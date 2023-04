De Argentina a la Indycar por Onofre Laborde

El éxito refiere la obtención de logros, pero también la consagración de sueños, atravesar los límites de lo casi imposible y extraordinario, y sin dudas, el aprendizaje del proceso. Para esta ocasión, comentaré sobre Agustín Canapino, piloto de la vecina orilla.

Hacemos referencia a un deportista argentino que nació en Arrecifes, Buenos Aires, el 19 de enero de 1990, que ha participado en varias categorías, logrando cuatro títulos en Turismo Carretera, siete en Top Race V6 y dos en Súper TC2000. En 2023 debutó como piloto de IndyCar Series con el equipo Juncos Hollinger Racing, hecho inesperado y llamativo que ha generado expectativas de todo tipo en el público latino.

Tras lograr el título de la Copa Mégane Argentina, debutó en TC Pista en 2008 con el objetivo de ascender al Turismo Carretera, lo que obtuvo tras ganar el título. Al año siguiente, 2009, debutaría en el Turismo Carretera y lograría el campeonato al año siguiente siendo el campeón más joven de la especialidad, al haber logrado su título con 20 años de edad. Tras esto, lograría tres títulos consecutivos en 2017, 2018 y 2019. En Top Race V6, ha ganado los campeonatos consecutivos de 2010-2014 y 2016-2017 junto al equipo Sportteam, mientras que en Súper TC2000 fue campeón en 2016 y 2021 junto al equipo Chevrolet YPF.

Arrecifes (ciudad natal de Agustín)es considerada la «Cuna de Campeones» en la jerga automovilística. De hecho, grandes campeones nacieron en esa localidad, como ser Luis Rubén Di Palma, José Froilán González, Norberto Fontana, entre otros. Sin embargo, a pesar de que su padre era uno de los preparadores de automóviles de mayor prestigio en la República Argentina, este nunca se interesó en que su hijo corra, ya que no le veía futuro en la disciplina. Cansado de no ser tenido en cuenta, Agustín visitó a uno de sus más ilustres vecinos: El piloto Marcos Di Palma. Luego de una larga charla, Di Palma consiguió convencer a Alberto Canapino para hacer que Agustín pruebe un coche de carreras. Solamente con juegos de simulación cargados en su memoria, y sin experiencia previa (ni siquiera habiendo manejado automóviles de calle), Agustín consiguió convencer a todos a bordo de un Renault Megane preparado para competiciones. Fue así que llegó el día de su debut en el automovilismo, en 2005 en la Copa Mégane, a bordo de una unidad similar preparada por Claudio Pfening, siendo el piloto más joven en debutar en esa categoría con 15 años.

Pero este solo era el comienzo de un meteórico ascenso por parte de este joven, quien en 2007 obtuvo el título de campeón en la categoría promocional. Este campeonato, fue su presentación al mundo automovilístico, al cual se vincularía fuertemente en 2008. Pero antes de ello, en 2007, Canapino debutó en TC 2000 con el equipo DTA Power Tools, a bordo de un Chevrolet Astra y en reemplazo de Fabián Yannantuoni, por una competencia. Luego de esto, en 2008 llegó el debut en el automovilismo grande de la Argentina, al subirse a un Chevrolet Chevy del equipo HAZ Racing Team, en el TC Pista. Sorpresivamente, en el año de su debut, Canapino logró coronarse campeón de TC Pista, con tan solo 18 años y batiendo el récord de edad, al ser el piloto más joven en consagrarse campeón de la especialidad. En esta categoría, enfrentó y derrotó a un piloto con quién trabó una gran amistad, al punto tal de destacarse casi a la par en los años siguientes: Guido Falaschi. Pero su actividad no se quedaría ahí, ya que este mismo año, participó en dos especialidades más: en el TC 2000, compitió nuevamente en el equipo DTA con un Chevrolet Astra, participando en 10 competencias y finalizando el año en el Top 10 general, con un podio en la carrera de Resistencia en su haber. También, en el mismo año y a raíz de un accidente automovilístico que sufriera el piloto Ariel Pacho, debutó en el Top Race, a bordo de un Peugeot 407 que manejara el piloto de Comodoro Rivadavia. A su palmarés, se sumaron dos victorias finales en esta categoría.

En la actualidad, Canapino terminó décimo segundo en las primeras dos carreras que realizó en la Indycar, disputadas en St.Pete y Texas, respectivamente. Un enorme debut que demuestra el talento y muñeca de este conductor que se encontró con un panorama absolutamente exótico y desconocido para él.

Dejar la comodidad de su país para mudarse a Estados Unidos, abandonar su exitosa carrera deportiva en autos de turismo en la Argentina (con 15 títulos nacionales en la mochila) para subirse a un auto de fórmula y correr en óvalos, cambiar su estilo de vida completamente y, hasta tener que hablar en otro idioma, un cambio absolutamente rotundo.

Es necesario destacar que la La IndyCar Series es la categoría de carreras de monoplazas más importante de los Estados Unidos. Inicialmente, en 1996, se desarrolló bajo el nombre de Indy Racing League (surgió por las discrepancias políticas y el pleito con la organización CART). A partir de 1996 se convirtió en una competición alterna y que podía competir frente a la categoría hermana para disputar carreras en circuitos de tipo óvalo, al menos en sus inicios. En 2008, cuando la Champ Car (anteriormente CART) quedó en bancarrota y se fusionó (o reunificó) con la IndyCar, el campeonato se enriqueció de nuevo con competiciones en circuitos permanentes y circuitos callejeros.

Canapino es un enorme piloto de carreras y ejemplo que ha demostrado que los sueños no tienen límites. Lo importante es atreverse y dar lo mejor, poner énfasis y adaptarse a los nuevos formatos.

