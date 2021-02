¿Déficit fiscal o déficit social? por Ignacio Martínez

A pocos días de cumplirse el primer año del gobierno multicolor deseo aproximar aportes para un balance.

** El ministro Bartol habla de 3000 personas en situación de calle. No se ha mudado a Casavalle. No tiene planes para realojar gente. Solo habla de ayudará a “los máximos posibles”. No hay planes para proteger adictos en situación de calle y habla de coordinar con ASSE para “un mes” de desintoxicación. ¿Sabe qué es tratar con la adicción? Ha ido desmantelando planes de ayuda a los más necesitados.

**La ministra de vivienda ha inaugurado viviendas y cooperativas que vienen del período anterior. Las 50.000 viviendas prometidas en campaña no se harán. Ella dice que lo dijo solo como una aspiración.

**Del señor Talvi (excanciller) y sus 136 liceos nuevos, ni noticias. De las promesas de Novick ni noticias. Raffo desapareció.

**De la tarjeta de medicamentos para jubilados, prometida por Sartori. Nada.

**De la desaparición de las bocas de droga y reducción significativa del delito, el ministro Larrañaga ya habla poco. Los canales han reducido la repetición terrorífica de las noticias delictivas. No obstante eso, es tan grave la situación, que no se puede ocultar y entre otros, el Nano Folle no tiene más remedio que hablar a diario de asesinatos, robos, ajuste de cuentas, femicidios, dando cifras abrumadoras. No era ni es tan fácil. Habrá que usar mil estrategias, pero sembró inseguridad y miedo golpear y golpear como hizo Larrañaga desde la soberbia, dando la idea de que toda la culpa era de Bonomi y de que “nunca habíamos estado peor”.

**Se habló de que se terminaría “meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos”, pero la verdad es que subieron dos veces las tarifas básicas (UTE, OSE, ANTEL) en 9 meses. Han bajado los sueldos y las jubilaciones porque ha subido el costo de vida y compramos menos. La gente que paga IRPF ahora paga más porque cambiaron la Base para su cálculo y un grupo importante de trabajadores que no pagaban, comenzará a hacerlo. El IVA se aumentó y ahora tenemos que pagar más si usamos la tarjeta de débito. La pequeña ventaja se redujo aún más, de 4% pasó a 2% lo que, de alguna manera es como si te aumentaran el impuesto ¿o no?

**Se ha acomodado gente en cargos gerenciales donde, además, se han aumentado los sueldos de la burocracia media del Estado.

**Se ha venido notando un deterioro de algunos servicios públicos, fundamentalmente ANTEL, que ahora regala a empresas privadas (CLARO y MOVISTAR) el acceso a logros que costaron mucho esfuerzo al Estado y que ubicó a la telefónica entre las mejores del mundo. Es más viejo que el agujero del mate deteriorar empresas públicas para que luego vengan las privadas como los “Mesías” salvadores.

**Se redujo la ayuda del BPS para la adquisición de lentes con recetas, aduciendo un sobre precio que las mismas ópticas han salido a desmentir porque dicen que es imposible hacer esa triquiñuela. El Hospital de Ojos, formidable emprendimiento que le devolvió la visión a decenas de miles de compatriotas, hoy parece estar en vías de un franco deterioro ¿Será hasta su desaparición?

**Medicamentos de alto costo no se ayuda a conseguirlos y pagarlos, pero tampoco hay stock completo de medicamentos comunes en Salud Pública.

**Se vendió el avión presidencial y asistencial por chirolas y se compró 2 Hércules vetustos.

**Sacaron a los docentes de las direcciones democráticas de Primaria, Secundaria y UTU ¿por qué? En educación es imprescindible contar con los maestros y profesores en directa asesoría y dirección, porque son los que garantizan cercanía en la labor pedagógica, pero ahora hay gerencias todo poderosas para determinar la educación de nuestros hijos y nietos. ¿Error o intenciones políticas de extrema centralización con visos autoritarios?

La pandemia puede ser un flagelo o la cortina que tape ineptitudes y “explique” todo. La salud de los uruguayos es sagrada y por ella nos jugamos el pellejo. Sabemos que no debe ser fácil gobernar en medio de este drama. Pero también sabemos que los países más adelantados, lejos de aumentar el déficit social, han aumentado ayudas significativas, han invertido en la salud de la gente, han comprendido que el legítimo interés de reducir el déficit fiscal no puede hacerse acrecentando el déficit social. Al dolor de la pandemia no le podemos sumar el dolor de más pobreza, más desocupación, más indigencia, más deterioro de las empresas públicas, más carestía. Alguien dirá: es el primer año y hay pandemia. Es verdad, pero el camino andado muestra deterioro, retraso y descomposición social.