PABLO FERNANDEZ, DE ‘REUS 2, LA VUELTA AL BARRIO’: “El debate por sí solo a nosotros nos motiva mucho” Por: Martín Imer

Este jueves llega a las salas locales Reus 2 – la vuelta al barrio, película que ha despertado mucha curiosidad por su carácter de secuela de uno de los mayores éxitos del cine nacional de los últimos años. El enfrentamiento entre distintas aristas de la sociedad que se cruzaban en el barrio del título tiene aquí una continuación directa, y sobre eso conversamos con Pablo Fernández, quien es codirector, coguionista y productor de la cinta, la cual promete seguir los pasos de la anterior.

¿Cuándo fue el momento en el que ustedes se plantearon hacer una secuela?

Es el momento cuando empezaron los Q&A, preguntas y respuestas en las funciones, todos los chicos, sobre todo los adolescentes jóvenes, más bien adolescentes, preguntaban qué le sucedía a Maykol – que se llama Gabriel Villanueva el actor -, nos preguntaban qué sucedía, e incluso lo que comenzamos a hacer en los pregunta y respuesta o los cineforos, o las muestras que hicimos, que fueron muchas, era preguntarles nosotros qué opinan que le pasó a este chico, y ahí es donde empieza lo lindo porque muchos decían “terminó en el Inau”, otros que terminó muerto, otros que se fue del barrio, y ahí nos empezó a disparar, porque “pucha, dejamos abierto acá”, todo el mundo se preguntaba qué pasaba con ese niño chico, como un final muy abierto, y bueno, ese final abierto nos empezó como a generar cierta tensión, a querer hacerlo.

Inclusive, por ejemplo, esto es una anécdota, en varios liceos nos esperaban con una urna los profesores, y los alumnos ponían qué le hubiera pasado a Maykol, y ese ejercicio era genial porque generalmente los profesores, los adscriptos o la gente en los cineforos, los adultos quiero decir, siempre estaban como en el fondo, pero los chicos se animan más, se sientan adelante y te quieren preguntar, y cuando empezaban a comentar lo que le podía haber pasado a este chico — lo que le puede pasar a cualquier chico de cualquier barrio, los adultos se iban acercando porque veían y escuchaban información que generalmente en los liceos, la escuela o lo que fuera, o propiamente charla de barrio o en su familia no sucedía, entonces decían “¿Ustedes conocen chicos como Maykol o como El chirola?” “Sí, yo conozco” y empezaban a decir cosas, a comentar sus anécdotas al respecto. Ese fue el puntapié inicial, después bueno, nunca hubo una saga, le fue bien, se impuso una marca, todo el mundo comentaba cuál es el siguiente proyecto, y nos llevó unos años decidirlo, no fue fácil, pero bueno, en base a que el coproductor creyó en nosotros, y el distribuidor también, empezamos a sentir confianza a nuestro alrededor y nos animamos a escribir una primera versión, y esa primera versión increíblemente nos fue bien, porque pudimos acceder a un fondo en Brasil y entendimos que el premio mismo nos decía “por una coproducción exitosa y por mostrar una realidad a través de una película de género, en un contexto social diferente”, entonces todo eso como que nos fue empujando a estar en este lugar ahora.

Y también fue un proyecto que tomo muchísimo tiempo para hacer y para llegar a las pantallas.

Mira, todo el proceso de financiación es titánico. Como recién te decía, pudimos acceder a un fondo en Brasil, pero en Uruguay no logramos los fondos importantes. Todas las películas son un milagro pero esta es un milagro del milagro, porque se toma como una película “comercial” por ser una saga, una continuidad y seguir una marca; sin embargo nosotros sentimos que es una película que muestra un mensaje, un contexto social, y por eso nos sorprendió que no pudiéramos acceder a los fondos acá, entonces realmente tuvimos que buscar financiación afuera y gracias a que vino financiación de afuera pudimos aprobar el PUA, más un fondo local de Montevideo filma, que es Locaciones Montevideo Socio, y pudimos atraer inversores y a través del programa Montevideo audiovisual pudimos hacer el rodaje, que arrancamos haciéndolo en varias etapas y por eso quiero aclarar lo de codirección, quiero aprovechar. ¿Por qué? Porque nos agarró la pandemia en el medio también, nosotros arrancamos filmando en 2019 y cuando íbamos a retomar el rodaje en febrero/marzo de 2020, se suspendió todo, el codirector Luis Antonio Pereira, que es brasileño, no pudo volver a filmar acá, y ahí es donde yo entro como codirector, siempre estuve como parte del proyecto pero oficialmente era el productor, entonces eso nos provocó toda una demora del rodaje que lo hicimos en dos años; filmamos dos semanas a fines de 2019, una semana en plena pandemia, y después a cuentagotas en días hasta hace un año, y después tuvimos un largo proceso de montaje de un año porque lo requiere una película de género y quiero aclararlo también, no es lo mismo porque requiere efectos, disparos, la música, la tensión, todas las películas requieren un trabajo inmenso pero una película de género tiene que destacarse por eso, porque requiere mantener una tensión permanente, entonces lleva otro tipo de técnicas que llevan su proceso complejo de trabajo. No me detengo porque sino tengo que explicar qué es un fx, todos los procesos que se ven en el proceso del armado, por ejemplo color, el dolby, el montaje, pasaron tres editores en este proceso también por la pandemia, osea, fue un proceso muy complejo. A veces me acuerdo del productor Selznick, de Lo que el viento se llevó, las cosas que hizo, como referencia hizo creo que en tres años también, y pasaron tres o cuatro directores, e hizo todo un proceso, y en su momento fue un éxito esa película, más allá de que no tiene nada que ver el contenido, digo por el proceso que me preguntaste lo que nos llevó.

