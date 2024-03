Mar armonioso, mar maravilloso

Iba a visitar a una amiga que vive en el tercer piso de uno de esos viejos edificios que abundan en la Ciudad Vieja. Tocó el timbre del intercomunicador. “Te abro”. El sonido de una chicharra eléctrica, un empujón a la hoja de metal y estaba adentro. Con un chasquido seco, la puerta se cerró tras él. A pesar de que eran las once de la mañana de un día soleado, el vestíbulo estaba sumido en la oscuridad. El contraste entre la claridad exterior y las tinieblas interiores lo cegó. Estiró el brazo y avanzó con pasos vacilantes hasta tocar la pared. Tanteando, buscó el interruptor de la luz. Lo encontró. Apretó el botón. No funcionaba. Lo asaltó una repentina inquietud. En ese instante, como flotando en la atmósfera umbría, descubrió, delante de sí, la ventanita. Fue como haber hallado un faro en medio de una noche de borrasca. Se dirigió hacia ella y cuando la tuvo enfrente comprobó que allí al lado estaba la escalera. Recuperada la calma, antes de subir, se detuvo a mirar el cuadrilátero iluminado que le había servido de guía. Se trataba de un vitral que representaba una bucólica escena marina. No era una gran obra de arte. Estaba bastante sucio. Sin embargo, le pareció hermoso…

–¿Por qué demoraste tanto?, le preguntó su amiga cuando por fin llegó arriba.

–Es que me fui a navegar por el mar en un velero…

(Ubicación: Juan Carlos Gómez 1231)

