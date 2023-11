La vigencia del justiciero como estereotipo cinematográfico Por Carlos Acevedo

Ya desde mitos literarios como Robin Hood, La Pimpinela Escarlata o El Zorro, la figura del héroe anónimo que castiga a los villanos y defiende a los inocentes, está integrada al imaginario popular. En una época en la cual muchas sociedades desarrolladas padecen el flagelo de la corrupción, y las instituciones se encuentran debilitadas por la complicidad con la delincuencia o su incapacidad para lidiar con ella, dicho arquetípico personaje continúa vigente. “El justiciero 3”, filme actualmente en cartelera en el cual Denzel Washington encarna por tercera vez al letal Robert Mc Call, es un cabal testimonio de ello.

En los años setenta del siglo pasado, la ciudad de Nueva York en Estados Unidos era una de las más urbanizadas y populosas del planeta, y también una de las que padecía un mayor índice de criminalidad. Esa situación de creciente delincuencia que asolaba barrios enteros, se vio reflejada en la cultura popular y particularmente en el cine. Películas de culto como “ Death wish” ( El vengador anónimo) (1974), de Michael Winner, o “ Taxi driver” (1976), de Martin Scorsese, protagonizada por el magistral Robert De Niro, coadyuvaron a construir la mítica figura del “ vigilante”, un hombre común que, acometiendo una venganza o cansado de la podredumbre social, procuraba impartir justicia por mano propia, al margen de la ley.

Este deterioro del tejido social neoyorkino, acompañado de una grosera inequidad distributiva, continuó en la década del ochenta, y es, en dicho marco, en el cual se ambienta “The equalizer”, conocida por estos lares como “El justiciero”, una serie televisiva emitida entre 1985 y 1989. Creada por Richard Lindheim, el protagonista era Robert Mc Call, encarnado por el veterano actor inglés Edward Woodward, un ex agente del Servicio Secreto Británico y presumiblemente espía de la CIA, quien era una especie de investigador privado, que combatía a delincuentes o mafias, valiéndose de sus particulares habilidades y ayudado, en algunas oportunidades, por compañeros de rubro.

Con sutiles referencias a James Bond, como el arma utilizada por el personaje, una Walther PPK similar a la del famoso agente secreto literario y cinematográfico, la serie, que en nuestro país emitía Canal 4, fue un gran éxito en su momento.

Muchos años después, el famoso programa televisivo fue rebooteado, es decir, relanzado, en forma de saga cinematográfica, aunque también existe otra serie en la cual se adapta al personaje pero convirtiéndolo en mujer.

En el año 2014, este ícono volvió a la vida pero en la gran pantalla, aunque sufriendo algunos significativos cambios. En esta oportunidad, uno de los cocreadores de la serie original participó en el guión, como continuaría haciéndolo en las siguientes entregas.

En esta nueva versión, Robert Mc Call es un marine retirado y ex espía gubernamental, que fingió su muerte para abandonar el servicio activo y poder transitar una vida normal, alejada de aquel mundo de violencia y tensión. Hombre rutinario, de costumbres sencillas, traba amistad con una prostituta que es explotada por una mafia rusa de traficantes sexuales.

El hábil ex espía volverá, como es presumible, a la acción, poniendo sus demoledoras habilidades al servicio de su personal concepción de la justicia.

En “ El justiciero 2”, Mc Call, ya establecido como una especie de defensor de los más débiles, recorre el mundo desbaratando organizaciones criminales y enfrentando a delincuentes varios, para proteger a la gente que más lo necesita.

En la serie original, el personaje poseía ciertas destrezas de pelea y una gran pericia con las armas de fuego, pero en esta nueva encarnación el ex agente es una autentica máquina de matar, para lo cual se vale, cuando está desarmado, de sus propias manos o de cualquier objeto que el infortunado delincuente de turno ponga a su alcance.

En el año 2020, el personaje tuvo una nueva versión, esta vez encarnado por Queen Latifah. Robyn Mc Call es una ex agente de la CIA que intenta vivir una sosegada vida con sus hijos, hasta que su imperativo moral de defender a aquellos que son víctimas de los que quebrantan la ley, la convoca nuevamente a la acción. Esta serie abarca tres temporadas, y marca el punto más bajo del personaje, a pesar de contar nuevamente con Richard Lindheim en los guiones y como coproductor.

La nueva entrega, que completa la trilogía protagonizada por el talentoso actor Denzel Washington, encuentra al ex espía nuevamente retirado y procurando, una vez más, vivir una existencia pacífica, con un trabajo de perfil bajo y rodeado de gente común. Pero su ansia justiciera es despertada, nuevamente, por la actividad de un grupo mafioso, esta vez son italianos en vez de los consabidos rusos, que amenaza a sus seres queridos, lo cual terminará, como es previsible, en un baño de sangre al estilo de la recordada “El perfecto asesino”, de Luc Besson, que hará las delicias de los incondicionales del género y de los seguidores del personaje.

