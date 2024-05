Medios, elecciones y negocios

La campaña electoral comienza a agitarse con la llegada del invierno.

Y surgen urgencias en el Parlamento nacional para aprobar nuevas leyes.

Lo que llama la atención es la rapidez para aprobar una nueva Ley de Medios,

que ni siquiera la vicepresidenta estaba informada y tampoco pasó por comisión.

Algunos artículos parecen tener nombre y apellido, porque aumentan el número de medios

permitidos a un propietario, avalando la realidad vigente actual, ¡caramba que coincidencia!

Es sabido que hoy existen grupos que tienen más frecuencias que las permitidas por ley.

Aquello de “hacete amigo del juez”, se transformó en hacete amigo del dueño del medio.

Por supuesto que llama la atención el artículo 72, concesión a Cabildo Abierto, que intenta controlar

la información, pero al mismo tiempo no aplica sanciones, en definitiva: un saludo a la bandera.

También sucedió que con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto se aprueba en comisión la ley

de financiación de los partidos políticos y en este caso la piedra del escándalo para los blancos son los

diez minutos gratis de publicidad en los medios para los partidos políticos durante la campaña electoral.

Algún nacionalista orejano, saltó preocupado por que los pobres medios iban a sufrir una confiscación.

A nuestro criterio hay una exagerada campaña electoral en nuestro país y que se extiende demasiado.

Debería limitarse solo a treinta días y dándole una oportunidad pareja a todos los actores políticos.

No estaría mal de paso, prohibir las contaminantes columneras que inundan todas las ciudades.

Seamos claros los medios audiovisuales son propiedad de toda la sociedad, son finitos y se supone que el Estado

los administra en forma ecuánime para permitir que todas las opiniones políticas sin exclusión, sean escuchadas.

Los que los poseen no son dueños, son permisarios y a juzgar por la duración de su tenencia, sobre todo cuando

hablamos de canales de televisión, no es mal negocio, porque ningún ha renunciado a su tenencia, que yo sepa.

Hay elecciones cada cinco años y si el oligopolio mediático debe aportar minutos de publicidad gratis para que nuestra

democracia funcione, deberían hacerlo sin chistar, por el beneficio que obtienen por el usufructo de un bien de todos.

Pero estamos lejos de que algunos entiendan que el sistema democrático no es un negocio y hay muchos políticos que

no se animan a exigir un trato igualitario por temor a que los dueños de los micrófonos, le hagan un vacío mediático.

Alfredo García

