Bajá la pelota al piso por Ignacio Martínez

La campaña parece ensuciarse cada vez más. A la acusación cargada de contradicciones e inexactitudes contra Yamandú, sobre un hecho supuestamente sucedido hace 10 años, se le suma el persistente intento de desacreditar a Carolina con el costo del Antel Arena. El espectro es muy variado. Desde las permanentes expresiones de baja calaña y pobreza intelectual del exsenador da Silva, hasta los “yo no sé, yo no fui, yo no estaba” del presidente que, aun enfatizando que no dio la orden de reflotar el expediente de Antel Arena, ya archivado por la Justicia, a nadie le cabe dudas de que él fue el promotor. Basta con decir, como ha dicho, que “hay que agotar todas las oportunidades”. Está claro para él y su estrategia electoral, que esta es una oportunidad de atacar al FA y sus precandidatos. Y, además, habla mal de la misma Justicia que ya laudó archivando la causa por no encontrar vestigio alguno de delito, como se acusaba, pero que ahora se la conmina a reabrir el caso.

¿Alguien ha visto el programa de gobierno del Partido Colorado en la persona, por ejemplo, de Robert Silva? ¿Alguien sabe del programa del Partido Nacional en la persona, por ejemplo, de Delgado? Él dice que no va a aumentar impuestos. Que, al contrario, los va a bajar. Lo mismo que dijo Lacalle Pou en su campaña del 2019 y subió el IVA inmediatamente que asumió en el 2020. ¿Y con Raffo cómo andamos? Dice a viva voz que quiere “equipos nuevos y nuevos liderazgos para darle más a los uruguayos”. Pero cómo ¿no han sido gobierno herrerista todos estos años? ¿No pudieron dar más a los uruguayos, pero ahora con ella sí podrá?

Las generalidades discusivas (Raffo), las tergiversaciones (sobre el caso Antel Arena, directorio de Antel), las vulgares mentiras (Delgado y los impuestos), las opiniones tendenciosas (como periodistas manijeros al estilo Álvarez), también enchastran la campaña.

La izquierda debe tener un discurso caracterizado por propuestas concretas, con argumentos específicos y basadas en lo que ya se hizo muy bien (estabilidad económica, aumento de salarios, aumento constante de jubilaciones, reducción de la pobreza y la indigencia, etc). Debe tener la humildad de reconocer que hay cosas que no se hicieron (transformación de las cárceles, inversión pública en la industria nacional, etc). Hay que tener la sensatez intelectual de admitir que hubo cosas que se hicieron mal y fracasaron (puerto de aguas profundas, Pluna, Alas Uruguay).

¿Y esto por qué? Porque se nos deben decir las cosas de frente, clarito, mostrando la esencia honesta, participativa, de clara defensa de que con el FA nosotros, el pueblo uruguayo, vivíamos mejor.

Hay que dejarse de titulares como cuando nos dicen que “tal tema debe contar con políticas de estado”. En seguridad, por ejemplo, esas políticas de estado deben ser: trabajo digno para los liberados, atención psicológica pico a pico con cada uno, ubicarlo en algún lugar aceptable para vivir; estudio; trabajo pico a pico con su familia; represión con inteligencia; apuntar a los grandes traficantes, y todo esto en el marco de la consigna principal de nuestra condición de izquierdistas: terminar con la pobreza como la madre de todas las desgracias.

Si se largan pelotazos desde el área, la casi totalidad de las veces el balón lo recibe un contrario. Hay que salir armando la jugada que precisa a todo el equipo. Nada de ser comilón. Apoyar a nuestros delanteros (léase candidatos) que deben meter los goles. Fortalecer nuestra defensa que es el FA organizado y en la calle, junto a las organizaciones sociales que han sido lo mejor que ha dado nuestro pueblo.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.