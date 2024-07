Novedad literarias que trae julio

Libros de autores nacionales, que transitan lo biográfico, la novela y tocan historias vinculadas al amor propio.

“El día que me quiera” de la Psic. Carla Lorenzo

«El amor propio tiene mucho que ver con el autocuidado y nada que ver con el egoísmo».

Amarte hoy no te garantiza una vida feliz, pero sí te asegura buenas decisiones, esas que son tomadas desde el autoconocimiento y teniendo en cuenta tus emociones, necesidades, limitaciones y potencialidades. El amor propio tiene mucho que ver con el autocuidado por eso deseo que este cuaderno te acerque a vos y a lo que hoy estás necesitando para encontrar tus propias respuestas.

Un cuaderno para aprender a trabajar el vínculo contigo

“Petrodiplomacia. Valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay”, de Martín Natalevich

«Un libro necesario, sostenido en una pluma que agiliza la lectura a pesar de una investigación de campo formidable y muy documentada, y que no rehúye al humor ni a la ironía…».

Petrodiplomacia. Valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay constituye un exhaustivo trabajo de investigación periodística que narra la relación diplomática, política, comercial y energética bilateral en la era de la Venezuela chavista. Con acceso a documentos secretos, este libro examina en detalle los pormenores de esos vínculos, desde el día en que Chávez pisó Montevideo por primera vez aún cargando el mote de militar golpista, hasta el presente, y expone la trama de la expansión bolivariana en el Río de la Plata a lo largo de seis gobiernos uruguayos.

“Nunca acaricies a un perro en llamas”, de Alberto Gallo

Gallo desdibuja las fronteras entre Oriente y Occidente en esta novela fantasmal, con destellos de filosa belleza.

«De acuerdo, sí, pero morir no es el problema, el asunto es morir y no darse cuenta».

Hiroshima 1945. Es una mañana cualquiera. Kumiko se prepara para ir al colegio mientras su padre riega los cerezos del jardín y la niña Sumi espía a su madre y al amante. Un avión sobrevuela el pueblo y aunque la guerra parece estar muy lejos de pronto todo se detiene. Un calor intenso quema la piel derrite los cerezos; sobrevienen el silencio y el desconcierto. En apenas unos segundos: la eternidad y el infierno.

Así comienza esta historia en la que Masato un antiguo guerrero samurai y Cristo su perro en llamas emprenden el rescate de un pequeño grupo de sobrevivientes que mientras atraviesan la ciudad en ruinas se preguntan si no serán en realidad un grupo de fantasmas confundidos.

“La memoria de Schiaffino”, de Eduardo Rivas

Las reveladoras memorias de uno de los mejores futbolistas de la historia.

«¿Qué sentíamos los uruguayos? No puedo decir con seguridad que fuera indiferencia…».

Estamos ante el relato en primera persona de Juan Alberto Schiaffino, uno de los jugadores más brillantes de su tiempo. Protagonista de la inolvidable gesta celeste de Maracaná, partió rumbo a Italia, para jugar con la camiseta del Milan, donde fue celebrado como il piú grande.

Schiaffino nos ofrece una mirada íntima y analítica no solo sobre el triunfo en el Mundial de 1950, sino también sobre la campaña de 1954 en Suiza, la evolución táctica del fútbol moderno y el peso de ciertas tradiciones arraigadas en nuestro imaginario.