Novedad literarias

Libros de autores nacionales, desde reediciones hasta primeras publicaciones. Desde Carla Lorenzo hasta Hugo Rodríguez Almada, Emiliano Zecca y Alberto Gallo.

“Crónicas de un forense” (Edición ampliada), de Hugo Rodríguez Almada

El escritor y grado 5 en Medicina Legal Hugo Rodríguez Almada convive con la muerte y la tragedia, es su trabajo. A lo largo de 30 años de ejercicio de la profesión, este escritor médico ha lidiado con casos en los que el papel principal no lo tiene la muerte, sino el contexto. La pobreza, la violencia de género, el egoísmo y la sociedad son algunos de los personajes principales que sobrevuelan estas historias particulares y comunes. El doctor Hugo Rodríguez demuestra que es un escritor exquisito y tan hábil en el conocimiento del lenguaje literario como lo es en su profesión. A través de Crónicas de un forense, conoceremos de primera línea casos de resonancia pública, así como otros más silenciosos, pero profundamente conmovedores. Con gran sentido narrativo y de forma documentada, develaremos qué hay detrás de casos reales sucedidos en nuestro país que muestran al ser humano, la muerte y la vida.

“El humo, la patria o la tumba”, de Emiliano Zecca

Lo inesperado: las políticas antitabaco de un pequeño país al sur de América Latina encendieron las alarmas de las grandes empresas tabacaleras. En 2010, la poderosa Philip Morris puso en juego su arsenal de abogados en defensa de los intereses comerciales y demandó a Uruguay en una corte internacional. El juicio adquirió fama mundial. Se lo conoció como «la lucha de David contra Goliat». Este libro cuenta esa historia, pero va más lejos. Sus páginas son un recorrido por algunos hitos culturales del cigarrillo. Hablan del placer y la dependencia de un objeto que forma parte de la memoria colectiva. También cuentan las historias de vida de hombres y mujeres que alzaron sus voces en defensa de la salud, en tensión permanente con una industria que vende ilusiones. Con talento en la escritura y rigor en la investigación, Emiliano Zecca ofrece una mirada desde el periodismo narrativo, presentando hechos y protagonistas de modo tal que el lector pueda completar el puzzle desde su propia mirada.

“El día que me quiera”, de la Psicóloga Carla Lorenzo.

«El amor propio tiene mucho que ver con el autocuidado y nada que ver con el egoísmo». Amarte hoy no te garantiza una vida feliz, pero sí te asegura buenas decisiones, esas que son tomadas desde el autoconocimiento y teniendo en cuenta tus emociones, necesidades, limitaciones y potencialidades. El amor propio tiene mucho que ver con el autocuidado por eso deseo que este cuaderno te acerque a vos y a lo que hoy estás necesitando para encontrar tus propias respuestas.

“Nunca acaricies a un perro en llamas”, de Alberto Gallo.

Gallo desdibuja las fronteras entre Oriente y Occidente en esta novela fantasmal, con destellos de filosa belleza. «De acuerdo, sí, pero morir no es el problema, el asunto es morir y no darse cuenta».

Hiroshima 1945. Es una mañana cualquiera. Kumiko se prepara para ir al colegio mientras su padre riega los cerezos del jardín y la niña Sumi espía a su madre y al amante. Un avión sobrevuela el pueblo y aunque la guerra parece estar muy lejos de pronto todo se detiene. Un calor intenso quema la piel derrite los cerezos; sobrevienen el silencio y el desconcierto. En apenas unos segundos: la eternidad y el infierno. Así comienza esta historia en la que Masato un antiguo guerrero samurai y Cristo su perro en llamas emprenden el rescate de un pequeño grupo de sobrevivientes que mientras atraviesan la ciudad en ruinas se preguntan si no serán en realidad un grupo de fantasmas confundidos.