jurado en certámenes de artes plásticas y diseño. A partir de 2006 y hasta el 2013 ejerció la dirección artística del Museo de Arte Contemporáneo de El País. Sus dibujos, ilustraciones y pinturas aparecen en semanarios, revistas, libros y discos y su obra está representada en museos y colecciones privadas de diversos países. Fue distinguida, entre otros, por los Premios B’nai B’rith, Salones Municipales, Florencio y Morosoli de plata por su trayectoria. En el texto “El acto creativo es hombre”, Pilar cuenta cómo es su proceso como creadora:” La línea fue la primera y natural forma expresiva que me surgió espontáneamente y hace mucho; con el correr del tiempo necesité la mancha, la pintura y en ocasiones también la invasión del espacio. Actualmente manejo casi permanentemente la mezcla de esas técnicas. Después de finalizar la primera parte del proceso creativo, cuando la serie de trabajos que conforman esta etapa está completa, procedo a realizar su montaje. En ese momento siento que cada elemento tiene un lugar natural donde ha de ser colocado y que música y olor necesariamente deben estar presentes. De esta forma todo se integra en una especie de organismo vivo que palpita, al que veo, escucho y huelo. Entonces llegó al momento de la separación definitiva: el parto terminó. La natural curiosidad y la búsqueda de nuevos desafíos determinó que se ampliara mi campo de trabajo, lo que significó la posibilidad de investigación de otros medios expresivos que muchas veces debía realizar en forma casi simultánea. Esto me entrenó intensamente de tal manera que puedo pasar de una disciplina a otra de forma muy rápida y como jugando.” Esta muestra de la obra de Pilar ocupa las dos salas “Carlos Federico Sáez” y se puede recorrer como un Via Crucis pues está separa por temas, muestras de lo más significativo de su extensa y prolífica labor. Quiero destacar especialmente los trabajos de la serie “Ellas”, un homenaje a grandes figuras de la poética femenina nacional. Bastidores de bordado intervenidos de diferentes maneras, con una fuerte simbología a diferentes niveles. El bordado, una tarea casi exclusiva de las mujeres desde hace siglos en nuestra cultura, símbolo de lo femenino y lo hogareño no siempre significa sumisión. El bordado es paciencia, constancia y determinación. Las poetas elegidas, voces potentes de el ser femenino, de la femineidad, se contraponen a esa primera asociación que podemos hacer con la tarea del bordado. Los versos elegidos para acompañar estas obras son la voz de Pilar que toma prestadas otras voces para decir, opinar, denunciar, comunicar de una forma pasional, dramática, sin mezquindades, ni superficialidades o falsedades.

“Marosa” (Pilar González. Serie “Ellas”. S.f.)