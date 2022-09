Disparen sobre la educacion

Si hay algo que esta sobre diagnosticado es la enseñanza.

Tenemos estudios y análisis de todo tipo y color hace décadas.

Hay proyectos, teorías y reformas de todo el espectro político.

Existen modelos de diversos países que se toman como ejemplos.

Hubo intentos de consensuar caminos y fracasaron con total éxito.

Sucedieron enfrentamientos y peleas que no lograron gran cosa.

La cuestión es que seguimos con serios problemas en ese campo.

El último intento serio fue allá por los 90 con Germán Rama a la

cabeza y se le hizo la guerra por una gran parte de la izquierda.

Se llegó a acusar de traidores a Carmen Tornaría y Ricardo Vilaró.

Años después, se reivindican las escuelas de tiempo completo y los

centros regionales de profesores (CERP) tan vilipendiados entonces

Algo parecido sucedió con el Plan Ceibal impulsado por Tabaré.

El Frente Amplio nunca llego a elaborar una única reforma

educativa y las peleas intestinas provocaron gran inmovilismo.

Simultáneamente algunos sindicatos docentes devenidos en

corporaciones han frenado cualquier cambio del statu quo.

Nunca se pudo elegir las horas docentes por más de un año.

El mentado cambio de ADN de la educación se fue al bombo.

Y el José Pedro Varela del siglo XXI resultó un mal chiste.

Nadie duda de la inversión realizada en los gobiernos frentistas,

los salarios docentes y los nuevos centros educativos lo prueban.

Pero no fue suficiente, seguimos con un mal rendimiento de los

gurises y una enorme tasa de deserción entre los más pobres.

EDUY21 parecía ser una herramienta interesante para el cambio

ya que expertos de todos los partidos lograron producir un proyecto

para lograr adaptar el sistema educativo al futuro que se viene.

Hoy vemos que se repite la historia de décadas atrás donde grupos

minoritarios utilizan cualquier recurso para trancar cualquier cambio.

Se llega a desarrollar agresiones violentas como en el Cerro.

¿Hasta cuándo la gran masa docente va a permanecer callada?

¿Otra vez los pibes más humildes serán los perjudicados?

¿Tendrán los responsables el coraje de reformar la enseñanza?

Es hora de poner de una buena vez a los estudiantes en el centro y

no seguir convirtiendo la educación en un campo de batalla politico.

Alfredo García

