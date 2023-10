Freeshop: Teatro catástrofe en Sala Verdi

La próxima semana se presenta en Sala Verdi Freeshop: “una obra imposible” acerca de “un atentado ambientalista a un Buquebus donde se lleva a cabo una importante reunión de empresarios en el contexto del conflicto de las papeleras”. Para completar el panorama, la obra propone que antes de partir el buque haya una manifestación de vecinos que proclama: “Papá Noel se va a morir cuando cruce el río Uruguay».

Victoria Vera es un caso particular de la dramaturgia uruguaya contemporánea. Si bien tiene formación como actriz en general no participa de la puesta en escena de sus textos. Desde que la conocimos hace más de una década con Las actices (2010, dirección de Diego Minetti) sus textos han sido montados por equipos y direcciones en los que ella no participa directamente. Los últimos ejemplos fueron Motivos para no hacer Hamlet (2022, dirección de Emiliano Duarte) y El amor que nos tenemos (2022, dirección de Elaine Lacey). Eso la pone en una relación particular con sus textos, que por años pueden quedar “muertos”. Y ese fue el caso de Freeshop, que nace hace diez años a partir de la experiencia periódica de cruzar el Río de la Plata para estudiar en Buenos Aires con Alejandro Tantanian. “Viajaba en el Buquebus y eran increíbles las conversaciones que escuchaba. Así que sacaba la computadora y escribía. Con eso y la típica estimulación sonora del barco empecé a armar este texto donde la idea inicial era que pasaba algo malo”.

Si bien el texto le resultaba divertido, le parecía imposible de montar. “Lo que más me gustaba era pensar en la idea de teatro-catástrofe, algo como el cine-catástrofe llevado al teatro”. Las limitaciones hicieron que el texto quedara encajonado hasta que la dramaturga empezó la Tecnicatura en Dramaturgia. “En el primer taller de dramaturgia me puse a trabajarlo y lo acomodé un poco más, maduró, pero todavía no estaba la idea de las papeleras, aunque sí el atentado ambientalista”. Finalmente el año pasado Vera se entera de la convocatoria para el festival Temporada Fluorescente de Buenos Aires, se puso a leer Freeshop “y me di cuenta de que después de la pandemia la sensación de que puede realmente pasar cualquier cosa se instaló. Antes era medio inimaginable pensar que le pasara algo a un Buquebus. Así que retomé la idea del atentado y fue ahí que lo enmarqué en el contexto del conflicto de las papeleras”. El texto fue seleccionado, se envía a Buenos Aires, y ahí comienza otra etapa.

Papeleras fluorescentes

Plataforma Fluorescente se presenta como un “dispositivo transdisciplinar que promueve la colaboración entre instituciones, organizaciones y creadorxs de distintas geografías”. Es en ese ámbito de trabajo que el año pasado se organizó la primera Temporada Fluorescente, festival para el que fue seleccionado el texto de Vera junto a los de otras dos dramaturgas, una brasilera y otra finlandesa. La Temporada contó con la curaduría del colectivo de creadoras Piel de Lava, quienes señalan sobre el proyecto: “Tres mujeres, en tres países distintos, escriben obras donde la sensación de colapso inminente choca con las narrativas con las que el progreso, el colonialismo y el patriarcado han llevado adelante la idea de mundo en la que vivimos”.

El colectivo BESA, responsable del montaje de Freeshop, se define a sí mismo como interdisciplinar, entendiendo que “el texto es un elemento más, así como la luz, la materia plástica, el sonido, el vídeo, la actuación e incluso la línea comunicacional de la pieza. Intentamos estar en todos los detalles”. El grupo toma su nombre de su primer trabajo, Breve Enciclopedia Sobre la Amistad: “una pieza que según nuestra concepción logra reunir un humor popular con zonas profundas de experimentación de los diversos lenguajes. Hace dos años que la hacemos y sigue en cartel, evidentemente la gente ha logrado conectar mucho con esta mixtura de lenguajes. En todos los casos, nos gusta que todos los lenguajes narren y sufran modificaciones a lo largo de la pieza, lo que logra muchas veces que el espectador no suelte la atención ni la tensión de las narrativas que nos proponemos”.

Claramente hay una distancia entre la forma de trabajo de Vera y la de BESA, pero eso fue un estímulo para ambas partes. Si por un lado Vera les dejó en claro que podían “prender fuego el texto”, por el otro el colectivo confiesa que la forma de concebir la teatralidad desde la textualidad, algo ajeno en principio, fue lo que más les gustó. “En un tiempo en donde todo es parte de un algoritmo, encontrarnos con el texto de Vicki Vera fue encontrarnos con un desafío que de hecho enunciamos en la sinopsis de la obra: imposible de hacer o montar. Un atentado, una inundación, 4 personajes que no llevan adelante la acción, sino más bien son víctimas como todos los laburantes de los grandes sucesos históricos. Nosotrxs decidimos investigar aún más sobre el conflicto de las papeleras y Vicki Vera nos dijo: ‘el texto si quieren préndanlo fuego’. Las Piel de Lava hicieron una curaduría donde querían abordar la ‘sensación de colapso’. Y nosotrxs investigamos el pasado, fuimos hacia atrás y nos dimos cuenta que había otra historia que queríamos contar: la de las asambleas vecinales. Ficcionalmente estaban mencionadas y condicionan la realidad de las protagonistas, pero decidimos agregarle todo un fragmento a la obra que fue escrito en base justamente a asambleas nuestras como equipo. De las cuales resultaron poemas, dinámicas, discusiones y conversaciones acerca de cómo abordar tanto el texto como la temática”.

Sobre las funciones en Buenos Aires y las expectativas por las presentaciones en Montevideo agregan: “Las funciones en Buenos Aires vienen estando muy divertidas. El discurso de la obra se ha revitalizado en base a la coyuntura política que vivimos, se siente cómo cada texto reverbera de una forma distinta. Muchos signos que ya eran potentes ahora tienen un discurso escénico claro. Estamos muy expectantes de nuestro viaje a Montevideo. Esperamos que sea la primera vez de varias. Sentimos que nuestras obras pueden interpelar a un sector joven similar al que interpela en Buenos Aires, y eso es divertido, ese ida y vuelta con lxs espectadores es lo que más nos gusta”.

Freeshop. Dramaturgia: Victoria Vera | Dramaturgista: Eva Palottini Puesta en escena: BESA. Intérpretes: Casandra Velázquez, Bianca Vilouta Rando, Felipe Saade, Mechi Beno Mendizábal, Maga Clavijo y Tomás Masariche. Dirección general: Tomás Masariche.

Funciones: lunes 23 y martes 24 a las 20:00. Sala Verdi