Florencio Sánchez vs. Florencio Sánchez por Cristina Morán

Nada en la vida es lo suficientemente positivo y tampoco nada es lo suficientemente negativo. Siempre vamos a descubrir algo, por pequeño que sea, que no figura dentro de esa positividad que hemos alcanzado. Y lo mismo sucede con el negativismo; dará más trabajo, nos complicará un poco más, pero vamos a encontrar una hendija que nos permitirá descubrir “eso” positivo que anhelamos y que busca escaparse como agua entre los dedos. Esto me ocurrió con el tema del alcalde corrupto de la localidad del departamento de Colonia que lleva el nombre del dramaturgo Florencio Sánchez al igual que su escuela, número 93, cuya primera directora fue la docente María Rosa Barizone. Gracias a ese hecho delictivo me reencontré con el escritor y periodista nacido en Montevideo el 17 de enero de 1875 y muerto en Milán con apenas 35 años, el 7 de noviembre de 1910. En 1897 se incorporó a las filas de Aparicio Saravia por la tradición política de su familia, pero abrumado por el clima que rodeaba al alzamiento desertó, se fue a Buenos Aires y desencantado por las posturas políticas tradicionales comenzó una activa militancia anarquista. (Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. Simplemente, es). En su tan breve vida, Florencio Sánchez fue director de distintas publicaciones en los dos países del Plata pues sus actividades se desarrollaron en ambos. Escribió obras teatrales relacionadas con el tema rural y con el urbano. Entre sus obras más representadas están “M´hijo el doctor”, “Barranca abajo”, “Canillita”, “Los derechos de la salud”, “El desalojo” y “En familia”. Florencio, fue el impulsor de “El Trabajo” el primer diario anarquista del Uruguay. También incursionó en zarzuela y en sainetes figura un título muy significativo: “La gente honesta”. Florencio Sánchez fue un hombre de principios en el acierto y/o en el error. Me gustó mucho rescatarlo y compartirlo con ustedes. Pero ahora hay que encarar la realidad ocurrida en la ciudad cuyo año fundacional fue 1929 y que lleva el nombre de Florencio Sánchez. Desde luego no es la intención de esta columnista reiterar los delitos cometidos por el alcalde en complicidad con integrantes de su familia sino hacer visibles las similitudes de las obras de Sánchez a partir de sus títulos y desde luego su contenido ya que no en vano esas obras fueron enmarcadas dentro de lo que fue llamado “realismo natural”. Así como los textos de contenido rural (“M´hijo el doctor” y “Barranca abajo”) marcaban una realidad de su tiempo (realidad que no ha desaparecido en forma total, lamentablemente), así ocurrió con los que se desarrollaban con contenido urbano. “En familia” es uno de ellos: al igual que la obra del 900, también en la vergonzosa realidad que estamos viviendo, los hechos ocurrieron dentro del ámbito familiar con distintas connotaciones, pero ambos “en familia” solo que el actual tomó, como era lógico, estado público. Desde la capital le deseamos a la alcaldesa Angie Figueredo mucha suerte y éxito. Para esta mujer, hoy es lunes y me estoy enterando que el próximo día del patrimonio estará dedicado a China Zorrilla. Enhorabuena. Y tal vez en otro año, Florencio Sánchez tendrá el protagonismo que hace tiempo está siendo reclamado. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no dejes entrar al viejo.

