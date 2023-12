Un saludo cordial, dejan los escribientes…

“Se nos viene fin de año, festejamos Navidad.

Las campañas se complican para el año electoral. Ya está cerca fin de año en Tranqueras y en Aiguá.

Los muchachos conectados ni se acuerdan de votar.”

Como quien no quiere la cosa se nos termina el año.

Doce meses llenos de sucesos y muchos enfrentamientos. La perspectiva del 2024 con tres comicios puede ser conflictiva. Existe el riesgo de que los gobernantes prioricen la campaña frente a la multitud de problemas que tenemos sin resolver como sociedad Y que la oposición caiga en pura manija con la idea de ganar votos. Mirando el contexto regional deberíamos actuar con responsabilidad para seguir sintiendo orgullo de nuestra convivencia democrática. La mayor parte de la ciudadanía tiene otras urgencias cotidianas y el círculo rojo del poder muchas veces parece no percatarse de ello. Las experiencias de otros países han demostrado que la elite política no está entendiendo las necesidades de la gente y que habla un idioma que el votante de a pie ni siquiera comprende bien. Es lógico que partidos y candidatos traten de perfilarse para obtener apoyo y obtener de esa manera cargos legislativos y en el gobierno, pero no vale cualquier cosa, ni mentir o agraviar a los competidores. El debate debería pasar por propuestas y proyectos para el futuro. Cobrarse viejas cuentas aporta muy poco y cansa al ciudadano. Todos somos conscientes de que la mano viene pareja y que la diferencia entre ambos bloques se juega por un pequeño margen. Nadie ignora que el futuro balotaje se juega entre Delgado y Orsi. Y ellos más que nadie, son responsables de mantener alta la vara en los términos de discusión, para que otros no caigan en el barro. Esperemos que el receso veraniego sirva para bajar la pelota al piso, de todos y cada uno de los actores políticos, y planificar una campaña electoral de nivel como nos merecemos los uruguayos. Nosotros como siempre, nos vamos a descansar un rato y a afilar las neuronas y teclados para estar a la altura en el próximo año.

Nos vemos en febrero.

Alfredo García