Más allá de que es una película con un valor de entretenimiento, es una película con una realidad social muy fuerte. ¿Qué podés opinar sobre la relación entre la película y la actualidad con los temas que toca? ¿Sentís que tiene una relevancia actual?

Sí, bueno, la primera ya habló por sí sola: exámenes en liceos, en facultad de derecho, sociología, psicología, le llamo los subgrupos, realmente se nutrieron con un contenido muy claro, Rafael Bayce, grado quinto sociólogo, hizo un artículo de cuatro páginas en Caras y Caretas en aquel momento; por eso te digo, no lo digo yo, la película por sí sola e hizo eso ya. La dos, la estrenamos ahora, entiendo un poco que va poner sobre la mesa ese debate. Esta no es una película basada en hechos reales o una realidad, queremos aclararlo, es una ficción, pero cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, eso sale en la película y eso es lo que quiero aclarar, que nosotros vemos realidades en nuestro entorno y en nuestra ciudad y no solo el barrio Reus, cualquier barrio, e inclusive mucho más complejas que el barrio Reus. El barrio Reus de día es un barrio lindo, con comercios, con los vecinos, sin embargo en la noche se transforma en otra cosa, más parecido a otros barrios, pero en este caso nosotros entendemos que ponemos el debate sobre la mesa, que va atada a la primer pregunta, ¿Por qué empezamos a hacer esto? Y es eso, que el debate por sí solo a nosotros nos motiva mucho, que se pueda hablar sobre el tema de la violencia, la droga, la convivencia en los barrios, cómo dos familias disputándose un lugar puede llegar a llevar a un espiral de situaciones, ¿no? Y en este caso, creo que está muy claro que esa es nuestra fuerza, poner un debate sobre la mesa. El querido colega, que fue distribuidor, Ronald Melzer, nos decía “es un policial social”, fue definido de esa manera, por eso es muy buena tu pregunta porque inclusive en muchos momentos ahora lo defino como policial porque estamos en pleno marketing, las salas y todo bien, pero yo en las notas y eso yo lo defino como policial social.

Hablabas de que la película tiene un perfil comercial. ¿Sentís que es un cine que hace falta en Uruguay?

Totalmente, peor está claro también de que me dicen que parece cine comercial y me pone orgulloso porque significa que estamos compitiendo en alta calidad con tanques, como se les dice a películas americanas, pero repito, sin embargo nosotros no contamos con los fondos, tuvimos que hacerla no independiente, ¡Súper independiente! Casi en términos muy de asociación civil, cooperativa casi, pero en concreto yo lo que trato de decir es que una película si le va bien y se transforma en algo que es comercial, en el sentido poder vender entradas, me parece excelente, no solo por nosotros, de poder mantener nuestra economía ya que vivimos de manera muy independiente de esto, no es nada fijo, fluctúa mucho, y la verdad que entendemos que también hay que acercarse al público nacional y esa es la palabra que va asociada a comercial, no es que yo pretenda hacer un cine para poder llegar a Los Angeles o a no sé qué, no, simplemente lo que intentamos es poder llegarle a nuestro público nacional, que son nuestro primer objetivo, y creo que va como sinónimo de comercial, el sentido de venta de entradas, y concretamente nosotros queremos atender el mostrador de frente a la gente, mirarlos, invitarlos que vengan, y es a eso a lo que nos referimos, para verlas en cine sobre todo, vivir la experiencia esa. Con Reus 1 nosotros llegamos a 48.00 espectadores, y de esos 48.000 el promedio, no la mitad pero ponele 20.000, ponele un 30% eran personas que nunca iban al cine y menos a ver una película nacional, entonces eso es mi orgullo, porque se habla de formación de público, y yo creo que esto es parte de la formación, no seremos la mejor obra artística pero tenemos como un ida y vuelta con la gente, y ese ida y vuelta es lo que nos permite nutrirnos para hacer una película, para hacer un dinero, para que se transforme en “comercial”, para que se pueda hacer esto. Valga la aclaración de ¿Por qué la parte 2? Obviamente queremos recuperar un dinero y tal y poder vivir de esto, lo repetimos, mi pasión del cine me llevó cinco años sin estar por cobrar de esto, entonces yo quiero que ahora la gente responda a la película, y ahí se transforme en lo que decimos, esa simbiosis entre público y película y podamos formar a la gente a que venga a acercarse a ver cine nacional y termino con esto: nos cuesta salir a vender nuestra película, hay una marca un poco registrada sobre el cine uruguayo que a mí no me sirve tampoco, que no lo ven muy bien al cine uruguayo, sin embargo a mí me gusta, defiendo nuestras películas, cada película uruguaya es un milagro, pero yo tengo que salir a pelear con cada persona que quiero venderle mi película o comentarle que vaya a la sala a verla. No es fácil, no te dicen “ah, una película uruguaya, ¡Qué bueno!, o ¡Ay estoy esperando la próxima película uruguaya!, no tengo esa respuesta, y los números lo dicen, los números no mienten, en los últimos años no ha acompañado la gente al cine, y previo a la pandemia tampoco, hay casos esporádicos, pero no como lo vamos a hacer nosotros. ¿A qué me refiero? A que hacemos como casos únicos a veces, cuando deberíamos enfocar para terminar como algo más global, que varios de los colegas míos y productores pudiéramos enfrentar esto de acercar a la gente hacia el cine nacional.

