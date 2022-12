Me tenés podrido

“Harto ya de estar harto, ya me cansé

De preguntar al mundo por qué y por qué…”

Joan Manuel Serrat

Todo lo que hace la izquierda está digitado por el Foro de San Pablo.

El Plan Atlanta fue el causante principal de la derrota del Frente en 2019.

Los tupamaros y comunistas quieren convertir al país en otra Venezuela.

La derecha neoliberal que nos gobierna busca esclavizar a los trabajadores

En los gobiernos del FA hubo muchos jerarcas que fueron corruptos.

Funcionaba una mafia de corrupción en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva

La renuncia del vicepresidente Raúl Sendic fue la mayor crisis institucional

Hoy la situación del gobierno es la mayor crisis institucional de la historia.

El pato Celeste era un personaje muy influyente en el gobierno de Mujica.

Astesiano como mano derecha del presidente Lacalle tenía mucho poder.

Durante los gobiernos frentistas existió un Eje del Mal en los medios.

Hoy existen periodistas militantes y sicarios que operan contra la coalición

Renunciá Bonomi, Renunciá Muñoz, Renunciá Bonomi, Renunciá Olesker

Renunciá Alvaro Garcé, Renuncía Heber, Renunciá Ferrés, Renunciá Ache

La fuga de Rocco Morabito fue el mayor escándalo del Min. del Interior.

Fue escandaloso que el Min. Del Interior entregara el pasaporte a Marset.

Dijo una vez con gran acierto, un famoso filósofo alemán, que, “La historia se

repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa”

Hay veces que uno duda de la capacidad del ser humano de no tropezar, no

una sino varias veces, con la misma piedra, y los dirigentes políticos menos.

El Frente Amplio vivió durante sus tres gobiernos una terrible oposición y

ahora desde el llano repite los mismos discursos y acciones que sufrió.

Mientras se intercambian acusaciones y denuncias pensando en 2024, la

realidad de la enorme mayoría de la gente común, pasa por otro lado.

¿Es tan difícil discutir los temas trascendentes y encontrar soluciones?

Estamos saturados de las rencillas partidarias que no conducen a nada.

Por suerte estamos llegando a fin de año y se acerca un tiempo que invita a

tomar distancia y reflexionar, para encarar el futuro de manera más inteligente.

Nosotros hoy nos tomamos el receso veraniego y volvemos en febrero.

¡Feliz y pensante 2023 para todos!

Alfredo García