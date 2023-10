La lección argentina

La realidad de nuestros vecinos está muy presente entre nosotros.

Vivimos pendiente de sus programas de televisión, sus artistas, la

farándula porteña, sus escándalos y sus políticos incomprensibles.

Adoptamos sus modismos, envidiamos su potencial, pero como

buen hermano menor, marcamos siempre que no somos lo mismo.

Rechazamos su famosa brecha, pero igual le copiamos un poquito.

Las elecciones pasadas allá, mostraron un nivel de crispación brutal

No había adversarios, eran enemigos acérrimos que se mataban.

Pero los resultados electorales, cambian mágicamente la realidad y

los terribles leones, demagógicamente se vuelven tiernos gatitos y

los monstruos sanguinarios y zurdos se convierten en Harry Potter.

Principios fundamentales son desechados por un puñado de votos.

¿Vamos a emular a nuestros hermanos rioplatenses en el 2024?

Tenemos algunas “fichas” en todo el espectro político, que con

demasiada frecuencia, se pasan de rosca con agravios y ataques.

Personajes que creen en capitalizar el odio como estrategia política.

Nadie puede aspirar a cambiar el país si se para de punta frente a

la mitad de la población, o la ignora o la etiqueta como el “otro”

No existe un millón y medio de fachos, reaccionarios o neoliberales.

Ni tampoco hay igual número de terroristas, bolches o stalinistas.

Esa caricatura de la realidad solo es funcional para las minorías

dogmáticas que no conciben el dialogo con el distinto y que apuntan

a la permanente polarización para lograr algún redito partidario.

Ahora bien, tampoco la pavada, porque el paracaidista no se

convierte en compañero de la noche a la mañana, enancado en

plata o porque resulta ser un tránsfuga de otras tiendas ideológicas.

Seamos claros, no vale todo para ganar y mantener el nivel de

debate debería ser un norte para todos, sabiendo que la pelea no

es fácil y que va a ser muy pareja la contienda electoral del 2024.

Porque además todos sabemos que nadie va a mover las raíces de

los árboles y que en muchos problemas hay posibilidad de acuerdo.

La moraleja debería ser: no copiar lo que pasa del otro lado del rio.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.