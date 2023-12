El jueves 14 culmina el ciclo Proceso Quiroga en el espacio Ensayo Abierto.

El ciclo es el resultado de un proceso de investigación sobre Horacio Quiroga que surge de los talleres “Nada más verdadero que actuar” que la actriz, directora y docente Natalia Mallek brinda en el espacio ubicado en la Ciudad Vieja.

Mallek es egresada de la carrera de actuación de la EMAD y se ha formado también como dramaturga y directora teatral. En la EMAD forma parte de la primera generación de egresados del Posgrado en Docencia, una especialización que surge -cuenta Mallek- “porque la EMAD en su momento consideró que habían actores egresados que daban clases de actuación pero que no tenían una metodología para eso”. En ese tiempo Mallek comenzó a preparar estudiantes para la prueba de ingreso a la EMAD, “y se dio que preparaban los monólogos de Comedia y de Drama y comenzaron a entrar a la escuela. Luego surge la necesidad de empezar a conformar grupos, y los que no entraban también querían seguir formándose conmigo” Así se fueron conformando grupos que empezaron a trabajar con la actriz y docente por caminos más alternativos, no institucionales, “pero sí en búsqueda de una formación con características intensas, aunque no se esté escolarizado. Una formación con una rigurosidad fuerte e intensa. Y ahí se fueron conformando grupos con una población diversa y con la inquietud también de, además de participar en un taller, formarse como actores y actrices y poder mostrar el resultado del trabajo en el medio”.

Me contabas que te interesa el teatro argentino

Dentro de mi formación ha sido importantísima la participación en los talleres con Mauricio Kartun. Me siento identificada con esa vertiente del teatro argentino, y creo que encontré un lugar propio en relación a una estética y a un quehacer artístico que maneja determinados conceptos, como el de la vitalidad, el de la presencia de la vivencia y la vida en el escenario. Creo que en eso la aproximación a la metodología de Mauricio Kartun es clave. Y también con Claudio Tolcachir, con quien tuve la oportunidad de estudiar cuando vino a dar un taller intensivo en el INAE. Creo que esos espacios de formación fueron construyendo una identidad como docente. Kartun por un lado, Tolcachir por otro y la EMAD legitimándome como docente. Porque no es lo mismo ser actriz que tener otros insumos y otra mirada para formar actores y en simultáneo para dirigir y crear una dramaturgia con actores.

¿Cómo es el trabajo en Ensayo Abierto?

Estar con Ensayo Abierto es como una alternativa autogestiva, donde simultáneamente ocurren diferentes quehaceres artísticos. Ahora están conviviendo ciclos con bandas de música, con espectáculos que vienen de otros países. Es un lugar abierto al quehacer artístico y que está, hablando de teatro, por fuera de lo institucional. Y tiene eso abierto al barrio también. Creo que he encontrado un lugar físico interesante en el bajo de la Ciudad Vieja, donde están ocurriendo muchas cosas interesantes, y mirar para este lado de la ciudad me parece relevante.

¿Cómo se estructuran los talleres? ¿Tienen niveles? ¿Cómo se accede?

Niveles no hay porque llega gente con muy poca formación, la mayoría de los estudiantes que participa nunca se había subido a un escenario, nunca había tenido experiencia con público. Y cada año conviven con gente que viene trabajando conmigo hace años. Y las capas del trabajo son la formación actoral por un lado, y la investigación de autor por otro, lo que finaliza con funciones de carácter profesional. Es decir, esas funciones son el resultado del proceso anual en el cual pueden confluir personas con cero formación junto a gente formada cada año en los talleres de formación actoral. Los ciclos teatrales no son una muestra de fin de clases del taller, sino que tenemos un trabajo paralelo, entre formación y praxis, para que puedan concretar una temporada teatral con público. Para eso hacemos una investigación de autor durante todo el año. El año pasado fue con García Lorca y este año es con Horacio Quiroga. Y ya estamos proyectando el año que viene con Felisberto Hernández, y el siguiente con Florencio Sánchez.

Y las inscripciones son por el Instagram “Nada más verdadero que actuar”

Trabajan autores clásicos pero sin seguir la línea narrativa. Si bien se identifica al autor, en el resultado se ve una construcción en la que la clave es como narran los cuerpos ¿Cómo es el trabajo?

Buscamos la identidad clásica desde la mirada contemporánea. A partir de una línea narrativa de autor canónico, trabajamos desde la investigación y corporalidad del actor. Desde la dramaturgia, propongo imágenes creadoras y poéticas. Busco de esta forma que el actor, a través de la vivencia del aquí y ahora, construya la esencia de la escena para luego abordar el trabajo de dirección. Con esta metodología no busco la actuación sino la verdad.

Puede ser por la composición de los elencos, pero la mirada tiene una perspectiva de contar desde la experiencia de las mujeres ¿Es así?

En los elencos la mirada feminista hace eco porque hay una necesidad de las mujeres de contar, de relatarnos, de ser vistas, de confrontar a los autores desde el escenario. Romper la estructura piramidal entre autor/actor y que se vuelva un diálogo. Sin duda, poseer una militancia feminista ante la vida se refleja arriba del escenario.

Proceso Quiroga. Dramaturgia y dirección: Natalia Mallek. Fotografías de Andrés Aksler.

Jueves 14 dos funciones de Salvajemente, a las 20:00 y a las 21:00. Ensayo Abierto (Piedras 599)