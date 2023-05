Zombis, corrección política y conciencia de clase

Este domingo se estrena Zombi Manifiesto, de Santiago Sanguinetti, en Sala Verdi

En el marco de una programación que recuerda los cincuenta años del golpe de Estado, la Sala Verdi presenta una coproducción en la que, según se indica en la gacetilla de prensa: “el teatro sigue siendo arena de debate”. El debate se propone, en este caso, de la mano del dramaturgo y director Santiago Sanguinetti, quien ya nos ha acostumbrado a “yuxtaponer signos” para multiplicar las posibilidades de sentido en sus espectáculos. En este caso se yuxtaponen zombis, diversas estrategias de lucha política y la lectura marxista de la realidad en una síntesis que, como continúa la gacetilla, propone que: “La filosofía marxista sigue arrojando luz sobre un sistema económico que genera muertos vivos. «El capital es un parásito abstracto, un gigantesco vampiro, un hacedor de zombis; pero la carne fresca que convierte en trabajo muerto es la nuestra y los zombis que genera somos nosotros mismos», escribe Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista. De allí nacen las once escenas de este Zombi manifiesto, como las once Tesis sobre Feuerbach que postulaban que no alcanza con interpretar de diversas maneras el mundo, de lo que se trata es de transformarlo”.

Consultado Sanguinetti sobre como surge el proyecto y como se ha venido desarrollando el trabajo responde: “El proyecto nace a instancias de la Sala Verdi, dirigida por Gustavo Zidán. Este año la programación de la Sala se enmarca en el cincuentenario del golpe, y existía el interés de presentar un proyecto que tuviera relación con esa fecha. En ese sentido, me atrajo la idea de abordar no la dictadura en sí, sino algunas de las consecuencias que nos acompañan hasta hoy, como el papel del ejército en la actualidad, algo que podría llamarse populismo de derecha, una sensibilidad de época que coquetea con el conservadurismo extremo y que tiene su origen en la nostalgia del autoritarismo. Definido el tema a tratar en la obra, quedaba pensar en la forma. Y quise seguir explorando los alcances de la comedia, como en mis últimos textos. De allí la anécdota, que combina elementos disonantes: un militar despierta de su tumba y aprende filosofía marxista inspirado en el Manifiesto Comunista y busca cobrar venganza frente a su asesino. Permanentemente estuvo presente en el proceso una idea que Marx toma de Hegel para luego reformularla: «la historia ocurre dos veces, primero como tragedia, después como farsa».”

¿Cómo ubicás Zombi manifiesto dentro de tu obra?

Se trata de un proyecto que continúa una línea de trabajo sustentada en la conjunción de la filosofía crítica junto a elementos radicalmente ajenos a ella. El antecedente más claro en este sentido fue Bakunin Sauna, estrenada por el Teatro El Galpón en 2019, donde se hacía presente la teoría de Mijail Bakunin convertido en un androide movido por inteligencia artificial. En Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan, estrenada por el Teatro Circular en 2014, ese referente teórico era León Trotsky, que convivía con un virus que convertía a los seres humanos en gorilas y les despertaba la capacidad de la telequinesis. En El gato de Schrödinger, estrenada por la Comedia Nacional en 2016, se trataba de anarquistas en trajes de peluche colisionando en universos paralelos dentro de un estadio de fútbol. En este caso, la línea de pensamiento está directamente vinculada a Carlos Marx, fragmentos del Manifiesto Comunista y de El Capital en boca de un exteniente zombi… Once escenas, inspiradas en cada una de las once tesis sobre Feuerbach, para contar la historia de una traición y de una venganza.

Paralelamente a esta convivencia de elementos disonantes, otro de los niveles de enfrentamiento se da dentro de los dos jóvenes protagonistas. Ellos debaten apasionadamente sobre la mejor forma de cambiar el mundo: la conciencia de clase o la corrección política. ¿Cuál es hoy la brújula de los procesos emancipatorios? Si bien es una discusión compleja, amplia, y no excluyente, me parecía necesario abordar el asunto en boca de los personajes, de manera de ampliar el debate.

“Las temporadas se han deteriorado” (Gustavo Zidán)

Desde al menos If-Festejan la mentira, de Gabriel Calderón estrenada en 2019, la Sala Verdi viene trabajando en coproducciones que amplían las posibilidades de la Sala como mera receptora de espectáculos. En ese sentido Gustavo Zidán, director de la Verdi, afirma: “Yo digo que estamos haciendo ejercicios de co-producción, estamos buscando formatos. If fue una experiencia, Galgos (con El Almacén, en 2020) fue otra experiencia. También Pecados capitalistas fue un trabajo que hicimos desde la Sala, y Yo soy Fedra (2020 y 2022, ambos de Marianella Morena). Un poco con Dados tirados (de Anthony Fletcher, en 2019). También algo con Mono (adaptación de Informe para una academia, de Kafka, en 2022). En casi todas las propuestas que estamos presentando en la Sala estamos tratando de tener un involucramiento, y trabajando con un concepto que es hacer menos para hacer más. O sea, presentar menos espectáculos y que hagan más funciones. Porque tenemos un diagnóstico de que las temporadas se han deteriorado y eso va en detrimento del desarrollo artístico, porque los espectáculos crecen en las funciones, crecen en contacto con el público, y está muy desbalanceado el tiempo de ensayo con el tiempo de funciones. Este año por ejemplo vamos a reponer dos espectáculo como El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar, de Josep María Miró, y María, el trabajo que hizo Noelia Herrera. Hicimos también un trabajo en danza que se llamó Jardín artificial con Natalia Burgueño. Estamos preparando para este año un trabajo de danza con Andrea Arobba que se llama Demos-kratos y que aborda de alguna manera también la temática de los cincuenta años del golpe. Es un poco por ahí, por tratar de aportar a la cartelera montevideana producciones propias y convertirnos más en una usina de creación que solamente en un espacio receptor.”

Zombi Manifiesto. Texto y dirección: Santiago Sanguinetti. Elenco: Mateo Altez, Carmen Laguzzi, Carla Moscatelli y Rogelio Gracia. Diseño de escenografía: Laura Leifert. Diseño de iluminación: Sebastián Marrero. Diseño de vestuario: Johanna Bresque. Diseño de sonido y música original: Fernando Castro, Federico Zavadszky. Asistencia de dirección: Damián Gini. Fotografías: Andrea Sellanes.

Funciones: del 14 al 24 de mayo, de lunes a sábados 20:30 y domingos a