La vida te da sorpresas, claro que sí por Cristina Morán

Tan es así que el parlamento no podía estar ajeno a esto. Tal vez tomándolo como un mensaje de no sé dónde, hace unos días el diputado Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) sorpresivamente lanzó su idea: construir un nuevo Palacio de las Leyes para así preservar el histórico, (ese que aprendimos a conocer y respetar desde nuestra niñez), de los avatares del paso del tiempo. Algo así como lo que ocurre en nuestros propios hogares: humedades, desgaste de camineros y alfombras, pintura de paredes resquebrajadas, cambio o reparación de sillones, en fin, todo eso que conocemos muy bien y que se soluciona con algo que se llama “mantenimiento”. De inmediato surgieron las respuestas contra al proyecto del diputado Rodríguez y uno o dos, apenas, tratando de justificarlo. El diputado nacionalista, que en general “ignora” al periodista que lo está entrevistando y demuestra que, para él, solo existe el telespectador, entonces la cámara lo atrapa y solo a ella se dirige. Debe estar convencido que eso es lo correcto. Ya aprenderá. Los argumentos de quienes están en contra, son tan reales que rompen los ojos. En la misma sesión parlamentaria el diputado hizo referencia a las ollas populares, una piedra en el zapato de autoridades y uruguayos en general. Quizá Rodríguez no está enterado que cada día aumenta la cantidad de gente que duerme, no, que toma la calle como si fuera su casa entonces aumentan los campamentos, los cartones, distintas formas de abrigo, y todo aquello a lo que la gente en situación de calle puede apelar para protegerse del frío o del calor extremo, y por supuesto los malos olores Quizá no tenga la información suficiente, pero le recordamos que también aumentan los actos criminales contra la gente (compatriotas) que vaya a saber por qué razón está en esa situación, y los apalean o les prenden fuego. El último domingo a las cuatro de la tarde, en la calle Colonia, en lo que era la entrada de uno de los cines que por años disfrutamos, un “campamento” estaba diseminado por la vereda y alguno de sus “habitantes” intentando un arreglo. Ese es el panorama de nuestra bella Montevideo a la hora que sea, vaya, tiene todo el día para ser testigo de parte de nuestra dolorosa realidad. Entonces diputado Rodríguez nada de un “segundo Palacio Legislativo”. Usaremos ese dinero para darle un poco de dignidad a los que viven o sobreviven en las calles. Créame que no me gusta ser tan directa, pero todos somos distintos. Por suerte. Los voy a dejar, pero antes agradecer desde esta columna a ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcasters uruguayos) que, en el marco de la celebración de sus 90 años de existencia, homenajeó a 21 comunicadores y directores de distintas emisoras, con una hermosa pieza de la artista plástica en vidrio Magdalena Díaz. Hasta la próxima. Que seas feliz.

