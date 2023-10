El péndulo del terror*

He demorado en decir nada porque llevo paralizado, enfermo, física y anímicamente varios días. Pero lo que ha pasado en Israel y va a pasar en Gaza es tan horripilante que hay cosas que tengo que decir.

Este péndulo de muerte viene oscilando macabramente desde hace mucho, es cierto. Pero esta vez lo puso en movimiento de la manera más horripilante Hamás y hay que decirlo claramente.

Yo no tenía dudas de que Hamás era una horda teocrática, misógina, antisemita, homófoba y retrógrada. Lo sabíamos ya. Ahora ya nadie debería tener dudas. Hamás no es más que un enemigo más de los palestinos.

Hamás no quiere dialogar. No van a dialogar. Quieren el exterminio de Israel como primer punto de su carta constitutiva. Los gazaties están condenados a vivir bajo su dictadura monstruosa y medieval. Y su martirizada población civil acabará pagando el precio, como siempre, del fuego cruzado…

La descripción espeluznante de lo que hizo Hamas el 7 de octubre pasado está en todos lados. No quiero ni puedo ponerlo de nuevo aquí por escrito. Lo único que quiero decir es que esta vez no fue lo mismo de siempre. Fue, de todas las caras horribles del terrorismo, la peor.

Lo que no entiendo y me duele es porqué le cuesta tanto a políticos y políticas con los que comparto tantas otras ideas llamarle a esto por lo que es: terrorismo de la peor calaña. Y condenarlo sin matices. Punto.

Esos políticos y política, para mí, perdieron todo crédito futuro y toda capacidad de ecuanimidad para criticar con autoridad los horrores que Israel también hizo y hará en esta guerra interminable.

Y ahora el péndulo oscila hacia el otro lado. Israel no tiene más remedio que responder. ¿Pero era necesario responder sin cumplir las leyes internacionales? ¿Sin un pasaje humanitario? Netanyahu con su gobierno de ineptos, antidemocráticos, racistas y corruptos, van a intentar resolver con fuego lo que no pudieron prevenir con inteligencia. Y todos sabemos lo que se viene…

No publico esto para discutir con nadie. Los ánimos están tan caldeados y las convicciones tan arraigadas que es muy difícil razonar proactivamente ahora.

Quiero por ultimo expresar mi solidaridad en el orden en que pasaron las cosas esta vez: primero con las victimas del lado israelí, civiles en su mayoría, judíos y no judíos, asesinados de la manera más horrible en sus casas, pistas de baile, carreteras… Dar un abrazo a sus familias y a las familias de los secuestrados (no puedo ni pensar en cómo estarán) y desear profundamente que vuelvan sanos a sus casas. Tengo familia y amigos en Israel, devastados, y quiero decir públicamente lo que ya les dije en privado: están en mi pensamiento noche y día.

Lo dije hace mucho (20 años ya…) y es tristísimo tener que repetirlo:

No hay muerto que no me duela,

no hay un bando ganador.

No hay nada más que dolor

y otra vida que se vuela.

Alguien tiene que parar este péndulo monstruoso.

Por favor.

Jorge Drexler

*Fragmentos de la publicación del autor