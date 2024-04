Cuando Murakami llegó a la pantalla grande Por: Martín Imer

Mucho se viene hablando en estos días de La ciudad y sus muros inciertos, el nuevo trabajo literario del descomunal escritor Haruki Murakami. Este nuevo libro cuenta la historia de un joven que se enamora de una chica misteriosa, la cual se ve siempre distante, que le cuenta que existe una extraña ciudad amurallada en otro mundo, en donde ella cree se encuentra su verdadero yo. Un día, el protagonista le pierde el rastro, pero luego de unos años comienza a sospechar que su antiguo amor verdaderamente se halla en ese lugar, emprendiendo su búsqueda. Quienes han podido tener la posibilidad de leerlo hablan de una novela romántica y melancólica, fiel al estilo de la casa.

¿Pero cuál es el estilo de la casa? Murakami ha recolectado seguidores alrededor del mundo gracias a un estilo particular que toma mucho del realismo mágico para presentar historias del día a día atravesadas por el fantástico; cuentos de gente común cuyas vidas son marcadas por eventos extraños e imposibles de explicar que, sin embargo, muchas veces son tomados con absoluta tranquilidad como si se tratasen de algo cotidiano. Tradicionalmente, con los libros del japonés, uno podría decir que se abre una puerta a otro mundo en donde la línea entre la fantasía y la realidad es tan difusa que es muy difícil reconocer cuando se habla de algo real y cuando está en juego la imaginación sin límites del escritor. Sin embargo, entre medio de lo extravagante de esos relatos se encuentra siempre un apunte del día a día, o una reflexión sobre nuestra naturaleza, o un espacio en donde se devela la profunda tristeza que viven sus personajes, que es donde radica la verdadera genialidad del autor, capaz de sacar de lo más extraño un apunte que nos interpele o nos conmueva profundamente. No todas las historias tienen ese componente fantástico, pero siempre está presente la fina sensibilidad detrás de una pluma prodigiosa y prolífica, que siempre ha visto su nombre entre los finalistas del Nobel y ha ganado recientemente el prestigioso premio Princesa de Asturias.

Y como pasa con todo director con un largo catálogo de cuentos y novelas, el cine siempre se ha interesado en su imaginario personal para traducirlo en imágenes para la pantalla grande. Han sido muchos los textos del autor que tuvieron adaptaciones tanto en cortos como en películas, siendo la primera una adaptación de su primer libro, Escucha la canción del viento, en 1982, estrenada apenas cuatro años después de la publicación del mismo. Para este segmento nos centraremos en cuatro de las más relevantes adaptaciones de su obra al cine:

Norwegian Wood/Tokio Blues: Sin lugar a dudas la historia más conocida del escritor japonés, y, curiosamente, la más ajena a su particular estilo, la cinta y el libro narran la historia de Toru, un chico que atravesó la pérdida ante el suicidio de su mejor amigo, y el particular triángulo amoroso que surge cuando se encuentra entre la antigua novia de su amigo, quien también tiene tendencias suicidas, y una chica con novio que es radicalmente diferente a todas las mujeres que conoció antes. El libro, ambientado en las revueltas estudiantiles en Japón en los años 60, se aleja de los elementos fantásticos tradicionales de Murakami para encarar una historia de amor sensible y desgarradora, que triunfa a la hora de conmover al lector sin entrar en cursilerías o golpes bajos, y que marca, con la canción de Los Beatles que refiere el título en inglés, un “magdalenazo” Proustiano tan efectivo como evocador: la historia no solo se sumerge a sí misma en un mar de recuerdos, sino que también obliga al lector a recordar los suyos propios a partir de una canción que le haya marcado un antes y un después en su vida. La versión cinematográfica estuvo a cargo de Tran Anh Hung, esteta que supo darle a las imágenes un relieve poético y una fineza visual apropiadas.

Burning: Inspirada en el cuento ‘Quemar graneros’, es una historia de misterio que, como en los mejores textos del autor, presenta una situación normal para retorcerla lentamente, llegando a una conclusión insólita que deja más preguntas que respuestas. Un hombre conoce a una chica y se involucran en un pseudo-romance, hasta que eventualmente ella aparece con un novio, que le revela al protagonista que se dedica a quemar graneros, actividad extraña que por algún motivo se planta en su cabeza. Lo extraño se vuelve especialmente perturbador cuando la chica desaparece. Película coreana dirigida por Lee Chang-dong, quien le transmite su habitual cuota de preocupación social, disipando el misterio en pos de un cuento de poder económico y tensión psicológica.

Drive my car: Ganadora del Oscar a Mejor película internacional, parte del cuento del mismo nombre. Luego del fallecimiento de su esposa, un actor afronta una nueva versión del clásico de Chejov Tío Vanya, y encuentra una curiosa conexión con su chofer, una chica sin un rumbo fijo en su vida. El realizador Ryusuke Hamaguchi logró el reconocimiento internacional con esta obra que captura esa profunda melancolía de su autor, aunque se pierde en una narración que intenta ensanchar el alcance del cuento, perdiendo en el medio las características que lo hacen atractivo.

Sauce ciego, mujer dormida: Estrenado en el último Festival Internacional de Cine del Uruguay, este film animado reúne varios cuentos de distintos libros de Murakami, y se consagra tal vez como el único de esta lista que verdaderamente ofrece una visión de ese mundo onírico y particular. Entre gatos perdidos, sapos mágicos que deben vencer gusanos gigantes y mujeres obsesionadas con un terremoto, el director Pierre Foldes captura las neurosis de los personajes y la profunda soledad que siempre se deja ver en la obra del genial escritor japonés.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.