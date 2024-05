Réplica a Rafael Katzenstein y sus Falacias ¿Antisemitas?por Nicolas Martinez

El pasado jueves, al hojear el nuevo número del semanario Voces, me encontré con el artículo “Tu respuesta fue patética” escrito por Rafael Katzenstein. Al adentrarme en el mismo me fue inevitable sentirse impactado por dos aspectos que encuentro sumamente destacados. En primer lugar, llama la atención el tono inadecuado y la forma expresiva del autor, impregnados de una suerte de violencia verbal que, lejos de enriquecer el debate de fondo, parecen desviar la atención buscando polemizar. En segundo lugar, y quizás más significativamente, plantea una serie de afirmaciones con imprecisiones conceptuales que no resisten un análisis riguroso. En este artículo, me propongo analizar cada una de estas imprecisiones desde una perspectiva de construcción intelectual en el intercambio de ideas, buscando enriquecer el debate y promover una discusión fundamentada y respetuosa.

1 – La afirmación de que “El Estado de Israel aplica una política de apartheid sobre la población palestina” es controvertida e incorrecta. El apartheid fue un sistema de segregación racial institucionalizado en Sudáfrica que implicaba una discriminación sistemática y legalizada contra la población no-blanca. En Israel, no hay leyes que impongan una segregación racial como en el apartheid sudafricano. En Sudáfrica, las leyes del apartheid limitaban drásticamente la posibilidad de que las personas no-blancas obtuvieran la ciudadanía y participaran plenamente en la sociedad. En Israel, los ciudadanos árabes tienen derechos de ciudadanía y participación política. Por último, el apartheid sudafricano era un sistema legalizado de represión, mientras que en Israel, el uso de la fuerza se enmarca en un conflicto político y de seguridad.

2 – La afirmación de que “Es muy triste ver que muchos judíos y, particularmente sus organizaciones, califican como antisemitismo cualquier crítica a la política del estado sionista” es en principio problemática, porque simplifica y distorsiona la complejidad del antisemitismo y la crítica legítima a Israel. Es importante reconocer que el antisemitismo va más allá de la crítica legítima y se manifiesta en actitudes y acciones que demonizan, deshumanizan o incitan al odio contra los judíos como grupo. Por lo tanto, la crítica obsesiva, maniquea o que utiliza estereotipos antisemitas para atacar a Israel o a los judíos puede ser considerada antisemita. Esto no significa que cada crítica a Israel deba ser interpretada como antisemita, pero sí subraya la importancia de abordar las críticas de manera constructiva y respetuosa, evitando caer en la demonización o la trivialización de las experiencias históricas del pueblo judío.

3 – La afirmación de que “los palestinos son semitas” se basa en una interpretación lingüística y cultural del término semita. Sin embargo, es importante destacar que el concepto de semita tiene connotaciones que van más allá de la mera pertenencia étnica o lingüística. La idea de que los palestinos son semitas se deriva del hecho de que hablan árabe, una lengua semítica, y comparten muchas características culturales y ancestrales con otros pueblos semitas. Sin embargo, la noción de semita también ha sido históricamente utilizada en un sentido más restringido y asociada específicamente con los judíos, especialmente en el contexto del antisemitismo. Es decir, en términos estrictamente lingüísticos, es correcto afirmar que los palestinos son semitas debido a su uso del árabe, una lengua semítica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el concepto de semita también tiene implicaciones históricas, culturales y políticas que pueden llevar a confusión en su uso y la interpretación, como en este caso.

4 – La afirmación de que “el derecho a habitar en un determinado lugar del planeta por un mandato divino es un delirio absurdo” es caricaturesca y ridícula. En el aspecto y cultural es conocido que los judíos tienen una historia milenaria de presencia en la tierra de Israel, con lazos culturales, históricos y religiosos profundos con la región. Durante siglos, han mantenido una conexión espiritual y emocional con la tierra, lo que influye en su deseo de habitar allí. No obstante, desde un aspecto político y legal, el derecho de los judíos a habitar en la tierra de Israel está respaldado por acuerdos internacionales y resoluciones de la ONU, como la Resolución 181 de 1947, que recomendaba la partición de Palestina en un estado judío y un estado árabe.

5 – La afirmacion de que “El genocidio que se está perpetrando contra la población palestina no busca rescatar a los rehenes sino liquidar las esperanzas de los palestinos de tener un lugar donde vivir” es falaz. Para refutar esa afirmación, primero es importante aclarar el concepto de genocidio. El término genocidio fue acuñado por el jurista polaco Raphael Lemkin en 1944 y se define como la destrucción deliberada y sistemática, total o parcial, de un grupo étnico, racial o religioso. No se limita solo a la pérdida de vidas, sino que también abarca medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, así como la transferencia forzada de niños. Acusar a Israel de cometer genocidio contra los palestinos es hacer un uso inapropiado del término y caer en una simplificación de la situación.

Espero que este breve artículo haya arrojado algo de luz sobre las imprecisiones señaladas. Decía el filósofo Karl Popper, que “la verdadera ignorancia no es simplemente la ausencia de conocimientos, sino el rechazo obstinado a adquirirlos”. En la era de la desinformación, la búsqueda constante de la verdad y el conocimiento se vuelve más crucial que nunca. Mantenernos abiertos a nuevas ideas, cuestionar nuestras creencias y estar dispuestos a aprender son los pilares de una sociedad plural y democrática.