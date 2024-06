Las novedades literarias que deja junio

Desde textos de Florencia Bonelli hasta el caso Astesiano y los tiempos de elecciones.

“La Casa Neville 2. No quieras nada vil”, de Florencia Bonelli (Edita Planeta)

La continuación de una historia de traiciones, engaños y un amor que resiste. Decidida y sagaz, Manon Neville se consolida como la cabeza de la poderosa Casa Neville. Al tiempo que su influencia se extiende, sus enemigos urden nuevas conspiraciones para destruirla. Alexander Blackraven, su prometido, es un sostén fundamental para la formidable joven. Pero el amor apasionado que los une no está exento de ambigüedades ni de secretos que hunden sus raíces en el pasado.

Contra todo y contra todos, la joven pareja iniciará un largo viaje en clíper hacia China, durante el cual ambos se conocerán profundamente y vivirán aventuras que los pondrán a prueba. Pero la mano del enemigo es larga y, no importa cuánto se alejen de Londres, sus vidas continúan en peligro. En medio de la compleja red de mentiras y de traiciones que los rodea, Manon y Alexander intentarán consolidar un amor que por momentos parece imposible.

La Casa Neville. No quieras nada vil es la segunda parte de la fantástica saga histórico-romántica que tiene a Manon por protagonista. En este volumen el thriller se intensifica en una trama sin respiro, que fascinará por igual a los lectores y a las lectoras que siguen a Florencia Bonelli desde siempre y a quienes se acerquen por primera vez a la magia de su imaginación y su escritura.

“El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva”, de

Lucas Silva (Edita Penguin)

El 25 de setiembre de 2022, Alejandro Astesiano regresaba al Uruguay desde Costa Rica, donde había viajado junto al presidente Lacalle Pou en su rol de jefe de seguridad. Estaba cansado, y solo deseaba una cena típicamente uruguaya y algo de tranquilidad. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a sus expectativas: lo esperaba una orden de detención.

A partir de ese momento, los acontecimientos se desarrollaron a velocidad de vértigo, y la opinión pública accedió atónita al devenir de informaciones que hablaban de corrupción, pasaportes falsos, espionajes ilegales, lavado de activos y pescado congelado.

¿Cuánto hay de cierto y cuánto de falso? ¿Astesiano actuaba por su cuenta, o contaba con el respaldo de otros actores políticos? ¿Qué rol desempeñan los lobistas que están cerca del poder? ¿Cuál fue el desempeño de los representantes de la justicia en este caso? ¿Cuánto falta aún por descubrir?

El periodista Lucas Silva accedió a información privilegiada en la investigación para este libro, e incluye datos hasta ahora desconocidos sobre una trama de corrupción inédita en nuestro país. El resultado es una lectura apasionante, que atrapa y al mismo tiempo interpela. Como dice el autor, éste no es un libro sobre Astesiano; es un libro sobre los usos y abusos en la gestión del poder.

“Alerta: elecciones”, de Leandro Delgado (Estuario / HUM Ediciones)

El narrador reivindica la creación por la creación misma, como entidad que existe en la medida en que se enuncia y que no es espejo más que de sí. Esta vieja bandera de tantas vanguardias históricas puede sonar como un llamado trasnochado, pero en tiempos de lecturas hiper literales y de exigencias de representación ultra mimética, su clamor cobra nuevos sentidos, nuevas actualidades, a la vez que echa luz sobre toda la obra del autor, que viene produciendo en la tensión tectónica de géneros (crónica, ensayo, poesía, narrativa) con fluida naturalidad.

Mateo Arizcorreta, blog Afuera

La suya es una ciencia ficción de fuerzas desatadas en la que todo se va de madre, como si al escritor le gustara jugar a controlar un relato en un mundo donde las reglas parecen abolirse o funcionar de manera antinatural o inesperada. Lo mismo sucede con la escritura de Delgado, que es seria y graciosa a la vez, y funciona construyendo un mundo ficcional y reflexionando sobre él. [. . .] El mundo de Elecciones internas podría homologarse a un universo cuántico que se dobla y se desdobla, en el que la observación [. . .] produce la realidad.

María José Santacreu, semanario Brecha