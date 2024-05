Chamberlain en la UDELAR

En 1937 el político conservador Chamberlain fue primer ministro

en una Inglaterra que se mostró absolutamente tibia durante la

guerra civil española, mientras Hitler y Mussolini lo utilizaban como

campo de pruebas de su poderío militar, previo a la segunda guerra.

La blandura británica frente al avance del nazismo, sirvió de poco.

¿Que tendrá que ver lo que hizo el viejo Neville hace casi noventa

años con nuestra realidad uruguaya actual, se preguntará usted?

Bajemos a tierra, veamos lo que paso en Facultad de Humanidades

Todo se origina en un curso sobre laicidad, que ya se había hecho

antes y que tenía entre sus docentes a un profesor uruguayo-israelí

Un grupito de estudiantes que creen que la sede universitaria de

Uruguay y Magallanes es casi un bastión de la revolución proletaria,

decidieron boicotear a Alberto Spektorowski por ser sionista.

Más allá de la obtusa y autoritaria postura de estos “guardias

rojos” del pensamiento, lo verdaderamente preocupante es la

actitud de la Universidad de la Republica frente a lo ocurrido.

Se decide postergar el curso para no generar enfrentamientos y

casualmente se suspende también una mesa redonda sobre la

situación en Medio Oriente que se realizaría en Ciencias Sociales.

O sea que el lugar donde el debate de ideas debería ser religión

opta por transar con un puñado de fanáticos para no tener lío.

Esta burda imitación de la “cancelacion” gringa que los preclaros

pseudo izquierdistas quieren imponer, debe pararse en seco.

La Universidad más que nunca debe ser el foro donde todas las

corrientes de pensamiento se expresen con libertad irrestricta.

No es con paños tibios que se frenan a los dogmáticos autoritarios.

No hay que temerle a la lucha ideológica, todo lo contrario.

Es de la confrontación de ideas de donde surgen nuevas síntesis.

No podemos aceptar ningún tipo de policía del pensamiento.

Espero que nuestros académicos. subidos al carro de la corrección

política, no terminen convertidos en los Chamberlain del siglo XXI.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.