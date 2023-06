Museos de gala por Alejandra Waltes

El 12 de agosto culmina la muestra retrospectiva del Artista Plástico Juan de Andrés en el Museo Figari. El motivo de la misma es el haber sido galardonado con el XXVI Premio Figari. Esta muestra, que repasa la trayectoria de Juan de Andrés con piezas que abarcan desde su formación inicial hasta los últimos trabajos realizados en tiempo de pandemia, ha sido curada por la Licenciada en Artes y Museóloga Ma. Eugenia Méndez Marconi. En la Sala 5 del MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales) se puede visitar la muestra «Caudillos y silencios» de Rodolfo Arotxarena (Arotxa) hasta el 06 de agosto. Esta muestra ha sido curada por Jorge Cancela (asesor, curador y consultor de arte) y Oscar Larroca (artista visual, ilustrador, docente y ensayista) ambos de extensa trayectoria en el medio artístico.

Juan de Andrés (Arévalo, Cerro Largo,1941) comenzó sus estudios de pintura en la década del ‘50 con Carlos Llanos y de técnica mural al fresco con Daymán Antúnez, ambos del Taller Torres García. Entre 1962 y 1973 lleva a cabo una serie de murales utilizando hormigón y cerámica centrando su interés en espacios públicos. Entre ellos cabe destacar un mural en bajorrelieve para la Iglesia de San José Obrero (obra del Ing. Eladio Dieste) sobre el antiguo y el nuevo testamento. En 1964 comienza a dictar clases de dibujo en la Enseñanza Media. A causa de la dictadura cívico-militar en Uruguay, en 1977 se exilia en España residiendo en Zamora hasta 1980, año en que pasa a residir en Barcelona. En 1981 obtiene la ciudadanía española y comienza a dictar cursos de Artes Plásticas para docentes. Dos años después asume la dirección del Taller Municipal de Artes Plásticas de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en donde obtiene gran prestigio como profesor. Mientras la mayoría de sus murales se encuentran en Uruguay, sus esculturas están instaladas en espacios públicos y privados de España. En 1998 funda con sus alumnos el “Grupo de Arte Constructivo Rasen”, con el que realiza varias exposiciones colectivas. El artista ha expuesto su obra a nivel nacional e internacional. En 2011 regresa a Uruguay y se establece en Montevideo en dónde sigue trabajando y desde dónde sus obras parten para ser expuestas en el país y en el exterior. En el año 2022 le fue otorgado el Premio Figari del Banco Central del Uruguay – MEC, el más importante reconocimiento a la trayectoria de los artistas plásticos y visuales del Uruguay. Lo matérico, las dimensiones y los colores de las obras hacen que la muestra sea cálida, a escala humana. Obras que no son para mirar en catálogos: es una obra para disfrutar en vivo. A la riqueza de formas, texturas y colores se le suma la sutileza de las sombras que proyectan unos planos sobre otros, de ahí la importancia de la iluminación. Es una obra cambiante, dinámica, que es necesario recorrerla de un lado al otro para no perderse las sombras que, al ir cambiando, van cambiando cada trabajo. Ese cambio sutil hace que cada trabajo viva, respire. Cada obra es una y muchas a la vez. Como dice el texto del fallo del jurado: “Su obra puede leerse en clave constructiva, minimalista y neoplasticista”. Rodolfo Arotxarena (Montevideo, 1958) Estudió en la Escuela Nº 2 Rep. Argentina, en los liceos Elbio Fernández y José Enrique Rodó. En 1975 publicó su primera caricatura en el diario El País, lugar donde trabajó 42 años hasta el año 2018. En 1979 fue invitado por Internationes, a visitar la Rep. Federal Alemana y tomar contacto con sus pares alemanes. En 1982 trabajó para el semanario Búsqueda. En 1983 fue invitado por Partners of the Americas, a visitar varias ciudades en EUA en donde publicó sus trabajos en los diarios Star Tribune y St Paul Dispatch. Colaboró con el pool de dibujantes Cartoonist and Writers Sindicate of NewYork. Artista Plástico, pintor, dibujante y caricaturista de prensa, realizó exposiciones a nivel nacional e internacional. Es autor de los libros «In Memoriam», «Sin Palabras» (volumen artesanal numerado), «Candombe de San Felipe y Santiago», «90» (volumen sobre el aniversario del diario El País), «DIBUJOS AL PEPE», «Crudo» y «Jorge Batlle – We are fantastic». Fue galardonado con los premios Morosoli, Alas, Carlos Gardel y Premio Libertad de expresión del pensamiento otorgado por la Gran Logia Masónica del Uruguay. La presente muestra se divide en tres partes bien definidas. Los “Caudillos”, algunos ya expuestos en la Iglesia de San Pedro de Durazno y posteriormente en Edificio Constitución en Montevideo ya han sido extensamente analizados, es en ellos en los que podemos apreciar el dominio técnico y una estética identitaria, pero viendo sus paisajes, sus cielos uno tiene una sensación liberadora. Viendo esas telas en las que el cielo ocupa más de las dos terceras partes descubrí al Arotxa que investiga, que prueba, que se desafía y juega, es pintando esos cielos en los que el artista prueba estilos pictóricos diferentes, estilos que podemos diferenciar por la pincelada, en el uso de planos o por la paleta de colores utilizada. Visitando la muestra y repasando el catálogo hay dos obras que definen, a mi entender, una tercera categoría, “XVIII” y “XXII”, ambas del año 2000. Estas dos obras de formato mediano son, desde el punto de vista conceptual diferentes al resto y por esto quizá sean, desde el punto de vista artístico, las más auténticas y personales, quizá las más íntimas.

1- Construcción I (Juan de Andrés_s/f)

2- XVIII (Rodolfo Arotxarena_2000)