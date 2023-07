Los emergentes emergidos por Ruben Díaz

Que emerge de cierta cosa o tiene principio en ella.

Manini Ríos, Novick, Talvi y Sartori, son cuatro emergentes en la política que en el periodo anterior de gobierno se les ocurrió ser Presidente de la Republica. Tres han sido emergidos, uno me parece, me puedo equivocar, no me creo infalible, que esta en proceso de emergion.

Me refiero al Senador Manini Ríos.

Curioso, ninguno emergió por el Frente Amplio. Aunque el frente tiene una exitosa historia de emergentes. Emergente fue Seregni, que venia de la milicia. Astori, de la catedra de Economía. Tabaré Vázquez, procedente de la catedra ecológica y la militancia deportiva.

Claro, el frente era mas joven, con estructuras mas nuevas y tal vez viejos políticos con pensamientos sabios. Para seguir estando tenían que poner a alguno por arriba que los protegiera y fuera una especie de paraguas.

El hecho que los cuatro ciudadanos que me refiero, emergieron fuera del frente. Y se dividieron en partes iguales por donde emerger. Dos por los Partidos Tradicionales y los otros dos por fuera de todas las estructuras partidarias que existen en el Uruguay. El principio fue el mismo, querían ser Presidente de la Republica. Y el fin me parece que también será igual, ninguno llegara a serlo.

El tema no es la emergencia o la emergión. El tema es que las estructuras políticas son muy sólidas se defienden bien, y resultan muchas veces casi inexpugnables. Y por eso, justamente por eso, los emergentes son imprescindibles. Porque si ellos no están, las estructuras son el todo y al final terminan con la democracia y la libertad. Como ocurre en los sistemas totalitarios.

La democracia es un equilibrio de poderes, entre la libertad y la sociedad. Si todo es libertad, se transforma en anarquía. Si todo es sociedad, se transforma en dictadura. Si todo es libertad, no hay seguridad. Si hay mucha seguridad, no hay libertad.

Por eso en la democracia, lo mas importante no es que gobierne la mayoría. Lo que hace a un sistema democrático es que se respeten los derechos de las minorías. Porque el respeto de las minorías es el respeto de los individuos. Nosotros por sobre todas las cosas, somos individuos o personas, no especie o raza.

Me parece que me fui un poco lejos, para decir cosas sencillas y que se pueden entender muy bien. Todo es necesario, el punto es como se mezcla. Para ello es imprescindible tener en cuenta el momento y la circunstancia.

Traducido a este remoto lugar del planeta que se llama Uruguay, y es mucho mas remoto aun del universo, nuestro sistema tiene todo, y hay que mezclarlo bien. Primero debemos pensar en el individuo. Porque este siglo es el de la individualidad, así como el anterior fue el de la representatividad. En el anterior la democracia era representativa, ahora es el respeto de la individualidad.

Estamos cambiando en Uruguay, también en el mundo, y cuesta mucho. Las ancestrales estructuras, los partidos tradicionales, tienen presencias electorales estacionadas en el tiempo. Hace ya cuatro elecciones que no se modifican. Los blancos entre el 34 del 2004 y el veintinueve sino me equivoco de esta ultima elección. Los colorados son una meseta muy cerca del piso. Entre el diez y diecisiete. Necesitan alternativas por fuera y por dentro para ganar elecciones. Sino no pueden ganar. De alguna forma lo están haciendo. Los blancos presentan a Laura Raffo, una figura nueva, que nunca ocupo un cargo publico y sin embargo se postula a la Presidencia. El otro es nada menos que el Secretario de la Presidencia, un hombre joven que ha hecho sin duda una formidable experiencia en estos años. Los colorados tienen también figuras nuevas, como Gúrmendez y el Presidente del Codicen, con la experiencia de Bordaberry. Ojalá que Manini vote bien, porque sin un aporte solido en lo electoral de su nueva colectividad, la coalición actual de gobierno no tiene posibilidades de ser reelecta.

Para los que no somos frentistas, también es importante que el frente tenga estabilidad y propuesta. Es la primera fuerza política del país. Las alternativas que presentan son bien interesantes. Dos figuras surgidas de las tres administraciones en que gobernaron. Si uno va a la calle, parece que Orsi gana. Pero la estructura mas poderosa la tiene Cosse. Son bien distintos y se complementaran muy bien en la formula. La lógica indica que no harán de nuevo el desaguisado de la elección pasada. Los frentistas además tienen un voto cautivo mas importante y votan a quien les propongan.

En buen romance, los uruguayos tenemos una democracia fuerte. Hay que seguirla cuidando. Con equilibrio entre gobierno y oposición. Entre estructuras políticas y ciudadanos que se introducen en la cosa publica luego de trayectorias importantes, por puro sentido de responsabilidad y cariño a su terruño.

Curiosamente en este periodo de gobierno la política no genera emergentes. Pero son necesarios, en el futuro también estarán. Manini. Talvi, Novick y Sartori, no llegaran a Presidente, pero cumplieron una función renovadora que sirvió. Como también sirven, sin duda, quienes han dedicado sus vidas al servicio público. Todo está en definitiva más en la mezcla que en la sustancia. Eso se llama convivencia.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.