Sobre homenajes y carrozas

“la versión argentina en cine es un atentado contra la obra” (Jorge Curi)

Esperando la Carroza, en versión de Jimena Márquez, se convirtió en un éxito rotundo de la temporada 2022 de la Comedia Nacional. Ya con la obra fuera de cartel entendemos necesario reflexionar sobre la pertinencia de que fuera con esta obra que se homenajeara a China Zorrilla en el centenario de su nacimiento.

En la web de la Comedia Nacional se podía leer, sobre el estreno de esta nueva versión: “El 12 de octubre de 1962 la Comedia Nacional estrenó Esperando la Carroza (…) En su primera puesta en escena, en la Sala Verdi de Montevideo, Esperando la Carroza – dirigida por Sergio Otermin- tuvo mala recepción del público, fue incluso rechazada por gran parte de la crítica teatral. Doce años después, la misma obra, se puso en escena en el teatro Circular de Montevideo y se convirtió en éxito teatral, dirigida por Jorge Curi y con elenco del Circular. Fue aclamada por el público y estuvo en cartel durante casi 10 años ininterrumpidos. Un año después, Esperando la Carroza llegó al circuito teatral de Buenos Aires, fue llevada al cine en 1985 por el director argentino Alejandro Doria quien la adaptó junto al propio autor y se transformó con el paso del tiempo en una película de culto. La versión cinematográfica tiene a China Zorrilla en el personaje de Elvira. Fue aclamada en Uruguay y Argentina, siendo parte hasta hoy de la cultura popular.”

Como se señala en la reseña de la Comedia, la primera versión de Esperando la Carroza, que tenía a Elena Zuasti en el rol de Elvira, no contó con el favor del público. Pero era lógico el rechazo. Esperando la Carroza se estrenó justo cuando el espejismo del Uruguay feliz de los años cincuenta comenzaba a resquebrajarse. Menos de diez años después se estrenará en el teatro Odeón, del mismo Langsner, El tobogán, en donde con una lucidez pocas veces señalada se enfoca en la parálisis de los sectores medios de la sociedad montevideana ante la inminencia del golpe de estado. Y fue con El tobogán que China Zorrilla actuó por primera vez en una obra de Langsner. Su actuación en esa obra, bajo la dirección de Omar Grasso, le valió una nominación al Florencio protagónico.

Continuando con la cronología de la Comedia, es en 1974, en el Circular y con dirección de Jorge Curi, que Esperando la Carroza se convirtió en un éxito. Doce años después del estreno y en un contexto de censura y represión, la lectura de la doble moral de la sociedad montevideana es asimilada de otra forma. El egoísmo y el individualismo exacerbado, el salvar las apariencias más allá de cualquier situación pasa a ser algo que la propia sociedad que lo genera está más dispuesta a aceptar como un reflejo (aunque distorsionado por el grotesco) de sí misma. En la versión del 74 fue Nidia Telles quien se encargó del personaje de Elvira.

La dificultad que encontramos con que la Comedia haya elegido homenajear a China con esta obra va mucho más allá de que en las versiones locales hayan encarnado a Elvira otras actrices. El problema es la relevancia para la historia del teatro nacional de la versión de Curi. El Circular en esos años se convirtió en un espacio de resistencia hacia la dictadura. Allí debutaron Los Que Iban Cantando (con Curi como “puestista”) y allí también fueron éxitos, además de La Carroza, El herrero y la muerte y Doña Ramona. Tampoco sería esto en sí complejo si no tuviéramos en cuenta lo que pensaba Curi de la versión cinematográfica de La Carroza. En una entrevista concedida en 1993 a Roger Mirza para la revista Escena Crítica Curi afirmaba: “la versión argentina en cine es un atentado contra la obra. Tiene groserías inútiles que no están en el original. El texto trabaja con la brutalidad pero no con lo grosero”. La opinión de Curi no era aislada, en el mismo número de Escena Crítica Gerardo Fernández describía la película como “pésima pero muy popular versión cinematográfica”.

No es intención aquí confrontar personalidades, pero señalar cierta continuidad estética entre la versión de Esperando la Carroza de Jorge Curi y la película de Doria no tiene ningún asidero. Y sin embargo el modelo en el que necesariamente se debieron basar quienes fueron convocados para homenajear a China Zorrilla fue la película, porque es allí en donde actúa la nieta del autor de Tabaré. El trabajo de Márquez y su equipo no es lo que se cuestiona aquí, la capacidad de conectar con el público quedó más que corroborada. Pero hay algo que nos resulta incómodo. La memoria es frágil, y el aporte del Circular y de Curi en aquellos años pasó no solo por el espacio en sí, sino por la estética que allí se construyó. Y la versión de Esperando la Carroza que decidió realizar la Comedia parece, más allá de las intenciones, conspirar contra la memoria de uno de los tantos aportes que Curi y el Circular hicieron a nuestra sociedad.