Orgullo celeste por Onofre Laborde

Uruguay realizó su segunda mejor actuación histórica en los Juegos Panamericanos, en esta ocasión, en el certamen Santiago 2023, obteniendo un total de diez medallas, mérito solo superado en San Paulo 1963. Compartimos un breve resumen con lo más destacado.

Referente a pelota vasca, en trinquete doble femenino, Sofía Vicente y Agustina Cuestas se subieron al podio obteniendo bronce, tras ganarle 2-1 (13-15, 15-4 y 10-0) a Chile. Esa no fue la suerte para Andrés Pintos y Manuel Pelúa, en la modalidad trinquete masculina, ya que perdieron en el partido por el bronce 2-0 (15-8 y 15-14) ante Chile.

También en pelota vasca, pero en la modalidad frontball, Leonella Acosta logró medalla de plata. La charrúa perdió en la final 2-0 ante Itzel Reyes de México, actual campeona del mundo, con parciales 12-4, y 12-3. Estuvo bien cerca, realizó una gran gestión, merecía el oro.

En atletismo, y como es costumbre, debemos menciona a Déborah Rodríguez, que finalizó segunda ganando medalla de plata en la prueba de 800 metros, con un tiempo de 2:02.88 . La cubana Sahily Diago fue la ganadora. Otra compatriota, María Pía Fernández, culminó sexta en los 1500 metros, completando una marca de 4:15.20. Federico Scarabino hizo lo suyo pero no pudo, finalizó en el puesto 22 en la prueba de triatlón.Por otra parte, récord nacional para Manuela Rotundo en lanzamiento de jabalina, con una marca de 58.35. Finalizó en la sexta posición general. Otro uruguayo fue Emiliano Lasa,que finalizó cuarto en la prueba de salto largo. Su mejor intento lo realizó con un salto de 8.00 mts. Además, Santiago Catrofe terminó cuarto en la prueba de 5000 metros, con un tiempo de 14:50.83.

En asuntos de agua, Uruguay viene relizando grandes labores desde buen tiempo, a tal punto que llegamos a pensar que en un futuro no muy lejano se vaya convirtiendo en potencia. Ese es el caso de Hernán Umpierre y Fernando Diz, que obtuvieron la medalla de plata en la categría 49er de vela, sumando un total de 34 puntos, Estados Unidos se llevó el primer puesto. Otra participante fue Dolores Moreira, que finalizó cuarta en Ilca 6 y también terminó en ese puesto en snipe. Es necesario destacar que los tres deportistas clasificaron a las olimpíadas de París 2024.

Si me refiero a remo, el resultado fue enorme por parte de los deportistas coterráneos. Uruguay obtuvo plata con Esteban Sosa y Leandro Rodas en dos remos sin timonel, prueba en la que hicieron un tiempo de 6’38”82. Posteriormente vino la presea de oro en cuádruple par: Leandro Salvagno, Bruno Cetraro, Felipe Klüver y Marcos Sarraute se impusieron con un registro de 5’53”34. Después vino una medalla de plata en ocho con timonel, con Eric Seawright, Felipe Klüver, Bruno Cetraro, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Mauricio López, Leandro Rodas, Martín Zócalo y Romina Cetraro (timonel), con una marca de 5’38”31. Luego, fue turno del bronce en cuatro sin timonel masculino: Leandro Salvagno, Eric Seawright, Martín Zócalo y Marcos Sarraute llegaron terceros con el reloj en 6’01”91. Finalmente, se festejó otro oro, en este caso en doble par abierto, con Martín Zócalo y Eric Seawright, logrando 6’22”07 para dejar al país en lo más alto.

Y no debemos olvidar la medalla de bronce en ciclismo que ganó Eric Fagúndez, en la prueba de ruta, con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 57 segundos. Roderyck Asconeguy finalizó en el puesto 18 y Leonel Rodríguez no culminó la competencia.

Más allá de las medallas, también debemos reconocer el esfuerzo, espíritu deportivo y mejora por parte de todos los representantes uruguayos, que en otras disciplinas lograron récords nacionales, o estuvieron cerca de los primeros puestos.

En canotaje, Matías Otero fue cuarto K1 1000 metros. Sebastián Delgado, Julián Cabrera, Santiago Melo y Matías Otero, terminaron quintos en K4 500 metros.

Rugby seven, handball masculino, hockey femenino y fútbol masculino tuvieron buen desmpeño. En handball masculino, Uruguay obtuvo ese puesto tras vencer 30-28 a Cuba, mientras que el cuadro femenino se ubicó en el séptimo puesto, al ganarle 22-19 a Canadá. La selección sub-23 masculina finalizó en el quinto puesto al vencer por penales 4-3 a Colombia, en el tiempo reglamentario fue empate sin goles. En hockey femenino, las Cimarronas finalizaron quintas tras vencer 3-0 a Cuba.

En patín, Romina Franca finalizó séptima en el programa corto artístico, con un puntaje de 34.18. En gimnasia artística también se alcanzó ese lugar, por parte de Lucía Ververis y Agustina Medina, con un puntaje de 312.4188. En karate, en la categoría -60 kg, Maximiliano Larrosa peleó en cuatro combates, ante México, Cuba, Chile y Argentina, de los que ganó uno, precisamente ante el representante cubano. En judo, Ruben Aprahamian finalizó cuarto, tras caer con el dominicano Meickson Del Oribe.

Finalmente, en ecuestres, Martín Rodríguez con Champagne, Juan Serra con Quebelle y Sebastián Guarino con Quaido clasificaron a la final individual del salto. Lamentablemente los resultados no fueron los mejores en esa instancia: Guarino finalizó 26°, Serra y Rodríguez no pudieron competir.

Estos son los resultados fundamentales que comparto a modo informativo. Desde un punto de vista humano y deportivo, creo y opino que Uruguay va por buen camino en el deporte en general, con buenos desempeños a nivel internacional, remarcando la enorme necesidad de que autoridades y población puedan apoyar y valorar los mal llamados «deportes menores», que en nuestro país están brindando buenos frutos.

