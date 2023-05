Ombú sigue dando sombra por Alejandra Waltes

En la Sala “Nicolás Loureiro” del Teatro “El Galpón” se expone la selecta muestra del trabajo de Fermín Hontou. “Sombra de Ombú”, curada por Luis “Tunda” Prada, puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 19 h, sábados de 18 a 21 h. y domingos de 17 a 19 hasta el 10 de junio.

En el texto curatorial Prada dice: “No son exactamente los más conocidos. Muchos de ellos son bocetos y estudios de obras inconclusas, apenas expuestas alguna vez en alguna muestra puntual y muchos nunca publicados. Siempre considerando que la obra de Ombú está estrechamente ligada a la prensa, descubrir ilustraciones, y láminas ajenas a los medios, es a nuestro entender, un agregado que seguramente sorprenderá al visitante.” Es una excelente y emocionante oportunidad para descubrir el manejo de Hontou de diferentes técnicas y estéticas. Admirar su capacidad de observación (Fermín era un agudo observador político) y su rescate de los rasgos que hacen únicos a los seres retratados. En alguna entrevista expresó: “Cuando enseño y doy clases trato de enseñar a mirar y no a dibujar, porque a dibujar hay que aprender solo. Hay que mirar. Hay que saber mirar y hay que saber qué vas a poner arriba del papel. Entonces yo ahora aprovecho más el tiempo.”

“Sombra de Ombú” refiere “a la sombra que arroja en todos nosotros uruguayos, rioplatenses, este artista universal y gigante, por su calidad y originalidad.” expresa Prada.

Fermín Hontou (Montevideo, Uruguay, 1956. Montevideo, Uruguay, 2022) Si bien vivió algunos años en Melo , a los nueve años, Hontou volvió a Montevideo con su familia. Estudió en los talleres de Pepe Montes, Julio Uruguay Alpuy y Guillermo Fernández en forma sucesiva desde 1973 a 1982. En el año 1976 aprobó el curso de Expresión Gráfica en la Facultad de Arquitectura. Se dedicó profesionalmente a la publicidad y a l prensa hasta que en 1982 el editor Antonio Dabezies formó un equipo para lanzar la revista de humor El Dedo. Estuvo 3 años en México trabajando en el suplemento dominical del diario Unomásuno y agencias de publicidad y de la revista de una aerolínea con ofertas de trabajo. Volvió a Uruguay en enero de 1985 y recién al año siguiente empezó a firmar regularmente sus dibujos como Ombú. En adelante fue conocido por ese seudónimo. Trabajó primero en el desaparecido semanario Jaque, también en la revista Guambia, que continuaba la línea de El Dedo con mucho éxito, y luego en Brecha. Estudió serigrafía y grabado en metal en el Club de Grabado de Montevideo durante 1991. En 1994 fue becado por el Studio Camnitzer para estudiar fotograbado y grabado en metal en Valdottavo, Lucca, Italia. En 1995 realizó un curso de impresión litográfica en el Museu do Trabalho de Porto Alegre, Brasil. Participó de numerosas y muy recordadas muestras particulares y colectivas a nivel nacional como internacional. En 1990 ganó el concurso para el logotipo de la Primera Feria Nacional de Artesanías, junto a Pablo Casacuberta. En abril de 2000 recibió el Primer Premio en la categoría «Dibujo Editorial» del VIII Salón Internacional de Dibujo para Prensa de Porto Alegre, Brasil. En agosto de 2001 recibe el Premio Banco Hipotecario del Uruguay en el 49º Salón Nacional de Artes Plásticas; en 2004 recibió el Primer Premio en la categoría “Caricatura” del XII Salón Internacional de Dibujo para prensa, Porto Alegre, Brasil. En 2007 es premiado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay por su proyecto de libro “Histeria Patria” con dibujos publicados en prensa. En 2014 le fue otorgado el Premio Fraternidad por B´nai B´rith, en reconocimiento a su trayectoria. En 1996, fundó el Taller Caricatura e Historieta junto al músico y dibujante Tunda Prada. Enseñaban sobre proporción áurea, exhibían películas de animación de vanguardia y también invitaban a profesionales como el fallecido Eduardo Barreto.

Entre 2003 y 2007, Fermín compartió con su amigo Oscar Bonilla un espacio que se llamó Punto de Vista: una semana para el dibujante, otra para el fotógrafo. Fue gratificante descubrir a través de las palabras de quienes lo conocieron y de sus propias palabras la defensa acérrima que hacía de su trabajo como dibujante y del trabajo de sus colegas. Alguna expresó que “la firma del dibujante y caricaturista es más que una cuestión de ego: implica responsabilidad sobre lo que se expresa.” El Hojo de Ombú, hacia mediados de los noventa, lo equiparó a los redactores. «Soy un periodista gráfico, me expreso sobre todo con el lápiz, opino sobre todo con el lápiz, pero los dibujos valen tanto como los textos. Y yo también firmo», dijo en una entrevista de 2010. Sobre su trabajo reflexionaba: “El dibujante también conceptualiza. Un dibujante tiene que nutrirse de todas las cosas, porque si no tiene inquietudes, no va a lograr nada. La técnica es importante. Por otro lado, defiendo el papel, por la mano, por el error en el papel, la gota de tinta que se te cae; eso es importante”. “El estilo no se busca, es la suma de los errores que uno tiene y de lo que aprendió”. En cada uno de sus trazos, de sus manchas, de sus letras nos está diciendo “amo lo que hago. Amo lo que hago, mucho, desde muy chico.”

“Mimo Monóculo Lunar” (Fermín Hontou_2002)