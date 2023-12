Primera edición del premio del Colectivo de Críticos Independientes

La evaluación, la crítica y Violinistas del Titanic

En este espacio entendemos la crítica teatral como una actividad con cuatro ejes: informar, evaluar, analizar e interpretar. Y específicamente el centro de la crítica corresponde a la actividad de analizar e interpretar, elaborando un discurso que justifique la interpretación, que brinde argumentos para la misma. Y en el que, inevitablemente, quedará a la vista la perspectiva desde la cual se interpreta un hecho escénico. Pero si bien la evaluación no es de los ejes más significativos de la crítica, cuando esta evaluación se hace en colectivo, debatiendo e intercambiando, los argumentos para el análisis y la interpretación entran en debate con los de otras críticas, lo que enriquece la perspectiva. Bajo ese espíritu hace ya algunos años el colega Javier Alfonso convocaba a periodistas y críticos del medio para realizar un balance de la temporada en su programa radial El Iceberg. Allí confluimos varias veces con Ana Laura Barrios, y cuando las autoridades de Radio Clásica decidieron levantar El Iceberg entendimos que ese espacio de intercambio debería extenderse en el tiempo. Es así que en el 2021, en plena pandemia, comenzaron a navegar los Violinistas del Titanic, nombre con el cual se bautizó el podcast sobre teatro que grabamos tres periodistas culturales que ejercíamos la crítica en la prensa escrita: Javier Alfonso (Búsqueda), Ana Laura Barrios (Brecha) y Leonardo Flamia (Voces)

La Escuela de Espectadores, El Ojo Blindado y el Colectivo de Críticos Independientes

Una característica en común de los tres integrantes de Violinistas es el tener como referente y docente, directa o indirectamente, a María Esther Burgueño, periodista, profesora de Literatura y formadora de generaciones de teatristas montevideanos. Burgueño hace más de quince años lleva adelante, junto a la crítica y docente Gabriela Braselli, el proyecto Escuela de Espectadores del Uruguay, espacio en el que se estudian espectáculos de la cartelera montevideana y se discuten claves para que el espectador tenga elementos para interpretarlos, más allá de las legítimas valoraciones subjetivas.

Por otro lado, Bernardo Borkenztain ejerce la crítica en medios escritos, como la revista Dossier, radiales, como la columna El Ojo Blindado, y en diversos espacios audiovisuales. Fue en el marco de El Ojo Blindando que Borkenztain el año pasado realizó una valoración de la temporada otorgando un reconocimiento a quienes consideró se destacaron en el año.

En el intercambio constante entre Violinistas del Titanic, Escuela de Espectadores y Borkenztain han surgido inquietudes como la necesidad de generar mesas de debate sobre el rol de la crítica (un episodio de Violinistas se centró en eso) o de estudiar en conjunto algunos aspectos del trabajo teatral en nuestra ciudad. También se pensó que era importante que un colectivo que ejerce la crítica regularmente, analizando y publicando en diversos medios de nuestra ciudad, ampliara la iniciativa del columnista de El Ojo Blindado y pensara en un reconocimiento. Así surge el Colectivo de Críticos Independientes (CCI) que este año realiza una valoración de la temporada otorgando un reconocimiento a los trabajos destacados.

El colectivo asume que no tiene la posibilidad de ver todos los espectáculos, y de hecho puede decidir no ir a ver algunos, allí ya se ejerce una valoración. No hay pretensiones de universalidad, simplemente se discute y se valora sobre lo que se pudo apreciar. Esperamos este sea el primer paso de una serie de acciones que sumen al desarrollo del discurso crítico en el ámbito teatral.

Nominaciones al premio CCI

Espectáculo: Macondo – Extractos – Consentimiento

Dirección: Marianella Morena y Paula Villalba (Macondo), Leonardo Martínez (Extractos), Lucio Hernández (Consentimiento)

Actriz principal: Emilia Díaz (La Sapo), Andrea Davidovics (Tierra), Florencia Zabaleta (La zapatera prodigiosa)

Actor principal: Fernando Vannet (Edipo Rey), Luis Pazos (Extractos), Moré (Consentimiento)

Actriz de reparto: Lucía Sommer (Macondo), Carla Moscatelli (Zombi Manifiesto), Camila Cayota (La ópera de los dos centavos)

Actor de reparto: Rogelio Gracia (Zombi Manifiesto), Juan Antonio Saraví (La zapatera prodigiosa), Diego Arbelo (Frankestein)

Actriz unipersonal: Camila Parard (Aguaviva), Susana Souto (Armen)

Actor unipersonal: Álvaro Armand Ugón (Recuerde esto: la lección de Jan Karski), Pepe Vázquez (La última cinta de Krapp), Mathías Albarracín (El actor)

Revelación: Tomás Piñeyro (Tierra), Camila Parard (Aguaviva), María Eugenia Puyol (Los lugares intermedios)

Elenco: Macondo, Frankestein, Edipo Rey

Vestuario: Johanna Bresque (Edipo Rey), Paula Villalba (La zapatera prodigiosa), Claudia Copetti (Macondo)

Luces: Martín Blanchet e Ivana Domínguez (Edipo Rey), Verónica Loza (Frankestein), Miguel Grompone (Macondo)

Ambientación Sonora: Fernando Castro y Franco Polimeni (Macondo), Fernando Castro (Tierra), Ángelo Priore (Extractos)

Escenografía: Claudia Schiaffino, Eduardo Cardozo, Alejandra Roquero, Gustavo Petkoff (Macondo), Vernica Loza (Frankestein), Adelaida Rodríguez (La Gayina).

Texto de autor nacional: Leonardo Martínez (Extractos), Sergio Blanco (Tierra), Santiago Sanguinetti (Zombi Manifiesto)