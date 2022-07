En 2021 fueron 758.  ¿Qué hacemos? por Cristina Morán

Fueron, sí, 758 los suicidios en el año 2021: jóvenes y viejos un día decidieron quitarse la vida, vaya una a saber que fue eso tan fuerte como para inducirlos a esa autoeliminación. Y digo porque cuando me tocó vivir la cercanía de quien tenía decidido su destino trágico, nada me hizo (nos hizo) pensar o sospechar que un día de sol pleno tan pleno como su juventud y su talento, nos sacudiera esa noticia. Se mostraba siempre igual: sonriente, alegre, tal vez, algunos días, menos conversadora o aparentemente ¿deprimida? O tristona quizá. Sabía ocultar lo negativo, los pensamientos oscuros que la acechaban y que solo ella conocía. El 17 de julio se conmemoró el Día Nacional de Prevención del Suicidio y escuchamos al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas referirse al tema y anunciar las distintas medidas a tomar. También nos enteramos que de los 758 suicidios muchos fueron de mayores de 75 años y principalmente hombres. Ese día también escuchamos la palabra del director de Salud Mental del MSP, doctor Horacio Porciúncula. Hubo referencia que el suicidio entre jóvenes de entre 15 y 29 años es la principal causa de muerte. Ante tan fuerte información mis pensamientos se fueron a un 17 de noviembre de 2021 en la Sala Acuña de Figueroa (Anexo del Palacio Legislativo): varios habíamos sido convocados para la presentación de una APP de nombre “ES VIDA” creada para prevención del suicidio de los jóvenes. Y así, las pocas personas que respondieron con su presencia a la invitación, pudieron escuchar los testimonios de Karina Vignola, Jorge Seré, del equipo impulsor de la APP y de esta columnista. Julio Ríos fue el moderador. No había cámaras de televisión ni de fotógrafos y tampoco celulares que tan cómodos les resultan a tantos: “pongo el “celu” y “chaú, las preguntas las hacen otros”. Hubo un solo medio y gráfico. Y nos enteramos, entonces de la historia de la APP: “ES VIDA”. Todo empezó porque Carla Manrique Romano es operadora psicosocial y el suicidio de jóvenes, es uno de los grandes temas que la preocupan. Pensó y decidió que la APP que había ideado debía llamar la atención y convocar a aquellos a los que ella quería llegar. Fue llamada “ES VIDA” y para hacerla realidad estuvo junto a ella un equipo de profesionales con conocimiento profundo del tema y otros que aportaron su experiencia en tecnología. Fueron cinco los integrantes que luego de tres meses entendieron que “ES VIDA” estaba lista para su lanzamiento y así fue aquella mañana del 17 de noviembre de 2021. Carla Manrique comenzó entonces su largo camino para lograr la aprobación de las autoridades sanitarias y que una APP llamada “ES VIDA” pasara a ocupar su lugar en los teléfonos celulares y que sus dueños encontraran que allí, tan junto a ellos, en sus manos, estaba la ayuda necesitada y por distintas circunstancias, no encontrada. Esa aprobación, aún no ha llegado. Carla Manrique no baja la guardia, por el contrario, se siente cada vez más fuerte y optimista porque cree firmemente que esa APP ayudará a más de uno, haciéndolo desistir de sus pensamientos suicidas. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz.

