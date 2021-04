Disculparse no está de más por Cristina Morán  

En la edición del jueves previo a semana de turismo esta columnista se refirió a la actuación del ballet del SODRE (“Un tranvía llamado deseo”) cumpliendo los 75 minutos de duración con tapaboca, haciendo hincapié en la sorpresa y en la preocupación que el hecho le generó. Pero (¡siempre hay un “pero”) ocurrió que una espectadora también preocupada por el mismo hecho lo hizo saber a la dirección correspondiente (del SODRE, claro), recibiendo la respuesta donde se le hacía saber que “el bailar con tapaboca fue una decisión del mismo cuerpo de baile.” De haber existido una comunicación previa los espectadores nos hubiéramos ahorrado la sorpresa y el desconcierto que el espectáculo nos causó. Disculpas por el error y tema laudado. A pesar de la pandemia que nos acosa, la vida sigue con las esperanzas puestas en las dos dosis de vacunas de distintas procedencia los hechos van sucediéndose y si bien la mayoría están referidos al virus Covid 19 nada se detiene en el acontecer nacional y es así que sin decir “agua va” nos puso contra la pared un decreto mediante el cual “se habilita a la industria tabacalera a comercializar un producto nuevo en el mercado (dispositivos electrónicos para consumir tabaco calentado) obre el cual hay evidencia de sus daños sobre la salud y está dirigido a captar consumidores jóvenes. La OMS establece que la evidencia actual NO muestra que estos productos reducirán las enfermedades producidas por el consumo de tabaco. Muchas de las sustancias químicas generadas por los productos del tabaco calentado son similares a las generadas por los cigarrillos convencionales. Pero además existen otras sustancias químicas que NO están presentes en los cigarrillos convencionales y que también serían tóxicas generando daño a las personas que lo consumen”. Hasta aquí lo que tomamos del Comunicado de Prensa referente a las “modificaciones a las normas que protegen nuestra salud” elaborado por la Sociedad Civil, Científica y Académica que finaliza solicitando al gobierno y en especial al Ministerio de Salud Pública revea esta situación y tome sus decisiones en base a evidencia científica libre de conflictos de interés, para proteger la salud de todos los uruguayos. Por su parte, esta columnista, esta mujer le pide al presidente de la República se tome el mayor tiempo posible para dedicarlo a este tema, a este retroceso que nos llevaría otra vez a los lugares cargados del nocivo humo de tabaco y que su antecesor, también con un decreto, logró erradicar de los lugares públicos siendo aceptado por los tres millones de uruguayos que conformamos este, nuestro país. Usted, como deportista, surfista, usted que conoce lo que es gozar de buena salud (porque la tiene, la cuida y la cultiva) usted tiene en sus manos no permitir que este retroceso haga que Uruguay “continúe perdiendo su prestigio Internacional en la protección de la salud de su población” y que sus compatriotas (más allá de la pandemia que azota a la humanidad) continúen muriendo por cáncer de pulmón. En mi nombre y en el de todos los que sienten y piensan lo mismo que yo le damos las gracias. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Sean felices ahora y siempre y a pesar de todo.

