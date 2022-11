Certera pluma irónica y erudita. por Pablo Galante

Alvaro Ojeda nació en Montevideo en 1958.Es poeta, narrador, crítico literario y periodista. Su obra tanto poética como narrativa, destila la presencia permanente de la ironía, la erudicción didáctica y sutil. Bibliotecólogo de variadas lecturas que van desde la filosofía griega a la historia romana, rioplatense y del terruño uruguayo, es un gran conocedor de los poetas del tango, a quienes les dedicó un muy interesante curso hace unos años. A sus 24 años comenzó a concurrir al taller literario de Silvia Lago y Jorge Arbeleche, que funcionó como oasis intelectual en épocas dificiles y dictatoriales.

Su obra poética se componía hasta hace unos días de nueve libros: Ofrecidos Al Mago Sueño (Ediciones De la Banda Oriental 1987), En Un Brillo De Olvido (Ediciones De La Banda Oriental1988), Alzheimer (ediciones de Uno 1992) , Los Universos Inútiles De Austen Henry Layard (Último reino – Buenos Aires 1996), Substancias De Calcedonia- Revista Artefacto Literario 2002), Luz de Cualquiera De los Doce Meses-Civiles Iletrados 2003), Cul De Sac (Editorial Artefato 2004), Toda Sombra Me Es Grata (Editorial Estuario 2006),Aceptación De La Tristeza (Editorial Estuario 2011). Su narrativa se publica por primera vez en el año 2004 con El Hijo De La Pluma -Planeta), a la que sigue La Fascinación (Planeta 2008), Máximo (Planeta 2010), La Mula (Editorial Estuario 2014) y Congoja (Editorial Estuario 2017). Este año se puede leer a Álvaro Ojeda por partida doble, puesto que en octubre se editó su último libro de poesía Maratón De Series (Yaugurú 2022) y hace menos de una semana la novela Misantropía publicada por Editorial Estuario, presentada en el marco de la 44 Feria Internacional Del Libro.

El primero de los libros, el poemario Maratón De Series (Yaugurú 2022), tiene una sugestiva tapa que muestra en una mesa de madera y en penumbras, un estuche de lentes abierto y vacío: la analogía con la era Netflix -Cables es obvia. En este libro se habla de rutinas, paisajes y accidentes: en medio de esta contemporaneidad, un obrero de un famoso supermercado uruguayo, cae desde las alturas del techo y su muerte, en el poema Acéfalo, las pruebas de su mala suerte, son borradas por la gerencia. Ya no hay más sangre en el piso,ni pruebas de su muerte, la codicia del capitalismo autócrata ha borrado toda justicia posible. Radios a galena, hoteles mundanos que conviven con la diaria mugre pasajera de sus habitantes, panaderías, balnearios, en el poema Religiones dice “todo lo dicho, todo lo dicho y escrito, es lo que queda del temor al azufre, por no mencionar el pecado, el rechinar de dientes, la gehena: nada que un buen analgésico y el proverbial ácido no logren religar.” En Inclemencias, dice “ lo poco que se lee, es casi lo mismo que se ve, nada más perverso que la literalidad y respecto a la elocuencia moral queda poca después de Breaking Bad”. En Mesotelioma nos dice: “superé la mudanza con sus cajones imnumerables y las palomas volando en el agua que bebí, un mes entero, hasta que mi padre murió, cribado por el agua que no supo” En Panaderías: “mi madre tiene la descomunal inconsistencia de la ceniza y la harina”. En Selfi: “esa ojiva forzada y sonriente de las selfis modernas, omnipresentes, tan poco naturales como la dicha parcial o completa”. En Depósitos “Cuando fallan los objetos electrónicos empieza el terror”En Noticias: “el día acaba o empieza con simulado desgano, el reconocimiento también esconde una huelga modesta, un golpe de estado, una matanza, es en Africa, pero hay otras opciones y cuatro goles de un millonario” En Poesía: ilusos los habitantes antiguos de esta ilusa piedrita siempre inmóvil . En Guazubirá: Hemos sobrevivido a los 60, los propios y los de la era florida, el certamen tuvo un resultado más bien escaso, primer premio desierto, rimas truculentas…”

El segundo de los libros, su sexta novela, Misantropía (Editorial Estuario 2022), podría verse como una continuación de su protagonista, Martín Gaínza, que ya había aparecido en la novela anterior de Ojeda, titulada Congoja (Editorial Estuario 2017) tal vez pariente lejano de Virgilio Gaínza, el bibliotecólogo que aparece en El hijo De la Pluma (Planeta 2004). Respecto a Misantropía, Ojeda nos cuenta: “Martín Gaínza, profesor de literatura jubilado, también ha seguido viviendo Se ha mudado con Larki, su perro con nombre de apellido de poeta inglés, al balneario Araminda, suficientemente cercano a Montevideo, en donde todavía habita su pasado. Está convenientemente lejano de todo lo que no sea un futuro que asoma neblinoso, solitario, inevitable.

Pero ¿quién sabe? La vida que Martín tuvo y la que ha decidido tener, pueden leerse como una aventura unitaria: las nuevas escenografías del balneario, su relación con Silvina, una reencontrada ex compañera de liceo, los nuevos vecinos. También existe la posibilidad de mirar hacia Congoja y suponer que lo que ahora se narra era una posibilidad larvada, viable, que Misantropía, la nueva novela desarrolla. El lector decidirá como siempre ocurre.Un paseo por las dunas que van y vienen eso es Misantropía. Cuando la última página de la novela ha sido leída, el lector continúa con sus asuntos: amor, lucro, odio.”

________________________________________________________________________________