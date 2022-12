Pegando duro por Onofre Laborde

La creatividad humana y acontecimientos históricos han sido factores clave para la creación y desarrollo de diversos juegos y deportes. Para esta edición, compartiremos una actividad muy interesante y particular.

La pelota vasca es un deporte competitivo, en el cual sólo una sola paleta es usada por cada jugador para servir, recepcionar, intercambiar boleo con su oponente antes que la bola rebote dos veces en la cancha, devolviéndola a la pared frontal (frontis), para que rebote dentro de los límites de la cancha.

Esta disciplina es tradicional del norte de España, la cual posee sus raíces en el país Vasco, Navarra y en La Rioja. Se ha mostrado antes las personas competitivas como una de las mejores opciones, no solo por sus altos índices de dificultad, sino también por su entretenido desarrollo, indicado para relajarnos y a la vez alcanzar un estado físico admirable, pues esta es una de las principales bondades que este trae para sus practicantes.

Los primeros visos que dio la pelota vasca se remontan hasta el siglo XIII en algunas partes de Francia, donde la práctica de un juego bastante semejante dio pie para que algunos siglos más adelante, más exactamente en el Siglo XVI en el ya mencionado país Vasco se dieran los primeros comienzos y desarrollos de la practica de la ya renombrada pelota vasca. Para el siglo XX la pelota vasca comenzó a ser catalogada como uno de los 3 principales deportes de España y por ende también se empezó a mostrar como el icono de algunas regiones en especial al norte de España, y en localidades como Castilla y León, y Aragonés, en donde hasta hoy en día todavía es considerado como un deporte natal.

Tanto es así que su origen exacto se pierde en la historia de las civilizaciones humanas más influyentes de la historia contemporánea. No en vano, existen vestigios en las culturas prehispánicas de América Central y del Sur, de la práctica de juegos con pelota impulsada mediante fuertes golpes con las manos. Se han encontrado numerosos restos arqueológicos que demuestran que, tanto los aztecas como los mayas, celebraban competiciones de pelota (voluminosas y pesadas esferas que lanzaban al aire) en amplias explanadas de hierba y tierra acondicionadas a tal fin, en las que los jugadores entretenían al público asistente mostrando sus capacidades físicas.

También en Oriente Medio y en la Antigua Grecia los nobles se distraían jugando o viendo jugar a la pelota. Parece ser que hasta el mismísimo Alejandro el Grande practicaba este juego en el pórtico del Partenón. No obstante, muchos historiadores argumentan que los auténticos importadores del que sería el precursor del juego de la Pelota Vasca fueron los romanos. Con la expansión de Roma hacia el norte de Europa, se introdujo en los países más occidentales, según algunas fuentes, inicialmente en Francia, un juego denominado la Paume (palma o mano). Se han encontrado documentos que datan del siglo XII en adelante, los cuales avalan la afición de los nobles franceses de la Edad Media por la pelota (en buena medida tal como lo conocemos hoy).

Otras fuentes, sin embargo, indican que fueron los musulmanes quienes introdujeron en Europa el juego de la pelota a través de la Península Ibérica. El cronista de origen musulmán Ibn Hayyan cuenta que en los inicios del siglo IX, cuando Amrus Ibn Yusuf conquistó Tudela, se dirigió hacia Al Ándalus para visitar al emir de Córdoba Al-Hakan. Al llegar, éste último le dió bienvenida y organizó en su honor un partido de pelota jugado con la mano, en el que ambos participaron.

Otra referencia histórica cuenta que el rey Luis I el Terco o el Obstinado, del Reino de Navarra, murió después de beber agua muy fría al término de un partido de pelota. Apoyándose en este hecho histórico, muchos argumentan que fue gracias a los reyes navarro-franceses como se introdujo el juego de pelota en Francia, a través de la Península Ibérica y no al revés.

Pero si hacemos mención al juego, el principal objetivo de la pelota vasca es hacer que la pelota golpee la pared lo más duro posible, con el propósito que esta se aleje los más posible de esta y se dificulte que el competidor o pareja competidora logre alcanzar con la bola a esta; cabe tener en cuenta que la pelota no debe rebotar mas de una vez en el suelo ni debe sobrepasar o caer en los limites laterales o de lo contrario será un punto para la pareja y/o competidor contrario.

Si hay algo característico de la pelota vasca es su variedad en las formas de juego. Pero existe un elemento común a todas las modalidades: la pelota. Cada modalidad exige una pelota distinta, de diferentes características (pelota a mano, pala, xistera, sare, etc).

La pelota vasca destaca en España, pero también en países como Francia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Países Bajos, India, Italia, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suecia, Uruguay y Venezuela.

Precisamente, en nuestro país (Uruguay), existe en Flores una de las canchas más antigua de frontón, construida entre 1825 y 1830 por el inmigrante vasco Don Bautista Fagalde, se jugaban muchos partidos hasta por monedas de oro que era el circulante habitual en el siglo XIX.

En Montevideo, fue en el Barrio Cordón (creado fuera de las murallas de la ciudad conocida por entonces como «el Cardal») en 1823 donde se construyó, quizás la primera del país, una cancha sobre la hoy Avenida 18 de Julio y Vázquez.

