Observaciones a los candidatos por Ignacio Martínez

El abanico de observaciones es grande. Una lectura ordenada y constante de lo que dicen los precandidatos, nos invita a reflexionar.

Por ejemplo. Álvaro Delgado del Partido Nacional herrerista, dijo: “El primer objetivo de nuestro próximo gobierno es bajar la pobreza infantil”. Pero cómo ¿no hay tiempo como para comenzar ese primer objetivo ahora que ya son gobierno hace más de cuatro años? ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Por qué ha subido tanto la pobreza entre niños y adolescentes? Sabemos la sensibilidad que genera hablar del tema Niños. Por lo tanto, puedo suponer que esta afirmación de Delgado es una mera promesa, una declaración para ganar votos, pero que no tiene nada que ver con un compromiso real porque, de ser así, ya tendrían que comenzar a trabajar intensamente para bajar la pobreza. La necesidad de comer no empieza en marzo del 2025. Es aquí y ahora.

Robert Silva, del Partido Colorado dijo en el velorio de Adrián Peña, cuyo fallecimiento lamentamos, que “vos como yo (dirigiéndose al fallecido y a la tribuna) somos ejemplo y somos abanderados de ese Uruguay de oportunidades…”. Poca altura intelectual la de compararse en ujn momento así. Sonó como un discurso electoral y más aún, hablando de oportunidades, cuando el propio INE nos dice que en febrero del 2024 la tasa de actividad se situó en 64,2%, la tasa de empleo en 58,9% y la tasa de desempleo en 8,3%. Señor Silva, están faltando oportunidades. En otra ocasión dijo que va a aumentar 50 % (¡!) los salario policiales. ¿Será caza de votos? Sin comentarios.

Por su lado Yamandú Orsi planteó que “si somos capaces de aumentar a ese nivel, ahí si podemos pensar que esa torta se puede repartir mejor”. Esta afirmación ha sido siempre la de la derecha para justificar que hay que esperar que crezca la torta. Hoy ni de repartir hablan, sino apenas un “derrame” que, en realidad, ni gotitas cayeron. A mí me parece que es a partir de la torta que ya hemos generado, que debemos repartir mejor: terminando con el lavado de dinero, cerrando la fuga a capitales millonarios, eliminando gastos suntuarios, reduciendo significativamente el auxilio a la caja militar, beneficiando a la mayor cantidad de ciudadanos con el crecimiento económico y no a una escasa minoría de especuladores y agroexportadores. Bien Orsi cuando dice “un país funciona bien cuando el pelotón es fuerte y cuando no hay un pelotón de rezagados”, saliéndole a cruce a la afirmación de Lacalle Pou de beneficiar a los “malla oro”.

Por su lado Carolina Cosse insiste en que este gobierno ha sido “inestable y sin rumbo” ¿para quién? Su plan, como sabemos, es beneficiar a los “malla oro” y así les ha ido muy bien. Han desmantelado el sistema de cuidado, debilitado la Sistema de Salud, estancado la recuperación salarial y las jubilaciones, todo en procura de equilibrar el déficit fiscal. Por otro lado, no han resuelto el atraso cambiario, la fuga de capitales, la escasa o nula inversión pública, la inseguridad, la pobreza y la pobreza infantil, la gente en la calle y las puras promesas de abrir mercados. Eso también lo consiguieron.

Tenemos que levantar bien contundente y clara “una alternativa al modelo neoliberal” como dice Fernando Pereira, por eso creo que es equivocada la consigna del FA que se ve en pancartas, que versa “El gobierno fracasó”. ¿Para quién? ¿A quién benefició ¿Cuáles eran sus planes originales?”. Para ellos no fracasaron. Para nombrar a dedo cientos de funcionarios en las intendencia, no fracasaron. Para imponer la LUC y la nefasta reforma educativa, no fracasaron. Vinieron para quitar al FA y hoy ese seguirá siendo su objetivo principal: que no volvamos al gobierno.

Creo que nuestro discurso debe hablar de todo lo que hicimos, todo lo que ellos han desmantelado, todo lo que pensamos y podemos hacer para beneficiar a las grandes mayorías nacionales con plena participación organizada de ellas mismas.

