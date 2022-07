Cuando las papas queman…

¿Es válido escribir sobre lo que se desconoce? ¿Cuántas veces sabemos que algo muy grande y vital está ocurriendo, aunque no sepamos exactamente qué es? Uruguay va a firmar un TLC con China. ¿Un TLC con China? Así lo anunció hace años Tabaré Vázquez y lo confirma ahora Luis Lacalle. Negociaciones secretas, off course. El […]