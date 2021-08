“El mirador cavante” en el MNAV por Alejandra Waltes

Se encuentra abierta al público la muestra dedicada a la obra del talentoso artista uruguayo Manuel Espínola Gómez (1921-2003) “El mirador cavante”, en las salas 3,4 y 5 del Museo Nacional de Artes Visuales, curada por Oscar Larroca. Podrá ser visitada hasta el 14 de noviembre.

A fines de la década de los 50, comenzó a surgir la segunda vanguardia artística uruguaya. Nacido en Solís de Mataojo, Manuel Espínola Gómez formó parte de esa segunda vanguardia. Como pintor abordó todo tipo de técnicas: óleos, témperas, grafitos, crayolas y biromes. En otras áreas creativas realizó escenografías, diseños gráficos, proyectos escultóricos, estandartes, logotipos, estrados para partidos políticos, montajes de exposiciones, caballetes para cuadros; planteó ‘intervenciones’ edilicias y urbanas; organizó exposiciones, asesorías y formuló evaluaciones del ambiente artístico local. Incursionó, incluso, en la poesía. Su obra, pasó por distintos periodos, llegando al polifocalismo. Cada muestra era una propuesta diferente, se reinventaba. Para él, la creación era un producto final de un proceso de investigación. Sus ideas eran desafiantes y profundas, sin un academicismo que lo atara. Espínola Gomez fue un empecinado, exuberante e inquieto explorador de lo nuevo. En 1936 conoció al compositor coterráneo Eduardo Fabini, quien lo impulsó a dedicarse seriamente a la pintura. Su enorme estampa física y su cabellera blanca se imponían en los cafés a los que era aficionado. Profundamente comprometido con la cultura en todas sus manifestaciones supo debatir por todos los medios a su alcance, mantuvo una audición radial durante largos meses, escribió y dio conferencias, redactó reglamentos y diseñó atriles para presentar cuadros. “Aquí casi siempre se confundió cultura con ilustración. La cultura, que significa elaboración intestina y original, aun a pesar de las inevitables y necesarias transmisiones y retransmisiones experientes, es decir, de lo propiamente «hereditario» o herencial, se ha visto menoscabada, sin duda, en beneficio de la ilustración, que es, apenas, afán informativo y memorioso —solo eso—, un mero auxiliar soplado desde otras bocas, a lo que se le dio, con mucha inadvertencia, cierto valor sustantivo” […], reflexionaba el artista. Espínola fue un pintor que osciló entre la figuración naturalista, la figuración expresionista y una amplia gama de la abstracción. Pocas veces el acto de pintar tuvo en el arte nacional la vigorosa vitalidad que le inyectó Manuel Espínola Gómez con una producción que, si no numerosa, fue constante y renovada, con algún período de inactividad por su militancia política. Mientras, elaboraba una obra generalmente pensada en series, se comprometió políticamente (fue autor del logotipo para el PIT-CNT, 1967). Espínola Gomez consideraba que dentro del arte se podía incursionar en cualquier estilo, corriente o movimiento estético, pero no impuestos, sino que realmente fueran elaborados desde nosotros mismos como consecuencia de una masticación, de una “digestión lenta” de nuestras pulsiones individuales. Es así que en 1978 expuso sus obras «Polifocalistas» en el Museo Departamental de San José. El polifocalismo fue un nuevo enfoque óptico expresivo ideado por el autor. Los polifocalistas son lienzos de gran formato con una presencia imponente, que invitan al espectador a observar desde diversos puntos de vista, descartando la perspectiva tradicional. Espínola Gómez buscó lograr la posibilidad de plasmar en el lienzo las diferentes visiones ganadas a partir de diversos enfoques. Cuando miramos, ponemos la mirada en solo algunos puntos y el resto no aparece tan claro, vemos algunos elementos con total claridad y otros son más brumosos. Él pretendía recrear esa visión. Las pinturas se presentan con un encuadre especial, acorde con su estructura de ocho lados. Para estas composiciones, consideró el rectángulo como una opción arbitraria. Por tanto, buscó formas octogonales. Los trabajos se realizaron con un pincel grueso y redondo, con el que se golpeaba la superficie, logrando finalmente la unificación. En estos lienzos Espínola Gómez genera un tiempo que se ha detenido, una serenidad absolutamente intemporal y enigmática. Para él, ser demasiado racional es una limitación, un inconveniente, y asume en esta propuesta, como en otras, el misterio, el poder de la imaginación, la fuerza de los sueños, la potencia de la visión más allá de lo percibido.

Agradezco al Sr. Oscar Larroca por el valioso material aportado.