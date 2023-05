El síndrome Carámbula

La fiebre electoral llegó al Frente Amplio para quedarse.

Resta aún más de un año para las elecciones internas.

Y la urgencia para definirse afloran en sectores y personas.

La reciente carta de Marcos Carámbula promoviendo a

Mario Bergara como candidato genera varias incógnitas.

Orsi creció en la política siendo primero secretario general

de la intendencia de Canelones y luego intendente

departamental con la bendición de Marcos como su padrino

Cosse ha sido y continúa siendo apoyada por el partido

Comunista, grupo con el que se identifica Carámbula.

Y ahora surge la reivindicación de Bergara como candidato.

Acá entramos en el juego de la especulación pura y dura.

Parece que se olvida que las elecciones internas no

obligatorias, han mostrado una baja adhesión en el FA,

menor a la de los blancos y la mitad de los votos de octubre

Lo importante allí es definir el candidato a presidente y la

correlación interna se define cuando se elige al parlamento.

Allí marcará su peso la tercera pata que representa Mario.

Vimos lo que paso en la elección departamental, cuando la

candidatura tardía e inesperada de Martínez le robó votos

de Villar y logró que se consagrara Cosse como intendenta.

Esto parece una carambola a tres bandas que debilita la

candidatura de Yamandú, a no ser que se intente torcer la

decisión de los camaradas de ser el sostén de Carolina.

Está claro que al Frente le sirve tener la alternativa

“seregnista” fuerte como puerta de entrada de mucha gente

También se sabe que Cosse convoca por su condición de

mujer pero que genera mucho rechazo fuera del aparato

frentista por sus posturas radicales y su actitud soberbia.

Pero hoy en día todo parece indicar que el candidato

cantado es Orsi, con gran llegada fuera del Frente Amplio.

Que el MPP y el Partido Comunista apoyen a un mismo

candidato no sería novedad, ocurrió con Mujica en el 2009.

Entonces, llama la atención la urgencia de poner ya

candidaturas arriba de la mesa, ya que se van a definir

recién en diciembre en el congreso del Frente Amplio.

La actual postura de Marcos es un verdadero enigma.

Alfredo García

