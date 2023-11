El verdadero tesoro por Onofre Laborde

El deporte aporta valores muy importantes para la vida de cualquier persona y conocer algunos de ellos nos sirve para pensar sobre la importancia de compartir una actividad física con otras personas.

Los valores del deporte pueden adquirirse desde los primeros años. Si bien es cierto que el deporte implica competitividad y confrontación, también permite empujar los límites y socializar con otros en distintos ámbitos.

Y precisamente, el juego es esencial para las personas de todas las edades, pero especialmente para los jóvenes. Los motivos principales radican en que permite tonificar el cuerpo y trabajar la mente, además de construir relaciones con los demás. Se hacen nuevas amistades, se liberan tensiones, y las personas crecen y experimentan nuevas sensaciones y emociones.

Al alcanzar sus objetivos deportivos, los jóvenes pueden aprender a sentirse orgullosos de sus éxitos sin degradar a sus oponentes. Aprenden que los logros pueden ser apreciados, de modo que la atención se centra en el orgullo que acompaña al éxito del equipo, sin permitir que una actitud de superioridad dirija los sentimientos hacia los oponentes. Asimismo, los niños y adolescentes también pueden aprender a lidiar con el fracaso, con la derrota o con las circunstancias adversas en la práctica deportiva. Se trata, en definitiva, de habilidades que más adelante podrán extrapolar a diferentes ámbitos de sus vidas.

Referente a los valores en el deporte, uno de ellos (y muy importante) es la perseverancia. Intentar una y otra vez al tratar de lograr algo desarrolla una cualidad necesaria para el éxito futuro: aprender a superar grandes obstáculos. Si bien es posible que no se alcance el éxito deportivo, seguro que la perseverancia será útil más adelante en la vida, cuando se descubra una verdadera vocación.

También debemos apreciar la disciplina, que es necesaria para adquirir las habilidades necesarias y poder maximizar el rendimiento. Esta cualidad maximiza las posibilidades de éxito en cualquier actividad. Mediante el deporte, los individuos aprenden que se requiere disciplina para contribuir al rendimiento del equipo.

Pero nada se logra sin superación. El deporte es sinónimo de compromiso y consiste en ponerse a prueba y superar los límites. Una de las razones para practicar deporte es ofrecer a las personas un sentido de logro y éxito a través de la superación personal. Esto requiere mucha generosidad en el esfuerzo y perseverancia en la práctica. Por lo tanto, conduce a mejoras en las cualidades físicas y morales que ninguna otra actividad puede proporcionar.

Y sin dudas no puede faltar el respeto, que es uno de los valores fundamentales que constituyen la base de cualquier deporte. En cualquier disciplina deportiva aprendemos a estimularnos, a concentrarnos, a ganar y también a perder. Practicar deporte significa saber aceptar una derrota y comenzar de nuevo con determinación. El primer paso para aceptar la victoria del oponente es felicitarlo y darle la mano; de allí en más, queda en uno mismo aprender de los errores y procurar ser mejores.

Una buena virtud del ser humano es poder generar real amistad con sus compañeros e incluso oponentes. Este valor alienta a todos a ver el deporte como una herramienta para el entendimiento mutuo entre las personas. Sentirse parte de un contexto social específico es una de las necesidades principales de cada individuo; un grupo de personas que comparten un objetivo común puede lograr lo imposible.

Tanto a nivel individual, como de equipo, se fijan metas y objetivos comunes por los que competir y nunca se está solo. Siempre habrá un rival o contrincante, un compañero de equipo o, incluso, un entrenador al que respetar puesto que por encima de cualquier interés deportivo o competitivo están los valores, la educación y la tolerancia.

El deporte, hoy en día, tiene mucha fuerza social. Los deportistas de élite son el ejemplo a seguir de multitud de personas. Su actuación tiene mucho poder y sus comportamientos son notoriamente imitados, valorados y juzgados por la ciudadanía. Por ello, es fundamental que sean ellos mismos los que transmitan los valores del deporte adecuadamente y que reflejen ideales de superación, trabajo, y constancia.

Otros valores no menores a destacar son la colaboración y cooperación, que es fundamental para conseguir los objetivos establecidos de forma óptima. También la entrega y diligencia, que van en consonancia con la satisfacción y el desempeño personal. Y la exigencia, importante para alcanzar buenos niveles de juego.

La motivación y confianza son fundamentales para que el deportista se anime a lograr sus metas, pero siempre con otros valores de la mano, como son la humildad, honestidad y generosidad, ya que tanto en el deporte como en la vida, es fundamental ser humilde y valorar los esfuerzos del resto. Finalizando, el autoconocimiento es relevante a la hora de realizar prácticas de autocrítica y valorarse a uno mismo para conseguir mejorar, sin corregirse no se avanza.

