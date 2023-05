La culpa es tuya

Siempre sentimos la necesidad de culpar a otros

de nuestros daños y desventuras. (Luigi Pirandello)

Un día sí y otro también escuchamos a políticos, jerarcas o

cualquier individuo echar la culpa a los que los precedieron.

Siempre la responsabilidad de todo lo malo no es mía, es de otros.

El caso de la represa de Casupa es un ejemplo de esta patología.

Para el oficialismo fue dejadez del Frente por no haberla realizado

y priorizar el Antel Arena antes que las obras necesarias de OSE.

Y para la oposición es responsabilidad del gobierno que no la hizo

en estos tres años cuando estaba todo pronto para poder construirla

La cuestión es que hoy el agua potable es un problema para todos.

Siempre resulta más fácil adjudicar desidia al adversario político.

Pero también pasa con adjudicarse méritos, y en estos días la

entrega de viviendas es la presa que todos quieren apropiarse.

Por no hablar de que mis errores no son nada comparados con lo

que hicieron los otros, y el mal uso del Hospital Policial es clarísimo.

Y se pone permanentemente en agenda las acusaciones reciprocas

En la esfera política se piensa en la cortita y como beneficiarse

electoralmente de los muchos errores que hacen los contrarios.

Se mira poco el largo plazo y en los desafíos que se nos vienen

en el futuro como sociedad, por el trabajo, la tecnología, la

educación, el ambiente, la demografía y tantos otros temas.

Por suerte existen algunos que están pensando más allá y

tratan de encontrar caminos y soluciones a los problemas que se

avecinan, y logran encontrar consensos en el rumbo a seguir.

La incertidumbre es la compañera obligada de viaje y la búsqueda

de respuesta a los cambios, es tarea ineludible para todos.

La charla de los economistas convocados por ACDE que

reproducimos hoy, es una muestra de pensamiento crítico.

Ojalá, nuestros líderes políticos decidan prestarle atención.

Alfredo García