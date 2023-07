Trailer de balotaje

El martes tuve una experiencia peculiar, casi un volver al futuro.

Pude hablar con el seguro presidente del Uruguay en el año 2025.

De mañana me encontré con Álvaro Delgado en la torre Ejecutiva.

Y de noche acudí a una charla con Yamandú Orsi en el bar Mitre.

Y cuando digo futuro presidente porque seguramente la segunda

vuelta de noviembre del próximo año será entre estos candidatos.

Las diferencias ideológicas entre ambos son muy claras por algo

serán los representantes de los dos partidos mayoritarios del país.

Pero hay muchas similitudes que considero importante destacar.

Ambos tienen militancia política desde hace décadas y también

cuentan con años de experiencia en la gestión pública estatal.

Ninguno tiene un carisma que les vuele la bata ni son líderes que

despierten entusiasmo masivo ni obtengan seguidores fanáticos.

Pero tienen la importantísima capacidad de hablar con el adversario

sin entrar en chicanas, y no generan división u odio con su discurso.

Han mostrado caminar sin problemas hacia el que piensa diferente.

Pudimos ver a Yamandú reunido con líderes de Un solo Uruguay.

Y a Álvaro asistir a los actos del 1 de Mayo de la central obrera.

Los dos tienen un profundo conocimiento de todo el país y si algo

les sobra es olfato político para aglutinar gente sin hacer alharaca.

Tienen ambiciones personales por supuesto y no les falta ego, pero

responden a una lógica partidaria por encima del personalismo.

Son individuos que trabajan en equipo, pero poseen don de mando,

si alguien los quiere comprar por blanditos, en fija, pierde la guita.

Seguramente la campaña electoral no tendrá los discursos floridos

y grandilocuentes que en el pasado oímos de otros candidatos.

No espero las genialidades de Batlle ni las ocurrencias de Mujica.

No será divertida, pero la política no es para tomarse a la chacota.

Va a ser una campaña reñida, hoy nadie puede vaticinar quien va a

ganar la presidencia, pero confío en que se hará un juego limpio.

Por supuesto que yo tengo mi candidato, pero tengo la certeza que

para ambos importa más el país y su gente que su sector o partido.

Uruguay con estos candidatos volverá a dar clase de democracia.

Alfredo García

