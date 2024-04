Opinión y realidad por José Luis Perera

La polarización entre Orsi y Cosse puede ser “un incentivo fuerte” para mejorar la votación del Frente Amplio en junio, según Chasquetti (leído en La Diaria).

Algo parecido decía en 2012 el entonces vice presidente Danilo Astori: «la competencia es más atractiva» para el electorado”. Admitió que «quizás la competencia sea lo más atractivo para contribuir a la mayor participación posible» (artículo de La Diaria).

Y no era el único que opinaba en ese sentido. Otro artículo de La Diaria señalaba que “el Comité Central del PS emitió una declaración en la que anuncia que es «necesario y deseable» que en las elecciones del 27 de mayo la ciudadanía frenteamplista pueda decidir la presidencia del FA entre más de un candidato o candidata, y resolvió promover un candidato del sector», y además informa que “El MPP seguirá «trabajando en la concreción de candidaturas múltiples que favorezcan la mayor amplitud y diversidad de las propuestas”.

Lo mismo decía el politólogo Luis Eduardo González en abril de 2008: “Puesto que en las internas el voto no es obligatorio, para que eso ocurra tiene que haber competencia real al interior de cada partido, de manera que la gente se sienta motivada a participar”.

En su momento, opinábamos en forma diametralmente opuesta. Sosteníamos que “Se equivocan quienes creen que la política se debe manejar con criterios de mercado, y que por tanto hay que ofrecer competencia para que se genere más demanda”. Decíamos que el electorado frenteamplista es partidario de las candidaturas únicas decididas con participación militante en un Congreso, como fue siempre su historia. Cuando hay un candidato único, los comités de base participan activamente y se movilizan por el candidato, pero si son múltiples, los comités quedan excluidos y la decisión es individual, y muchos se abstienen de votar porque no ven las diferencias entre unos y otros.

Como vemos, Chasquetti coincide con todos ellos. Y por supuesto, todos se equivocaron de cabo a rabo. Recordemos que en 1999 hubo competencia en las internas del FA (competían Tabaré Vázquez y Danilo Astori), y el porcentaje de participación fue del 44%. En 2004, cuando no hubo competencia interna, el porcentaje aumentó al 53%. Volvió a haber competencia en 2009 (esta vez con tres candidatos) y el porcentaje volvió a bajar, estuvo en el entorno del 41%. En 2014 (competencia entre 2 candidatos) el porcentaje volvió a bajar, 35%, y en 2019, aumentaron los candidatos (4) y se registró la más baja votación hasta ahora, 23%.

Como vemos, no hay ningún dato empírico que demuestre que cuanto más candidato se presenten, la participación sea mayor, ni tampoco ha sido demasiado notorio que a más candidatos haya más amplitud o diversidad de propuestas. La experiencia demuestra exactamente lo contrario: a mayor cantidad de candidatos, menor participación del electorado frenteamplista. Y sin embargo, los politólogos y politicastros siguen sosteniendo lo mismo ignorando la realidad.

¿Esto puede llegar a cambiar? Puede que sí, puede que no, pero los que sostienen la tesis de “a mayor competencia mayor participación” deberían explicar en qué se basan y explicar por qué la realidad los contradice.

