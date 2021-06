Movilidad, las diferencias del 2021 por Edgardo Rubianes

El efecto de la movilidad de los ciudadanos sobre la evolución de la tasa de contagio al Covid 19 fue tema de discusión al inicio de la pandemia pero a esta altura quedan pocos que lo pongan en cuestión. Si bien hay países donde las estrategias restrictivas de la movilidad no tuvieron los resultados inmediatos esperados, los casos de control episódico exitoso de la pandemia tras reducción de la circulación ciudadana son múltiples. Incluso en países pioneros en el uso de las vacunas, como Israel, el programa de inmunización fue asociado a un nuevo confinamiento de modo de hacerlo más efectivo y rápido. Los resultados son conocidos.

Un componente central en cualquier política pública es disponer de indicadores que permita monitorearla temporalmente. Esto tiene importancia tanto en términos externos para ir informando e involucrando a la población con los avances como para el equipo ejecutor para revisar errores y hacer rectificaciones. La estrategia sanitaria alternativa a la actual, que esta jugada exclusivamente a la vacunación, propone una reducción de la movilidad ciudadana acotada a tres semanas de modo que una caída fuerte de la circulación viral acompañe al programa vacunatorio. Por tanto poder monitorear la respuesta obtenida en términos de movilidad adquiere relevancia.

En varios países se han construido “índices de movilidad” utilizando los datos obtenidos desde los celulares por empresas telefónicas, Facebook o Google. Estas últimas proporcionan públicamente la información de forma agregada. Un equipo de investigadores uruguayos (Cabana y col., 2021) construyó un índice de movilidad a partir de los datos proporcionado por Google considerando el porcentaje del tiempo de presencia en residencias, lugares de trabajo, comercios no esenciales, etc. El indicador ha sido chequeado con la información de una veintena de países demostrando la utilidad del mismo para reflejar la correlación entre olas epidémicos y cambios ocurridos en la movilidad. Por su parte con los datos nacionales se ha verificado que los aumentos de movilidad son seguidos un par de semanas después por incrementos en la tasa de contagios.

Utilizando ese indicador, en una nota del 13 de mayo, advertíamos que dado el ascenso en la movilidad registrado la semana previa al Día de la Madre probablemente hacia fines de mes se incrementarían los contagios y poco después las muertes. Lamentablemente la realidad confirmó el pronóstico. Los contagios se dispararon en la segunda quincena de mayo (promedio 3.500/día) y las muertes en la primera semana de junio (60/día). Una evolución epidémica que pudo ser evitada si se hubiese postergado la celebración para más adelante, como sí se lo hizo el año pasado.

En la figura adjunta se puede observar la evolución de dicho indicador entre el 15 de marzo y el 31 de mayo de los años 2020 (línea gris punteada) y 2021 (línea negra), respectivamente.

Los primeros diagnósticos de Covid en el país se conocieron el 13 de Marzo de 2020 luego de lo cual se tomaron una serie de medidas restrictivas (cierre de la educación y de las fronteras, acuerdo de licencia adelantada en la construcción, exhortación a trabajadores públicos y privados mayores de 65 años a realizar cuarentena preventiva, etc.). Esto fue apoyado ampliamente, si bien desde tiendas opositoras se reclamó mayores restricciones y acompañarlas con apoyos económicos compensatorios.

La evolución del índice es clara, la movilidad disminuyó rápidamente. La reducción fue máxima (mayor a 40%) hacia fines de Semana de Turismo, luego se mantuvo por debajo del 30% hasta mediados de mayo pero durante el período descrito nunca fue inferior al 20%. Cuando se analiza lo que se considera un exitoso control de la pandemia durante los primeros 6 meses desde el ingreso del virus en el país no es nada común que se haga referencia a estos cambios objetivados de la movilidad.

Por su parte cuando observamos la evolución del indicador en los mismos meses del año 2021 vemos claras diferencias. Se parte ya en el mes de marzo con escasa reducción de la movilidad y sabemos que esto fue seguido por altas tasas de contagios. A mediados de mes el gobierno adoptó un conjunto de medidas que se asociaron además con la Semana de Turismo, que cayó este año una semana antes (los datos en la gráfica se normalizaron a los Domingos de Pascua respectivos), provocando nuevamente una caída de la movilidad, no tan aguda como el año anterior pero sí relevante pues se lograron reducciones del 30% por algunos días. En el resto de abril la movilidad aumentó, ya se ha dicho que no hubo “blindaje”, disparándose luego en la primera semana de mayo.

2021: Reducción insuficiente

La gráfica clarifica varias cosas. En primer lugar confirma la eficacia del indicador para ponderar los cambios en lo movilidad ciudadana. Es decir, cumple con el enunciado previo respecto a su posible utilización dentro de una política pública. Muestra también que la reducción lograda fue diferente entre los años. Podríamos preguntarnos si las tasas de contagio observadas posteriores a los incrementos de movilidad pueden tener que ver con cierto umbral mínimo necesario de reducción. Este aspecto fue estudiado por el equipo referido y se observó que en países donde los confinamientos fueron exitosos las restricciones aplicadas significaron reducciones de movilidad superiores al 30%. Aplicando una metodología afín investigadores españoles estudiando los confinamientos realizados en Barcelona y Valencia mostraron que en la primera ciudad los mismos fueron exitosos pues lograron reducciones importantes mientras que en la segunda no. Es claro que durante este año fue muy corto el período en el que se alcanzó una fuerte reducción de la movilidad tras las medidas promovidas por el gobierno uruguayo.

En conclusión, en Uruguay hemos tenido disponibles instrumentos, aportados desde equipos integrantes del GACH, que permitían monitorear los cambios en la movilidad que se generaban tras las distintas medidas implementadas. En mi opinión, en lo que respecta al gobierno, a juzgar por los resultados, el mismo no fue utilizado adecuadamente. El ejemplo más claro es lo sucedido con la no postergación del Día de la Madre. El Ministro Salinas podía saber que estaba pasando pues días después dijo que había habido un incremento de 10 puntos fruto de la actividad (como se observa en la figura). Es decir reconoció monitorearla. Por otra parte, hubiera sido interesante una comunicación pública de estos aspectos objetivables de las medidas adoptadas permitiendo que los avances y retrocesos ocurridos fueran asumidos un poco más colectivamente. Recién en estos días la prensa le ha dado cierta centralidad al tema. Preocupa que el nuevo empuje registrado a inicios de junio (el tercero dentro de la gran y prolongada ola iniciada en marzo) sea seguido por alzas en los contagios un par de semanas después, si es que resulta insuficiente la inmunización grupal alcanzada hasta el momento (30%), como tiendo a pensar. Ojalá esta vez me equivoque.