¡ES LA IDEOLOGÍA, ESTÚPIDO!

“Atrevámonos a hablar de ideología,

porque es el conjunto de ideas que nos guía después en nuestras acciones”

Luis Lacalle Pou 2/3/2024

Empezó la carrera electoral y ya están los pingos en la cancha.

Esperemos que los discursos y argumentos tengan buen nivel.

Que se terminen los delirios de que el FA quiere una Uruzuela y

que los comunistas tupamaros vienen a comerse los niños crudos.

Por otro lado, decir que los fachos son seres malignos y egoístas y

no poder mencionar ni un solo logro de tu adversario en el gobierno.

Estuvo bueno que el presidente se atreviera a hablar de ideología.

Porque a todos esos discípulos autóctonos de Fukuyama que dicen

que se llegó al fin de las ideologías, los vapuleó su principal líder.

Por supuesto que existen, al igual que las clases sociales y el uso

de las categorías izquierda y derecha es normal en todo el mundo.

Pero evitemos la vulgarización de la discusión y no caigamos en la

caricaturización del otro, acusándolo de todos los males, mientras

que los míos son un dechado de bondades, casi ángeles políticos.

No creo que la mayoría de la gente en todo el espectro ideológico,

salvo excepciones, deseen que haya seres humanos en la miseria.

La cuestión de fondo es como se visualiza una sociedad más justa.

Coincido en que ya fue la vieja dicotomía Estado versus Mercado.

Generó sorpresa que este gobierno “neoliberal” fue muy keynesiano

El fondo de la cuestión a mi criterio, es que están convencidos que

todo radica en la individualidad y que todos pueden llegar a vivir

bien si se esfuerzan y que la propiedad privada es un bien sagrado

y aspiración ultima de todas las personas para alcanzar la felicidad.

Por otro lado, estamos los que consideramos las salidas colectivas

como el camino para darle dignidad a todos los seres humanos por

igual y una buena vida respetando al individuo en su libre albedrío.

Caridad o solidaridad es una de las contradicciones más comunes.

Pero hay que partir de la base que el otro no es perverso por elegir

un camino diferente, en realidad todos buscamos justicia social.

Libertades o igualdades es un falso dilema, como decía la Falta.

Alfredo García