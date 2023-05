Tablado isabelino

Como se sabe, el teatro de Shakespeare era un fenómeno popular, representado en grandes espacios que reunían a un público heterogéneo y bastante poco disciplinado si lo comparamos con el espectador teatral promedio de nuestros tiempos. Por eso los abordajes que intentan romper la coraza de mármol-formol en que lo han colocado los hacedores del “teatro mortal” al decir de Peter Brook siempre son bienvenidos. Shakespeare x 3, a cargo de la compañía Trinum Teatro, justamente va en la línea de intentar recuperar la capacidad de Shakespeare de vincularse con un público amplio.

Trinum Teatro, según cuenta a Voces Verónica San Vicente, es una compañía que hace una década se dedica al teatro para infancias. “Siempre nos ha interesado contar historias conocidas, pero aportándole nuestro estilo con el lenguaje musical y el lenguaje clown. Esto es, en parte, contar las historias desde el punto de vista de la inocencia, la actualización de las temáticas, la comicidad, la opinión y la no cuarta pared entre el público y actrices. En esto último ponemos trabajo y pienso, para generar un vínculo donde el público se sienta de alguna manera partícipe y se involucre en las historias que se cuentan, porque por más clásicas que sean son las historias de todas y todos.”

Con Shakespeare x 3 la compañía se propone llegar a un público más adolescente, lo que coincide con el protagonismo de personajes adolescentes de las tres obras que eligen contar: Romeo y Julieta, Hamlet y Sueño de una noche de verano (aclarando que son adolescencias muy distintas a las de nuestro tiempo). Esto les permitió, continúa San Vicente: “desarrollar una narrativa poniendo el foco en tres estados que atraviesan el trabajo: amor, odio y rebeldía.”

Si bien se parte de una estética clown desde la que se abordan las historias de Shakespeare, hay un pliego que media entre el colectivo artístico y las obras. Es claro que hay un primer juego que consiste en crear una compañía de clowns medio punks que son los responsables de abordar al dramaturgo isabelino. Esto brinda mucho espacio para que se cuelen comentarios de actualidad que transitan por las dos compañías. Por un lado, en el juego ficcional, los personajes se burlan de ser una compañía de teatro “berreta” que al fin ha logrado hacer una obra de teatro “en serio” en un teatro “de verdad”. Por otro lado el señalar que -programa de fortalecimiento mediante- pueden cobrar y hacer aportes jubilatorios los coloca más acá de ese juego ficcional. Ese planteo pendular les permitirá cuestionar al propio Shakespeare con gran naturalidad: sea porque apenas al inicio de Romeo y Julieta da voz a los ciudadanos de Verona, cansados de las querellas entre montescos y capuletos; sea por el rol marginal de las mujeres en Hamlet. Claro, siempre reconociendo al bardo como hijo de su época.

La otra posibilidad que brinda la forma de trabajo de Trinum es hacer aparecer al propio Shakespeare como “consejero” para el elenco. Es así que, de forma bastante ingeniosa, el bardo de Stratford retoma los consejos que Hamlet da a la compañía itinerante en la obra homónima para marcar y delimitar al elenco de Shakespeare x 3. En una línea similar veremos a los personajes cuestionar el rol que se les ha asignado, o tomar conciencia de las consecuencias de sus actos. La libertad al momento de abordar las historias es tal que se puede ir más atrás en el tiempo para contextualizarlas o problematizar desde la “concepción” el vínculo del príncipe Hamlet con su madre.

Es claro que hubo un trabajo importante para seleccionar los momentos de las obras seleccionadas y enlazarlos en esta narración que de alguna manera protesta con la forma en que tradicionalmente nos llegan las historias de Shakespeare. En ese sentido San Vicente agrega: “Durante el proceso creativo tuvimos el desafío de escribir entre los 4 (directora y elenco) y además que cada intérprete profundizara en la obra para darle a las obras la mirada clown. De aquí es que resulta una versión muy libre de las obras originales. El planteo es de rebeldía, no tanto con Shakespeare sino con el teatro en general, que muchas veces resulta acartonado. Rebeldía con lo que vemos no dicho de estos temas y la rebeldía adolescente necesaria para que las sociedades se muevan. Nos propusimos rescatar el teatro de aquella época, un teatro que era al aire libre, con el público enardecido, donde imaginamos quizás no salía todo perfecto.” En este aspecto el carácter de rock star de alguno de los personajes, calzado con guitarra eléctrica y pose punk, es coherente con la propuesta.

Por último la actriz valora la actualidad de Shakespeare: “La genialidad de Shakespeare también radica en los temas tan vigentes que propone en las obra y los estados y emociones humanas. De ahí que trabajamos los estados pero haciendo un puente con el espectador, actualizando y a la vez pensando en las adolescencias (fuimos a recordar nuestras adolescencias y como se sentían las cosas), esos estados extremos y urgentes en los que parece que se termina la vida”.

Shakespeare x 3 es un acercamiento ingenioso a la obra del dramaturgo isabelino, y también una muestra de su vitalidad. Quedan pocas funciones en mayo y después se podrá ver girando por los barrios. Estén atentos.

Shakespeare x 3. Dramaturgia: Ana Paola Angeloni, Verónica San Vicente, Rodrigo Vignolo y Florencia Santángelo. Dirección: Florencia Santángelo. Elenco: Ana Paola Angeloni, Verónica San Vicente, Rodrigo Vignolo. Fotografías: Reinaldo Altamirano.

Funciones: viernes 26 y sábado 27 a las 19:00. Teatro El Tinglado. Posteriormente harán giras por los barrios en el marco del programa Fortalecimiento.