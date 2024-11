Y con los partisanos cantar, “henos acá”! por Ernesto Kreimerman

Fue en la noche del 9 de noviembre de 1938, que por órdenes de Joseph Goebbels las sinagogas fueron incendiadas, que los libros de rezo quemados y que los comercios y las casas de los judíos saqueadas.

Aquello fue un punto de quiebre. Fue una noche violenta. Hace 76 años una feroz campaña antijudía inundó la vida política y social en Alemania.

Y al comenzar el 10 de noviembre, un paisaje de libros ya tapados con la suciedad y cubiertos de cenizas. Total o casi totalmente quemados, saqueados los comercios saqueados y robado todo lo que pudieron llevar, las riquezas de aquellos judíos que hasta hacía poco eran sus vecinos, honestos y pacíficos.

Es cierto que casi todo aquello que Martín Lutero pidió en el año 1543 tardó y recién sucedió en 1938. En aquel 1543 se publicó un libro terrible, “Los judíos y sus mentiras” (su título original, en alemán, “Von Den Juden Und Ihren Lügen”). Nada sería igual desde entonces, aunque muchos dudaran de la real intención de aquellas definiciones políticas. Aquello ponía descarnadamente frente a los ojos de toda una realidad que la incredulidad no deseaba asumir. Las cosas iban mal, e iban a ir peor. Aquella mañana 30 mil judíos adultos, originarios de la propia Alemania y también de Austria, fueron arrestados por el simple hecho de ser judíos.

En estas fechas pero del año 2018, el entonces presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, recordaba “la dimensión de la catástrofe de las dos guerras mundiales y de la Shoá, las tres como una parte inalterable de la identidad alemana”.

En la ocasión, hacía un llamamiento cargado de sobriedad y sensibilidad, a favor de un «patriotismo democrático» en Alemania. Era un llamado sentido a conmemorar el 80 aniversario de los pogromos nazis contra los judíos y también el centenario de la fundación de la República.

Unía, en ese llamado, el despertar democrático de 1918, el fin de la monarquía alemana, y el inicio de la República de Weimar, que comienza el 9 de noviembre de 1918 cuando acaba la Primera Guerra Mundial.

Steinmeier no olvida el 9 de noviembre de 1989, “el más feliz de nuestra historia”, el de la caída del Muro de Berlín. Unos días después, el 12 del mismo noviembre, la Filarmónica de Berlín brindaba un concierto gratuito para los habitantes de la RDA. La Filarmónica confió la dirección de tan enorme significación al director argentinoisraelí, español y palestino Daniel Barenboim. La familia Barenboim se mudó a Israel en 1952, apenas dos años después de que interpretara su primer concierto en Buenos Aires (agosto 1950), cuando estaba por cumplir sus 12 años.

La Kristallnacht, en español la “Noche de los Cristales Rotos”, y también llamado “el pogromo de noviembre”, fue una acción llevada adelante contra los judíos por las fuerzas paramilitares Sturmabteilung (las SA) y Schutzstaffel (las SS) del Partido Nazi. También hubo participación de las Juventudes Hitlerianas y civiles alemanes en toda la Alemania nazi el 9 y 10 de noviembre de 1938. Las autoridades alemanas dejaron que los vándalos nazis hicieran lo ordenado, sin intervenir.

La excusa para aquella feroz embestida estuvo dada por el asesinato, el 9 de noviembre de 1938, del diplomático alemán Ernst vom Rath a manos de Herschel Grynszpan, un joven judío polaco de apenas 17 años, nacido en tiempos de la República de Weimar, Alemania, y por esos días, radicado en París.

En el 2020, el historiador Stephen Koch publicó una investigación más cuidada, sobre la vida de Herschel, a la que tituló “El chivo expiatorio de Hitler”. Malviviendo en las cárceles nazis desde el asesinato de Vom Rath, se le perdió el rastro en 1942. Para Koch, el relato de esa trama habría tenido su origen en los abogados que llevaban la defensa de Grynzspan, la que fue revisada por éste en varias ocasiones.

Koch explica que el asesinato de Vom Rath daba al plan de Hitler unas circunstancias fáciles de explicar, con total ajenidad.

La que parece ajustarse mejor a una realidad asumible, es que aquella pistola de 6,35 mm fue adquirida en la mañana del día 7 (los sucesos son del 9), y le pidió al vendedor que le enseñara a usarla.

Vom Rath era un nazi de baja calificación y posibilidades. No obstante; recibió un ascenso póstumo, una gratificación, para la familia y la puesta en escena de un funeral de Estado.

Para ajustar adecuadamente la ficción a las necesidades de dar verosimilitud a ese relato, Hitler y Goebbels tejieron “la teoría de la gran conspiración”, que cerraba explicando que el asesinato de Vom Rath era solo una parte, parcial e incompleta, que se completaba con la instigación a un feroz estallido de violencia antijudía. Según la investigación de Koch, este habría sido el aporte de Adolf Eichmann. Para los judíos, perseguidos, encarcelados y asesinados en masa, que ya habían comprendido la orfandad en la que estaban, comenzaron a organizar heroicas acciones de sabotajes, emboscadas, a resistir en los bosques y a través de la oscuridad y las redes sanitarias, se desplazaban dándole nueva dimensión al esfuerzo heroico de resistir, dejando para las nuevas generaciones un mensaje de dignidad y coraje. Resistencia y sublevación se organizaron en Varsovia, Vilna, Bialystok, Sobibor y Treblinka, entre otros. Incluso en Auschwitz, donde lograron volar uno de los crematorios, cuatro judías fueron asesinadas en represalia.

Un fragmento del himno de los partisanos resume esos sentimientos: “¡Nunca digas que esta senda es la final! / Cielo plomizo al cielo azul quiere ocultar;/nuestra hora tan ansiada va a llegar, /redoblará nuestro marchar, henos acá!”

Siempre me impresionó el valor de aquellos hombres, mujeres y adolescentes, que acorralados por la bestia nazi que les superaban en armamento y en número, cantan y luchan, por la dignidad, la vida, y la continuidad de este pueblo milenario, para orgullo de sus futuras generaciones.

Hoy, 2024

Si nos limitáramos a una repetición mecanicista de la historia no estaríamos dignificando la memoria de los asesinados por el nazismo, de ninguno de los 6 millones de judíos. Ni de lo que ha venido después, incluidos los secuestrados y asesinados a partir del 7 de octubre del 2023 hasta hoy.

Sin renuncias, es tiempo de buscar negociaciones honestas, mediadas, con garantías e intervención de países amigos que además de buenos oficios, asuman el imprescindible papel de garantes de una paz confiable y de fronteras seguras.

No hay que precipitarse, es cierto. Pero ya no hay razones que sean de recibo para demorarse.

Nada de lo que llegó después del doloroso 7 de octubre de 2023 fue bueno. En aquellas horas, Hamás asesinó a más de 1.200 personas y secuestró a 254. Aún 101 continúan retenidos por Hamas.

Hasta ahora, los obstáculos han superado a las buenas intenciones. Mi corazón está con los familiares y su lazo amarillo me representa. No quiero omitir la violencia que sufrieron los hinchas de Macabi Tel Aviv en Amsterdam. Y otros incidentes que se registraron en Europa y Estados Unidos.

Las negociaciones de paz no pueden demorarse más. Tiene que haber un compromiso firme y condicionado a resultados. Las próximas generaciones no merecen un planeta cargado de odio, ni mucho menos, cansado de dolores.

Ya han ido las cosas demasiado lejos y sin más tardanzas hay que sumarse a acordar la paz y la convivencia segura. Y será el momento donde cada uno se llame a responsabilidad.

